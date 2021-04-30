Sao Việt nghỉ lễ: MC Quyền Linh ăn cơm kiểu 'con nhà nghèo', ngọc nữ Tăng Thanh Hà tiết lộ mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu

Hãy cùng điểm xem trong ngày nghỉ lễ đầu tiên các Sao Việt nhà mình đã có những hoạt động vui chơi, thư giãn như thế nào nhé.
- Dạy con về khái niệm 'vỡ mộng', Đức Thịnh bị Thanh Thúy mắng xối xả không trượt phát nào khi lấy bản thân làm ví dụ
- Phạm Hương cấm 1 trang tin không được sử dụng hình ảnh của mình sau vụ việc xóa ảnh nhà tài trợ
Mở đầu những ngày nghỉ lễ, "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh hăm hở khoe bữa ăn sáng toàn các món chay mà theo người đẹp là "rất ngon".
Được biết đến là "đầu bếp" của các Sao Việt, "ngọc nữ" Tăng Thanh Hà mới sáng sớm đã khoe bụi sả trong vườn nhà mình. Hà Tăng cho biết, đây là bụi sả do chính tay cha cô trồng: "Nhà có bụi sả tía trồng cho con gái mỗi lần ăn chỉ cần ra vườn hái! Vui gì đâu, cám ơn Tía".
Tuy nhiên, có một điều gây chú ý cho cư dân mạng hơn cả là sau khi khoe bụi sả thì Hà Tăng cũng bật mí luôn món ăn mà cô làm với bụi sả này. Đó là món "cá hường chiên sả". Cá do chính tay mẹ chồng Hà Tăng mua cho cô. Vậy mới thấy, Hà Tăng được thương yêu cỡ nào, vừa có ba mẹ ruột lo lại được mẹ chồng hào môn yêu thương hết mực.
Các Sao Việt nhà mình tuy giàu nhưng bữa ăn rất đạm bạc, đơn giản, ngoài Tăng Thanh Hà thì bữa trưa "con nhà nghèo" còn phải gọi tên MC Quyền Linh. Anh khoe bữa trưa vô cùng đơn giản chỉ với cá sặc bổi chiên và miếng ổi mà thôi.
Sau khi có màn công chiếu "Trạng Tí" thành công, "đả nữ" Ngô Thanh Vân dành những giờ phút thư giãn hiếm hoi bên "tình trẻ" Huy Trần.
Không ở nhà dịp lễ mà lại chọn cách vi vu cùng hội bạn thân, cô nàng Ninh Dương Lan Ngọc đang tận hưởng những giây phút vô cùng thoải mái ở Hội An, Quảng Nam.