Lấy vợ hơn nhiều tuổi nhưng những sao nam này vẫn khiến công chúng ‘hờn đỏ mắt’ vì quá hạnh phúc

Quý Bình là sao nam lấy vợ hơn nhiều tuổi thu hút sự chú ý của công chúng trong thời gian gần đây. Tháng 12/2020, Quý Bình và bà xã đại gia đã tổ chức tiệc cưới vô cùng hoàng tráng tại một khách sạn sang trọng tại quận 7, Tp.HCM trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ.

Cưới được người vợ tài giỏi, thành đạt nhưng nam diễn viên không hề tự ti trước bà xã. Anh từng chia sẻ, dù mạnh mẽ chốn thương trường nhưng khi về nhà bà xã Kim Tiền lại rất dịu dàng, chu toàn và được lòng gia đình chồng.

Bởi trước đấy, nam diễn viên rất kín tiếng chuyện tình cảm. Dù hoạt động nhiều năm trong nghề nhưng Quý Bình chỉ từng công khai mối tình với diễn viên Lê Phương.

Sau lễ cưới, cặp vợ chồng son thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đời thường chân chất mộc mạc khiến ai nấy đều ngưỡng mộ - Ảnh: Facebook

Trương Nam Thành kém vợ 15 tuổi

Mặc những dèm pha của dư luận, nam diễn viên cho biết mình không hề hối hận vì quyết định lấy vợ - Ảnh: Facebook

Tháng 11/2018 nam siêu mẫu, diễn viên Trương Nam Thành khiến dân mạng xôn xao khi kết hôn với vợ doanh nhân hơn 15 tuổi. Mặc những dèm pha của dư luận, nam diễn viên cho biết mình không hề hối hận vì quyết định lấy vợ.

Ảnh: Facebook

Dù doanh nhân Thu Huyền đã từng ly hôn, có hai con riêng nhưng Trương Nam Thành vẫn hết lòng cưng yêu, chiều chuộng vợ.

Cặp song sinh được đặt tên ở nhà là Sóc và Tin, được dân mạng nhận xét soái ca hơn cả bố - Ảnh: Facebook

Tháng 8/2019, bà xã đại gia đã hạ sinh cho nam diễn viên hai con trai sinh đôi vô cùng kháu khỉnh, đẹp trai hơn cả bố. Cặp song sinh được đặt tên ở nhà là Sóc và Tin.

Phan Hiển kém vợ 12 tuổi

Từng tạm chia tay hai năm, nhưng sau đó nhờ còn duyên phận nên cặp đôi đã quay lại với nhau - Ảnh: Facebook

Từng là cô - trò trước khi về chung một nhà nên khi công khai tình cảm cả hai từng bị gia đình ra sức ngăn cấm. Trước áp lực này, Khánh Thi đã chủ động nói lời chia tay, nhưng hai năm sau cả hai đã quay lại và nên duyên chồng vợ.

Cuộc sống hôn nhân viên mãn của cặp đôi khiến ai nấy ngưỡng mộ - Ảnh: Facebook

Khánh Thi đã hạ sinh cho kiện tướng dancesport hai nhóc tì, một trai một gái vô cùng đáng yêu. Phan Hiển cho biết, với anh chuyện tuổi tác không phải rào cản. Thế nên, trải qua không ít thăng trầm, sóng gió cặp đôi vẫn hạnh phúc viên mãn.