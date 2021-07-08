Vì mất tích cũng gần 4 tháng trên mọi mặt trận nên thông tin về nàng hậu chuyển giới luôn khiến công chúng quan tâm. Mỗi cử chỉ dù nhỏ nhất của cô cũng được cư dân mạng “đào” lên bàn tán rôm rả. Mới đây hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã khoe ảnh đi chơi golf cùng hội nhà giàu xinh đẹp lên trang cá nhân.

Sau khi quan sát một vòng thì fan tò mò với nhân vật bị che icon trên ảnh. Điều đặc biệt là khi so sánh đôi chân thẳng tắp của người đứng cùng Đỗ Mỹ Linh với một tấm ảnh Hương Giang đi chơi golf cùng Matt Liu thì na ná giống nhau. Fan mạnh dạng đoán ngay có thể đây chính là Hoa Hậu Chuyển Giới Quốc Tế 2018 chứ không ai khác.