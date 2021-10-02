Bất ngờ với mức cát xê cao ngất ngưỡng của Phi Nhung nhưng cuối đời lại ra đi 'tay trắng', không để lại tài sản gì lớn lao?

Giải trí 02/10/2021 08:00

Cát xê từng lên đến con số khủng mỗi show nhưng cuối đời, cố Phi Nhung vẫn lặng lẽ ra đi 'tay trắng' mà không để lại tài sản gì lớn lao?

Bất ngờ với mức cát xê cao ngất ngưỡng của Phi Nhung nhưng cuối đời lại ra đi 'tay trắng', không để lại tài sản gì lớn lao? - Ảnh 1
Khi trở về Việt Nam hoạt động nghệ thuật từ năm 2012, Phi Nhung là một trong những nghệ sĩ "hái ta tiền" bậc nhất showbiz với dòng nhạc bolero mà mình gần như thống trị
Bất ngờ với mức cát xê cao ngất ngưỡng của Phi Nhung nhưng cuối đời lại ra đi 'tay trắng', không để lại tài sản gì lớn lao? - Ảnh 2
Năm 2012, Phi Nhung bật mí, bình thường đi hát cô được trả khoảng 3.000 USD, đám cưới trả 4.000 - 5.000 USD. (Tương đương 70 - 100 triệu đồng 1 show diễn)
 
Bất ngờ với mức cát xê cao ngất ngưỡng của Phi Nhung nhưng cuối đời lại ra đi 'tay trắng', không để lại tài sản gì lớn lao? - Ảnh 3
Phi Nhung cho biết, suốt vài chục năm qua, cô đi làm kiếm được rất nhiều tiền nhưng đến giờ vẫn chẳng có đồng nào trong tay vì dành hết cho các con nuôi của mình.
 
Bất ngờ với mức cát xê cao ngất ngưỡng của Phi Nhung nhưng cuối đời lại ra đi 'tay trắng', không để lại tài sản gì lớn lao? - Ảnh 4
Không chỉ đi hát kiếm tiền, những năm gần đây, nữ ca sĩ là một trong những gương mặt thân quen trên sóng chương trình với khán giả, cô xuất hiện trong vai trò đa dạng như: Người chơi, cố vấn chương trình, ban giám khảo.
Bất ngờ với mức cát xê cao ngất ngưỡng của Phi Nhung nhưng cuối đời lại ra đi 'tay trắng', không để lại tài sản gì lớn lao? - Ảnh 5
 Nhà riêng của Phi Nhung ở Mỹ và tại Việt Nam không xa hoa, sang chảnh như nhiều nghệ sĩ khác. Cơ ngơi của Phi Nhung và con gái Wendy ở Mỹ có diện tích rộng rãi, tuy nhiên nội thất bên trong lại rất đơn giản theo kiểu nhà truyền thống giống như nhà kiểu xưa.
Bất ngờ với mức cát xê cao ngất ngưỡng của Phi Nhung nhưng cuối đời lại ra đi 'tay trắng', không để lại tài sản gì lớn lao? - Ảnh 6
Phi Nhung có lối ăn vận giải dị đời thường, không se sua áo váy như nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác.
Bất ngờ với mức cát xê cao ngất ngưỡng của Phi Nhung nhưng cuối đời lại ra đi 'tay trắng', không để lại tài sản gì lớn lao? - Ảnh 7
Phi Nhung có 23 người con nuôi và 1 con gái ruột tại Mỹ. Và đó là lý do Phi Nhung làm được bao nhiêu tiền thì tiêu hết bấy nhiêu.
Bất ngờ với mức cát xê cao ngất ngưỡng của Phi Nhung nhưng cuối đời lại ra đi 'tay trắng', không để lại tài sản gì lớn lao? - Ảnh 8
Nổi tiếng "nắm trùm" dòng nhạc Bolero để nên Phi Nhung thường xuyên được mời đi diễn ở nhiều sự kiện lớn, đám tiệc,... tại Việt Nam và nước ngoài với mức cát xê cao chót vót. Trong 1 lần đi hát trong đám cưới tại Hà Tĩnh, Phi Nhung hiếm hoi cho biết mức thù lao cô được trả lên đến 10.000 USD (gần 230 triệu đồng).
 

"Tôi nói thật, suốt vài chục năm qua tôi đi làm kiếm được rất nhiều tiền chứ không phải ít, nhưng đến giờ vẫn chẳng có đồng nào trong tay. Nhiều người hỏi không biết tiền tôi kiếm đi đâu. Đơn giản là tôi đã đầu tư hết tiền vào các con nuôi của mình rồi. Nhưng tôi nhìn lại vẫn thấy mãn nguyện vì giờ 7, 8 đứa con nuôi của tôi đã lớn hết rồi. Tôi ngồi nhìn đứa nào cũng lớn mà mừng, tự nhủ: Trời ơi, đứa nào cũng to lớn, thì ra tiền của mình trong này hết rồi". - Cố nghệ sĩ Phi Nhung tâm sự cùng Xuân Lan trong "Chuyện ngại nói".

Bất ngờ với mức cát xê cao ngất ngưỡng của Phi Nhung nhưng cuối đời lại ra đi 'tay trắng', không để lại tài sản gì lớn lao? - Ảnh 9
Tại Việt Nam, Phi Nhung cũng có 1 căn nhà lớn là chùa Phước Lạc tại Bình Phước để nuôi dạy 23 người con nuôi. Mỗi tháng cố nghệ sĩ đều gửi tiền nuôi dạy về chùa cho các sư cô.
Bất ngờ với mức cát xê cao ngất ngưỡng của Phi Nhung nhưng cuối đời lại ra đi 'tay trắng', không để lại tài sản gì lớn lao? - Ảnh 10
Nữ ca sĩ ăn mặc giản dị khi vào bếp nấu ăn.
Bất ngờ với mức cát xê cao ngất ngưỡng của Phi Nhung nhưng cuối đời lại ra đi 'tay trắng', không để lại tài sản gì lớn lao? - Ảnh 11
Cố nghệ sĩ ra đường cùng con gái Wendy bằng xe máy thay vì xe hơi như những người khác

Còn về tài sản kế thừa, nữ ca sĩ cũng từng khẳng định: "Tôi không có tài sản để lại. Trong đầu tôi từ xưa đến giờ chưa từng nghĩ phải để lại tài sản gì cho con tôi. Tôi chỉ để tri thức cho con mình. Tôi làm ra tiền, tôi cho các con đi học. Khi các con ra trường, các con tự đi làm kiếm sống".

Bất ngờ với mức cát xê cao ngất ngưỡng của Phi Nhung nhưng cuối đời lại ra đi 'tay trắng', không để lại tài sản gì lớn lao? - Ảnh 12
Phi Nhung ra đi "tay trắng" khiến nhiều người tiếc thương cho cố nghệ sĩ vì cả đời tần tảo nuôi con, không giữ lại bất cứ gì cho bản thân mình.

 Ảnh: Internet

 

 

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