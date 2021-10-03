Choáng trước những lần mặc mà như đang khỏa thân của Hồ Ngọc Hà

Giải trí 03/10/2021 06:49

Những bộ đầm màu nude của Hà Hồ vô tình gây ra hiêu lầm không đáng có.

Chiếc đầm màu tựa nude mà Hà Hồ lựa chọn mặc và đăng tải trên trang cá nhân vừa qua khiến người xem dễ gây hiểu lầm là đang không mặc gì. Hồ Ngọc Hà còn là một tay chuyên "lăng xê" đồ màu mude khiến cô không ít lần gặp phải hiểu lầm "đỏ cả mặt" đến từ người hâm mộ.

Choáng trước những lần mặc mà như đang khỏa thân của Hồ Ngọc Hà - Ảnh 1
Mới đây, Hồ Ngọc Hà đăng tải bức ảnh khoe vẻ gợi cảm cùng trang phục dễ gây hiểu lầm, đính kèm dòng trạng thái: "Hôm nay trong lòng vui."
Choáng trước những lần mặc mà như đang khỏa thân của Hồ Ngọc Hà - Ảnh 2
Trước đây Hà Hồ nổi tiếng là nữ ca sĩ "lăng xê" mốt "mặc như không mặc" với những bộ đầm ôm sát màu nude
Choáng trước những lần mặc mà như đang khỏa thân của Hồ Ngọc Hà - Ảnh 3
Không những vậy bà mẹ 3 con còn diện lên cả sân khấu
Choáng trước những lần mặc mà như đang khỏa thân của Hồ Ngọc Hà - Ảnh 4
Áo 2 dây màu nude là item được yêu thích của "nữ hoàng giải trí"

Choáng trước những lần mặc mà như đang khỏa thân của Hồ Ngọc Hà - Ảnh 5Choáng trước những lần mặc mà như đang khỏa thân của Hồ Ngọc Hà - Ảnh 6 

Choáng trước những lần mặc mà như đang khỏa thân của Hồ Ngọc Hà - Ảnh 7
Khi đi biển, Hà Hồ cũng chọn bikini màu nude trong chẳng khác nào màu da của cô
Choáng trước những lần mặc mà như đang khỏa thân của Hồ Ngọc Hà - Ảnh 8
Khi đi dạo với gia đình nhỏ...
Choáng trước những lần mặc mà như đang khỏa thân của Hồ Ngọc Hà - Ảnh 9
...Hay dạo phố 1 mình cũng vẫn chọn áo màu nude
 
Choáng trước những lần mặc mà như đang khỏa thân của Hồ Ngọc Hà - Ảnh 10
Việc mặc nguyên cả cây màu nude như thế này rất dễ gây phản cảm
Choáng trước những lần mặc mà như đang khỏa thân của Hồ Ngọc Hà - Ảnh 11
Thế mà Hà Hồ vẫn mặc "không trật phát nào"

Ảnh: FBNV và Internet

 

'Lớp phó học tập' Jun Phạm khoe visual 'đỉnh của chóp', ngang ngửa 'nam thần học đường' Cha Eun Woo đình đám xứ Kim Chi

'Lớp phó học tập' Jun Phạm khoe visual 'đỉnh của chóp', ngang ngửa 'nam thần học đường' Cha Eun Woo đình đám xứ Kim Chi

Giữa dàn "học sinh nhảy lộn lớp" Trường Giang, Trương Thế Vinh, Ngô Kiến Huy,… thì visual của chàng "lớp phó học tập" Jun Phạm phải nói là đỉnh chóp và đúng độ tuổi nhất.

Xem thêm
Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà Mặc như khỏa thân Hồ Ngọc Hà mặc như khỏa thân

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 26 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 56 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Tâm sự 1 giờ 26 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 56 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 26 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Tâm sự 2 giờ 56 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết