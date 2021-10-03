Chiếc đầm màu tựa nude mà Hà Hồ lựa chọn mặc và đăng tải trên trang cá nhân vừa qua khiến người xem dễ gây hiểu lầm là đang không mặc gì. Hồ Ngọc Hà còn là một tay chuyên "lăng xê" đồ màu mude khiến cô không ít lần gặp phải hiểu lầm "đỏ cả mặt" đến từ người hâm mộ.

Mới đây, Hồ Ngọc Hà đăng tải bức ảnh khoe vẻ gợi cảm cùng trang phục dễ gây hiểu lầm, đính kèm dòng trạng thái: " Hôm nay trong lòng vui ."

Trước đây Hà Hồ nổi tiếng là nữ ca sĩ "lăng xê" mốt "mặc như không mặc" với những bộ đầm ôm sát màu nude

Không những vậy bà mẹ 3 con còn diện lên cả sân khấu