Sao Việt khoe ảnh gói bánh chưng đón Tết: Sốc nhất là Ngọc Trinh khi khoe cả mảng lưng trần với áo yếm

Hậu trường 08/02/2021 21:34

Hình ảnh dàn sao Việt đón Tết, nô nức gói bánh chưng bên gia đình, bạn bè khiến cộng đồng mạng chia sẻ rần rần vì quá hot.

Canh Tý sắp qua, Tân Sửu cận kề, ngoài việc mua sắm, trang hoàng nhà cửa thì những sao Việt này đã tranh thủ gói bánh chưng đón Tết Nguyên đán.

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Vẻ mặt đăm chiêu của Minh Hằng khi gói bánh chưng khiến cộng đồng mạng cười nghiêng ngả - Ảnh: FB
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Sau một hồi 'vật lộn', cô nàng đã có thành quả là một nồi bánh siêu to khổng lồ - Ảnh: FB
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Bà mẹ hai con Thân Thúy Hà cùng bạn bè gói bánh rất điêu luyện, nhìn chiếc bánh vuông vức, đẹp mắt ai cũng hết lời khen ngợi - Ảnh: FB

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Siêu mẫu Xuân Lan cũng đưa con gái là bé Thỏ tham gia 'cuộc vui' để được trải nghiệm hương vị của Tết cổ truyền - Ảnh: FB
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Trịnh Kim Chi cùng ông xã và hai con gái quây quần gói bánh vào những ngày cuối năm khiến ai cũng phải ganh tỵ với cuộc hôn nhân hạnh phúc của cô - Ảnh: FB

Sao Việt khoe ảnh gói bánh chưng đón Tết: Sốc nhất là Ngọc Trinh khi khoe cả mảng lưng trần với áo yếm - Ảnh 6

Diễn viên Trịnh Kim Chi không hổ danh là người phụ nữ đảm đang khi chiếc bánh thành phẩm của cô đẹp mắt không khác gì của thợ chuyên nghiệp làm - Ảnh: FB
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Vợ chồng cựu người mẫu Phan Như Thảo đã ngâm nếp với bí đỏ, củ dền để món bánh thêm đặc sắc. Đại gia Đức An rất thích thú khi tham gia gói bánh cùng vợ - Ảnh: FB
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Ngọc Trinh chính là nhân vật chiếm trọn spotlight khi diện áo yếm hững hờ, khoe cả tấm lưng trần mướt mát bên hội bạn thân - Ảnh: FB
Bị trộm tìm đến tận cửa nhà cuỗm mất thứ gần 100 triệu ngày cuối năm, Hải Băng đăng đàn bức xúc

Bị trộm tìm đến tận cửa nhà cuỗm mất thứ gần 100 triệu ngày cuối năm, Hải Băng đăng đàn bức xúc

Hải Băng đăng đàn bày tỏ sự bức xúc khi cây mai gần 100 triệu được ông xã Thành Đạt tậu để chưng Tết đã bị 2 tên trộm cuỗm mất ngay trong đêm.

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Từ khóa:   Sao Việt chuyện sao Việt Ngọc Trinh

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