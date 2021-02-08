Sao Việt khoe ảnh gói bánh chưng đón Tết: Sốc nhất là Ngọc Trinh khi khoe cả mảng lưng trần với áo yếm

Hình ảnh dàn sao Việt đón Tết, nô nức gói bánh chưng bên gia đình, bạn bè khiến cộng đồng mạng chia sẻ rần rần vì quá hot.
Canh Tý sắp qua, Tân Sửu cận kề, ngoài việc mua sắm, trang hoàng nhà cửa thì những sao Việt này đã tranh thủ gói bánh chưng đón Tết Nguyên đán.
Hải Băng đăng đàn bày tỏ sự bức xúc khi cây mai gần 100 triệu được ông xã Thành Đạt tậu để chưng Tết đã bị 2 tên trộm cuỗm mất ngay trong đêm.
https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sao-viet-khoe-anh-goi-banh-chung-don-tet-soc-nhat-la-ngoc-trinh-khi-khoe-ca-mang-lung-tran-voi-ao-yem-395695.html