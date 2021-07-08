Sau tin đồn chia tay với Matt Liu, mới đây hoa hậu chuyển giới Hương Giang dính nghi vấn đi đánh golf với một nàng hậu khác sau một tấm ảnh trên mạng xã hội.
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Vì mất tích cũng gần 4 tháng trên mọi mặt trận nên thông tin về nàng hậu chuyển giới luôn khiến công chúng quan tâm. Mỗi cử chỉ dù nhỏ nhất của cô cũng được cư dân mạng “đào” lên bàn tán rôm rả. Mới đây hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã khoe ảnh đi chơi golf cùng hội nhà giàu xinh đẹp lên trang cá nhân.
Sau khi quan sát một vòng thì fan tò mò với nhân vật bị che icon trên ảnh. Điều đặc biệt là khi so sánh đôi chân thẳng tắp của người đứng cùng Đỗ Mỹ Linh với một tấm ảnh Hương Giang đi chơi golf cùng Matt Liu thì na ná giống nhau. Fan mạnh dạng đoán ngay có thể đây chính là Hoa Hậu Chuyển Giới Quốc Tế 2018 chứ không ai khác.
Trước đó sau khi dính vụ lùm xùm vì tìm đến tận nhà một kẻ nói xấu mình trên mạng xã hội để xử lý, Hương Giang đã nhận vô số ý kiến trái chiều. Cô còn gọi cả "công an" đến để nắm rõ tình hình vô tình gây nên phản ứng từ người hâm mộ và sau đó nàng hậu chuyển giới tạm ngưng hoạt động showbiz một thời gian và cũng lặn mất tăm trên mạng xã hội. Cũng vì lẽ đó mà thiên hạ đồn rằng chuyện tình của cô và Matt Liu cũng “toang”, tuy nhiên sự việc chỉ là đồn đoán của cư dân mạng chưa được kiểm chứng.
Hiện tại nhiều khán giả mong Hương Giang mau chóng trở lại showbiz vì đã ở ẩn quá lâu. Nhiều fan ruột của cô vẫn ủng hộ Hương Giang vì lối diễn dễ thương, dí dỏm và dễ gây cười mỗi khi cô tham gia một gameshow nào đó. Hy vọng tương lai sau khi vượt qua những lùm xùm không đáng có trong quá khứ nàng hậu sẽ tiếp tục đại náo VBiz đã cống hiến cho khán giả những series MV đặc sắc.