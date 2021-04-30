Sao Việt nghỉ lễ: MC Quyền Linh ăn cơm kiểu 'con nhà nghèo', ngọc nữ Tăng Thanh Hà tiết lộ mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu

Mở đầu những ngày nghỉ lễ, "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh hăm hở khoe bữa ăn sáng toàn các món chay mà theo người đẹp là "rất ngon".

Các món chay Ngọc Trinh thưởng thức trông rất ngon mắt, nào là gỏi cuốn, chả giò, món nào cũng có - Ảnh: FBNV

Được biết đến là "đầu bếp" của các Sao Việt, "ngọc nữ" Tăng Thanh Hà mới sáng sớm đã khoe bụi sả trong vườn nhà mình. Hà Tăng cho biết, đây là bụi sả do chính tay cha cô trồng: "Nhà có bụi sả tía trồng cho con gái mỗi lần ăn chỉ cần ra vườn hái! Vui gì đâu, cám ơn Tía".