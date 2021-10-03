Những bộ đầm màu nude của Hà Hồ vô tình gây ra hiêu lầm không đáng có.
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Chiếc đầm màu tựa nude mà Hà Hồ lựa chọn mặc và đăng tải trên trang cá nhân vừa qua khiến người xem dễ gây hiểu lầm là đang không mặc gì. Hồ Ngọc Hà còn là một tay chuyên "lăng xê" đồ màu mude khiến cô không ít lần gặp phải hiểu lầm "đỏ cả mặt" đến từ người hâm mộ.
Ảnh: FBNV và Internet