Nghi án ‘cặp giò y chang’ vạch tội Hương Giang lén lút xuất hiện cùng Đỗ Mỹ Linh sau tin ‘toang nhẹ’ với thiếu gia Matt Liu?

Hậu trường 08/07/2021 14:58

Sau tin đồn chia tay với Matt Liu, mới đây hoa hậu chuyển giới Hương Giang dính nghi vấn đi đánh golf với một nàng hậu khác sau một tấm ảnh trên mạng xã hội.

Vì mất tích cũng gần 4 tháng trên mọi mặt trận nên thông tin về nàng hậu chuyển giới luôn khiến công chúng quan tâm. Mỗi cử chỉ dù nhỏ nhất của cô cũng được cư dân mạng “đào” lên bàn tán rôm rả. Mới đây hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã khoe ảnh đi chơi golf cùng hội nhà giàu xinh đẹp lên trang cá nhân.

Sau khi quan sát một vòng thì fan tò mò với nhân vật bị che icon trên ảnh. Điều đặc biệt là khi so sánh đôi chân thẳng tắp của người đứng cùng Đỗ Mỹ Linh với một tấm ảnh Hương Giang đi chơi golf cùng Matt Liu thì na ná giống nhau. Fan mạnh dạng đoán ngay có thể đây chính là Hoa Hậu Chuyển Giới Quốc Tế 2018 chứ không ai khác.

huong giang 1
Bài đăng của Đỗ Mỹ Linh ngay khi lên sóng nhận hơn 14 ngàn lượt thích - Ảnh: Chụp màn hình
huong giang 2
Đôi chân nhìn quen quen? - Ảnh: Chụp màn hình
huong giang 3
 

Nghi án ‘cặp giò y chang’ vạch tội Hương Giang lén lút xuất hiện cùng Đỗ Mỹ Linh sau tin ‘toang nhẹ’ với thiếu gia Matt Liu? - Ảnh 4

Khán giả mạnh dạn đoán ngay Hương Giang - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó sau khi dính vụ lùm xùm vì tìm đến tận nhà một kẻ nói xấu mình trên mạng xã hội để xử lý, Hương Giang đã nhận vô số ý kiến trái chiều. Cô còn gọi cả "công an" đến để nắm rõ tình hình vô tình gây nên phản ứng từ người hâm mộ và sau đó nàng hậu chuyển giới tạm ngưng hoạt động showbiz một thời gian và cũng lặn mất tăm trên mạng xã hội. Cũng vì lẽ đó mà thiên hạ đồn rằng chuyện tình của cô và Matt Liu cũng “toang”, tuy nhiên sự việc chỉ là đồn đoán của cư dân mạng chưa được kiểm chứng. 

huong giang 4
Cư dân mạng hiện rất tò mò về mối quan hệ của cả hai - Ảnh: Internet
huong giang 5
Đã gần 4 tháng nàng hậu không xuất hiện trước công chúng khiến khán giả vô cùng mong ngóng - Ảnh: Internet

Hiện tại nhiều khán giả mong Hương Giang mau chóng trở lại showbiz vì đã ở ẩn quá lâu. Nhiều fan ruột của cô vẫn ủng hộ Hương Giang vì lối diễn dễ thương, dí dỏm và dễ gây cười mỗi khi cô tham gia một gameshow nào đó. Hy vọng tương lai sau khi vượt qua những lùm xùm không đáng có trong quá khứ nàng hậu sẽ tiếp tục đại náo VBiz đã cống hiến cho khán giả những series MV đặc sắc.

Bà Phương Hằng khoe kim cương vua chúa đeo, hoa hậu 200 tỷ ẩn ý ‘chắc nhiều đứa ghét lắm’

Bà Phương Hằng khoe kim cương vua chúa đeo, hoa hậu 200 tỷ ẩn ý ‘chắc nhiều đứa ghét lắm’

Mới đây hoa hậu ‘200 tỷ’ Phương Lê đã lên tiếng về đàn chị Nguyễn Phương Hằng sau khi bà chia sẻ mẫu kim cương ‘vua chúa đeo’ xôn xao mạng xã hội.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh hương giang matt liu Hoa hậu chuyển giới

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 58 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Tâm sự gia đình 1 giờ 28 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 58 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Tâm sự gia đình 2 giờ 28 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Tâm sự gia đình 2 giờ 58 phút trước
Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Tâm sự Eva 3 giờ 28 phút trước
Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 3 giờ 58 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 4 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36