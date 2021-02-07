Hải Băng đăng đàn bày tỏ sự bức xúc khi cây mai gần 100 triệu được ông xã Thành Đạt tậu để chưng Tết đã bị 2 tên trộm cuỗm mất ngay trong đêm.
- Lấy vợ hơn nhiều tuổi nhưng những sao nam này vẫn khiến công chúng ‘hờn đỏ mắt’ vì quá hạnh phúc
- Bóc mẽ nhan sắc ‘một trời một vực’ của dàn sao nữ Hoa ngữ khi chưa được phù phép qua photoshop
Nữ ca sĩ Hải Băng đã đăng công khai hình ảnh hai tên trộm cuỗm mất cây mai gần 100 triệu của gia đình mình lên Facebook. Dù có hình ảnh trích xuất từ camera nhưng cô cũng đành bất lực vì không thể làm gì được kẻ gian.
Chính vì bất cẩn, mang cây mai đắt giá ra trước nhà bón phân nhưng không bê vào nhà ngay nên cô đã vô tình tạo cơ hội cho kẻ trộm ra tay.
"Em biết là dịch, kinh tế ai cũng khó khăn và vấn đề cũng chỉ là một cây mai. Camera từ trong hẻm đến 'full', đến đường lớn mà không ai xử lý cho em. Đơn giản lại chỉ là có một cây mai.
Xe máy để ngoài đường mấy anh không để ý, em có mỗi cây mai mới bê ra bón phân, chưa kịp bê vô nhà thì mấy anh lại ôm đi mất. Em làm còng lưng mới mua được cây mai mà, giận tím người luôn", Hải Băng bức xúc trên trang cá nhân.
Cuối bài viết, giọng ca Viên đá nhỏ không quên nhắc nhở mọi người nên cẩn thận để tránh bị mất cắp như cô.