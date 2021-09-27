Giật mình Puka từng bị ba đuổi ra khỏi nhà, nguyên nhân vì sao?

Mới 3 tập đầu trình làng với khán giả, ekip “Ở Đây Có Quà” không ngờ chương trình không chỉ đơn thuần là một gameshow giải trí mà còn biến thành nơi để “hóng” những câu chuyện quá khứ lẫy lừng, ngốc nghếch nhưng cực đáng yêu của khách mời.

Quay trở lại với khán giả tuần này, “Ở Đây Có Quà” tiếp tục mang đến cho người xem những điều thú vị xung quanh 2 khách mời vô cùng dễ thương, đó là Puka và Duy Khánh. Không khí 3 đầu cầu livestream đã nóng dần để bước vào các phần chơi thú vị nhưng trước khi bắt đầu, “Ở Đây Có Quà” không quên chia sẻ với khán giả những hình ảnh các phần quà mà chương trình thay mặt nghệ sĩ tuần trước đã được trao tặng tận tay người dân cũng như các y bác sĩ nữ tuyến đầu.

Nếu “Ở Đây Có Quà” không xuất hiện, khán giả đâu biết cô nàng Puka mong manh, nữ tính lại từng bị bố đuổi ra khỏi nhà. Câu chuyện mà nữ diễn viên chia sẻ đã khiến host Tường Vi phải "giật mình" vì không ngờ tiểu Puka ngày bé nghịch đến vậy. Chuyện là hồi còn bé, cô nàng đã làm trái lời bố mẹ dặn. Phụ huynh bảo ở nhà ngoan ngoãn và không được ra đồng ruộng chơi nhưng với tinh thần ham chơi vô bờ bến, cô bé đã không kìm được lòng khi bạn bè mời gọi. Kết quả là, do mải chơi nên Puka đã về nhà trễ và bị bố phát hiện.

Puka chia sẻ quá khứ oai hùng với biểu cảm lầy lội: “Ba em đứng chống tay lên cái thành cửa như vậy, ba em nói là “ủa về rồi hả? Xuống sông tắm đi rồi lên nói chuyện”. Hồi đó giờ, em không bao giờ tắm sông hết vì em chưa biết bơi mà bố mẹ không có cho xuống sông. Ba kêu xuống sông, xong em mới “Dạ, sao xuống sông”.

Ba trả lời là “Tắm trong nhà tắm dơ nhà tắm hết, đi xuống sông tự tắm. Trời ơi, lần đầu tiên em thấy ba em lạnh lùng đến như vậy. Xong em phải đi xuống sông, em ngồi. Em ngồi dưới hoài, em không có lên. Em ngồi em chà từng cái móng chân, móng tay. Bùn á, dơ lắm. Em ngồi chà hoài, không lên vì sợ lên là bị chửi. Xong ba em xuống, chắc cũng lo vì em không biết bơi. Ba nói “Đi lên đi, chà gì chà hoài vậy”. Em đi lên, thế là ba kêu là “Cuốn đồ ra khỏi nhà”. Em bị hốt hoảng liền và ba nói “Ba nuôi sung sướng không chịu, muốn đi ruộng bắt cua bắt ốc thì cuốn đồ ra khỏi nhà, đi kiếm cái nhà đó ở đi, ở đi cho cực khổ rồi chừng nào đói khổ á rồi lại đây nói là ông Chín ơi, cho con xin cơm ăn, chứ không được kêu bằng ba nữa. Một con người con gái mạnh mẽ, gan dạ vô mở tủ đồ lấy đồ đi liền”.

Chia sẻ quá chi tiết của Puka càng làm Tường Vi và Duy Khánh tin đó là sự thật. Tường Vi luôn biết trước giờ Puka năng động nhưng không nghĩ lại táo bạo vào lấy đồ đi liền ra khỏi nhà. Host lại hoang mang thêm một lần nữa khi Puka tiếp tục tiết lộ là cô bị đuổi ra khỏi nhà lúc 14 tuổi chứ không phải 16 tuổi như thông tin thách đố Duy Khánh. Lần này, người đồng nghiệp thân thiết của cô nàng cũng phải la lên: “Trời đất ơi”. Sau thông tin Puka chia sẻ, có lẽ Tường Vi và Duy Khánh phải suy nghĩ lại về cô nàng vì bạo gan không ai sánh kịp.