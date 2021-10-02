Puka tự nhận mình là một 'kho tàng âm nhạc', khoe khả năng nấu nướng tuyệt đỉnh của mình trong mùa dịch

Sao Việt 02/10/2021 15:10

Puka nói với La Thành mình là một “kho tàng âm nhạc”, đồng thời khoe luôn khả năng đầu bếp của mình, nấu 9981 món đủ loại trong mùa dịch cách ly tại nhà.

Góp mặt trong tập 24 ”Ca sĩ bí ẩn”– Phiên bản ghi hình online, La Thành được xếp chung đội Xanh với Puka, khi anh đang hơi “nhụt chí” vì “kiến thức âm nhạc rải rác và thưa thớt” của đội mình thì Puka đã nhanh chóng trấn an: “Anh Thành ơi, anh đã sai rồi, nói về kiến thức âm nhạc thì kiến thức của em như một cái kho tàng vậy đó”. Nghe đến đây, Khả Như đã quá hiểu người em thân thiết của mình nên chỉ biết động viên La Thành “hãy từ từ trải nghiệm”.  

Puka tự nhận mình là một 'kho tàng âm nhạc', khoe khả năng nấu nướng tuyệt đỉnh của mình trong mùa dịch - Ảnh 1

 Puka tự nhận mình là một 'kho tàng âm nhạc', khoe khả năng nấu nướng tuyệt đỉnh của mình trong mùa dịch - Ảnh 2

Như thường lệ, Chí Thiện lại phải nhanh nhóng nhắc nhở đồng đội về khả năng ca hát “thần sầu” của Puka để “cảnh giác”: “Tất cả bài hát Puka đều hát được hết, chỉ là hát sai melody, hát trật nhịp thôi chứ hát đúng cái bài đó, khó lắm”. Puka cũng không quên “bồi” thêm: “Em thuộc nhiều bài lắm, mà khi em hát xong là mọi người quên luôn bản gốc”. Ngay lập tức, Lưu Hiền Trinh thể hiện sự hoang mang và lo lắng khi bản thân ở nhà chỉ chăm trồng rau, không biết “kiến thức âm nhạc có rụng bớt đi không”.  

Puka tự nhận mình là một 'kho tàng âm nhạc', khoe khả năng nấu nướng tuyệt đỉnh của mình trong mùa dịch - Ảnh 3

Puka tự nhận mình là một 'kho tàng âm nhạc', khoe khả năng nấu nướng tuyệt đỉnh của mình trong mùa dịch - Ảnh 4
Puka tranh luận với La Thành về việc sở hữu 'kho tàng âm nhạc' đủ để chiến thắng đội bạn như thế nào

Nhắc đến công việc thường làm mùa dịch, Puka cũng sẵn tiện khoe luôn khả năng nấu nướng tuyệt đỉnh của mình : “Hôm nay em làm bánh bèo, bánh bột lọc, rồi em nấu phở, bánh xèo,…nói chung là món nào cũng làm được hết, giờ cảm thấy mọi thứ quá dễ dàng với em rồi”. Nhìn vẻ mặt ngẩn ngơ của La Thành, Chí Thiện liền hỏi anh có tin không, chàng diễn viên lộ rõ nét hoang mang: “Thật sự nãy giờ mọi người đang tả về Puka thiệt luôn đó hả”. Màn tung hứng, “chặt chém” của các nghệ sĩ chắc hẳn sẽ khiến khán giả được nhiều phen cười nghiêng ngả.  

Puka tự nhận mình là một 'kho tàng âm nhạc', khoe khả năng nấu nướng tuyệt đỉnh của mình trong mùa dịch - Ảnh 5
Puka
Puka tự nhận mình là một 'kho tàng âm nhạc', khoe khả năng nấu nướng tuyệt đỉnh của mình trong mùa dịch - Ảnh 6
La Thành

Cùng góp mặt trong tập phát sóng tuần này là ca sĩ Lưu Hiền Trinh, về chung đội Xanh với Chí Thiện. Xuất hiện đầy xinh đẹp và rạng rỡ trong “bộ cánh” hồng sen dịu dàng, Lưu Hiền Trinh chia sẻ cô rất vui khi được ghi hình với các anh chị em nghệ sĩ trong chương trình ”Ca sĩ bí ẩn”lần này, vì đã rất lâu rồi cô không được làm việc trở lại.

Puka tự nhận mình là một 'kho tàng âm nhạc', khoe khả năng nấu nướng tuyệt đỉnh của mình trong mùa dịch - Ảnh 7
Lưu Hiền Trinh
Puka tự nhận mình là một 'kho tàng âm nhạc', khoe khả năng nấu nướng tuyệt đỉnh của mình trong mùa dịch - Ảnh 8
Chí Thiện 

Trong video giới thiệu giọng hát của 4 Ca sĩ bí ẩn, Puka và Chí Thiện “bức xúc” với biên tập của chương trình vì làm icon quá lớn, che hết mặt thí sinh làm không đoán ra được là ai.   

Lúc này, “gương mặt mới đầy triển vọng” La Thành mới lên tiếng cho rằng với khả năng quan sát đầy tinh tế của mình thì không cần nhìn mặt cũng có thể đoán ra được ai không phải là Ca sĩ bí ẩn. Với sự khẳng định chắc nịch chỉ dựa vào “cái quơ tay” của La Thành, Chí Thiện đã thốt lên một câu đầy ngán ngẩm: “Thành à, cưng chỉ là một tấm chiếu chưa trải thôi”.   

Liệu rằng, với “tâm hồn ngây thơ” và “chưa trải sự đời” của La Thành, anh có thể giúp cho đồng đội của mình giành chiến thắng trong phần thi ngày hôm nay hay không? Và “Ca sĩ bí ẩn”số 5 tuần này có phải là một người quen với hai đội chơi?    

Mời quý khán giả cùng đón xem Tập 24 – ”Ca sĩ bí ẩn”– Làn sóng mới, phát sóng vào lúc 21h00 thứ Hai (4/10) trên kênh HTV7.  

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