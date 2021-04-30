Sao Việt nghỉ lễ: MC Quyền Linh ăn cơm kiểu 'con nhà nghèo', ngọc nữ Tăng Thanh Hà tiết lộ mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu

Sao Việt 30/04/2021 17:31

Hãy cùng điểm xem trong ngày nghỉ lễ đầu tiên các Sao Việt nhà mình đã có những hoạt động vui chơi, thư giãn như thế nào nhé.

Mở đầu những ngày nghỉ lễ, "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh hăm hở khoe bữa ăn sáng toàn các món chay mà theo người đẹp là "rất ngon".

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Các món chay Ngọc Trinh thưởng thức trông rất ngon mắt, nào là gỏi cuốn, chả giò, món nào cũng có - Ảnh: FBNV

Được biết đến là "đầu bếp" của các Sao Việt, "ngọc nữ" Tăng Thanh Hà mới sáng sớm đã khoe bụi sả trong vườn nhà mình. Hà Tăng cho biết, đây là bụi sả do chính tay cha cô trồng: "Nhà có bụi sả tía trồng cho con gái mỗi lần ăn chỉ cần ra vườn hái! Vui gì đâu, cám ơn Tía".

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Bụi sả tươi tốt, chuẩn 'organic' do chính tay cha Hà Tăng trồng cho con gái - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, có một điều gây chú ý cho cư dân mạng hơn cả là sau khi khoe bụi sả thì Hà Tăng cũng bật mí luôn món ăn mà cô làm với bụi sả này. Đó là món "cá hường chiên sả". Cá do chính tay mẹ chồng Hà Tăng mua cho cô. Vậy mới thấy, Hà Tăng được thương yêu cỡ nào, vừa có ba mẹ ruột lo lại được mẹ chồng hào môn yêu thương hết mực.

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Niềm vui của Hà Tăng khi nhận được quà từ mẹ và chị chồng - Ảnh: FBNV

Các Sao Việt nhà mình tuy giàu nhưng bữa ăn rất đạm bạc, đơn giản, ngoài Tăng Thanh Hà thì bữa trưa "con nhà nghèo" còn phải gọi tên MC Quyền Linh. Anh khoe bữa trưa vô cùng đơn giản chỉ với cá sặc bổi chiên và miếng ổi mà thôi.

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CĐM được phen 'chết cười' với tướng ngồi ăn cơm 'bá đạo' của MC Quyền Linh. Không cần dọn bàn, với anh 1 tô cơm có cá chiên vầy là ngon rồi - Ảnh: FBNV

Sau khi có màn công chiếu "Trạng Tí" thành công, "đả nữ" Ngô Thanh Vân dành những giờ phút thư giãn hiếm hoi bên "tình trẻ" Huy Trần.

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'Tình trẻ' Huy Trần nắm tay Ngô Thanh Vân cực tình, cho thấy hai người đang trong những ngày tháng hạnh phúc nhất - Ảnh: FBNV

Không ở nhà dịp lễ mà lại chọn cách vi vu cùng hội bạn thân, cô nàng Ninh Dương Lan Ngọc đang tận hưởng những giây phút vô cùng thoải mái ở Hội An, Quảng Nam.

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Cô nàng và hội bạn thân đang 'xả stress' tại một resort ở Hội An - Ảnh: FBNV

 

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Hội bạn thân 'xịn sò' của người đẹp họ Ninh - Ảnh: FBNV
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Trong khi mọi người nghỉ ngơi thì Hoa hậu H'Hen Niê lại chăm chỉ làm việc. Cô đi đón đoàn đua Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM - Ảnh: FBNV
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