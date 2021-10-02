Bất ngờ với mức cát xê cao ngất ngưỡng của Phi Nhung nhưng cuối đời lại ra đi 'tay trắng', không để lại tài sản gì lớn lao?

"Tôi nói thật, suốt vài chục năm qua tôi đi làm kiếm được rất nhiều tiền chứ không phải ít, nhưng đến giờ vẫn chẳng có đồng nào trong tay. Nhiều người hỏi không biết tiền tôi kiếm đi đâu. Đơn giản là tôi đã đầu tư hết tiền vào các con nuôi của mình rồi. Nhưng tôi nhìn lại vẫn thấy mãn nguyện vì giờ 7, 8 đứa con nuôi của tôi đã lớn hết rồi. Tôi ngồi nhìn đứa nào cũng lớn mà mừng, tự nhủ: Trời ơi, đứa nào cũng to lớn, thì ra tiền của mình trong này hết rồi". - Cố nghệ sĩ Phi Nhung tâm sự cùng Xuân Lan trong "Chuyện ngại nói".
Còn về tài sản kế thừa, nữ ca sĩ cũng từng khẳng định: "Tôi không có tài sản để lại. Trong đầu tôi từ xưa đến giờ chưa từng nghĩ phải để lại tài sản gì cho con tôi. Tôi chỉ để tri thức cho con mình. Tôi làm ra tiền, tôi cho các con đi học. Khi các con ra trường, các con tự đi làm kiếm sống".