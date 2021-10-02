'Lớp phó học tập' Jun Phạm khoe visual 'đỉnh của chóp', ngang ngửa 'nam thần học đường' Cha Eun Woo đình đám xứ Kim Chi

Giữa dàn "học sinh nhảy lộn lớp" Trường Giang, Trương Thế Vinh, Ngô Kiến Huy,… thì visual của chàng "lớp phó học tập" Jun Phạm phải nói là đỉnh chóp và đúng độ tuổi nhất.

Mặc dù đã 32 “nồi bánh chưng” rồi nhưng mặc đồng phục học sinh thì dung nhan của Jun Phạm vẫn hết mực “mlem mlem” như thường. Visual của Jun Phạm trong bộ đồng phục trắng đen gợi nhớ đến thời cấp 3 sôi nổi thậm chí hợp với anh chàng đến nỗi cứ tưởng là một “nam thần trong truyện tranh” nào bước ra ngoài đời thực vậy. Thậm chí nhiều fan còn so sánh nét tương đồng của Jun Phạm với “nam thần học đường” Cha Eun Woo của điện ảnh Hàn Quốc. Trong một bức ảnh, có thể thấy tạo hình của Jun Phạm với Cha Eun Woo đặt cạnh nhau thì hao hao như tạc.

Visual đỉnh cao của "lớp phó học tập" Jun Phạm trong trường học "Running Man"... ...Không khác gì với visual của "nam thần học đường Cha Eun Woo của Hàn Quốc cả. Ảnh: Internet Ngoài ra thì xét về thành tích học tập và kiến thức ngoài đời Jun Phạm cũng có nhiều điểm tương đồng với thành viên nhóm nhạc ASTRO. Không chỉ học giỏi mà thành viên nhóm ASTRO còn từng giữ chức đội trưởng đội bóng đá và bóng rổ của trường. Ngoài ra, Cha Eun Woo có khả năng giao tiếp tiếng Anh lưu loát và từng thi đỗ chuyên ngành thẩm phán tại trường Seoul University - trường đại học hàng đầu Hàn Quốc. Ngoài ra thì thành tích học tập lẫn kiến thức đời sống của Jun Phạm lẫn Cha Eun Woo đều đáng nể như nhau Về Jun Phạm, chàng ca sĩ có thành tích tốt lúc còn đang theo học phổ thông. Lến đến Đại học mặc dù là giỏi khối xã hội hơn nhưng Jun Phạm lại thi đậu và theo học tại Đại học Kinh tế TP.HCM, một trong những trường Top đầu về khối tự nhiên ở tại Sài Gòn, cũng như Việt Nam nói chung. Ngoài ra Jun Phạm còn thông thạo tiếng Nhật và tiếng Anh. Anh có một khối kiến thức “đủ để xây nhà” về đất nước Nhật Bản ai cũng phải nể phục.

Ngoài ra Jun Phạm còn là một “cây kiến thức” tổng hợp về đời sống khi thể hiện khả năng “Mr. Biết tuốt” của mình trong các gameshow truyền hình như: “Nhanh như chớp, Chọn ai đây”. Đặc biệt ở gameshow trí tuệ khó nhằn như “Nhanh như chớp”, Jun Phạm từng có 2 lần chinh phục “con dốc tử thần” và lên đến con số 10 câu, lập kỷ lục của chương trình mà không phải ai cũng có thể làm được. Jun Phạm xứng danh là “Lớp phó học tập con nhà người ta” đúng không? Jun Phạm là ngôi sao đầu tiên giành 20 triệu của chương trình "Nhanh như chớp", không chỉ 1 mà đến 2 lần. Và cũng là ngôi sao duy nhất lập kỷ lục này. Ảnh: Chụp màn hình Ngoài Jun Phạm, trường học “Running Man Vietnam – Chơi Là Chạy” sẽ giới thiệu các học sinh… “không hề bình thường” tới khán giả. Nhìn vào điệu bộ của từng người, thật khó để đoán ai là lớp phó học tập gương mẫu, ai là học sinh cá biệt. Bên cạnh đó, hình ảnh “nữ sinh tai thỏ” bí mật trên cover của chương trình cũng khiến fan không khỏi tò mò và suy đoán. Liệu học sinh mới này là ai, có năng lực tiềm ẩn nào không? Visial của Jun Phạm nổi bật trong dàn học sinh "Running Man" Lan Ngọc Thúy Ngân Trường Giang - Jack - Trương Thế Vinh Ngô Kiến Huy Liên Bỉnh Phát "Running Man Vietnam – Chơi Là Chạy" tập 3 phát sóng lúc 20g30 Chủ Nhật ngày 3/10 trên kênh HTV7, YouTube Dong Tay Promotion.

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