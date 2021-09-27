Giật mình Puka từng bị ba đuổi ra khỏi nhà, nguyên nhân vì sao?

Giải trí 27/09/2021 16:35

Tập 3 “Ở Đây Có Quà” tuần này đã hé lộ nhiều bí mật trong quá khứ của 2 khách mời Puka và Duy Khánh khiến host Tường Vi không tin vào mắt mình.

Quay trở lại với khán giả tuần này, “Ở Đây Có Quà” tiếp tục mang đến cho người xem những điều thú vị xung quanh 2 khách mời vô cùng dễ thương, đó là Puka và Duy Khánh. Không khí 3 đầu cầu livestream đã nóng dần để bước vào các phần chơi thú vị nhưng trước khi bắt đầu, “Ở Đây Có Quà” không quên chia sẻ với khán giả những hình ảnh các phần quà mà chương trình thay mặt nghệ sĩ tuần trước đã được trao tặng tận tay người dân cũng như các y bác sĩ nữ tuyến đầu.

Mới 3 tập đầu trình làng với khán giả, ekip “Ở Đây Có Quà” không ngờ chương trình không chỉ đơn thuần là một gameshow giải trí mà còn biến thành nơi để “hóng” những câu chuyện quá khứ lẫy lừng, ngốc nghếch nhưng cực đáng yêu của khách mời.

Giật mình Puka từng bị ba đuổi ra khỏi nhà, nguyên nhân vì sao? - Ảnh 1
Puka đưa ra câu thông tin mà không ai dám trả lời là "tin" thế này đây. Ảnh: Chụp màn hình

Nếu “Ở Đây Có Quà” không xuất hiện, khán giả đâu biết cô nàng Puka mong manh, nữ tính lại từng bị bố đuổi ra khỏi nhà. Câu chuyện mà nữ diễn viên chia sẻ đã khiến host Tường Vi phải "giật mình" vì không ngờ tiểu Puka ngày bé nghịch đến vậy. Chuyện là hồi còn bé, cô nàng đã làm trái lời bố mẹ dặn. Phụ huynh bảo ở nhà ngoan ngoãn và không được ra đồng ruộng chơi nhưng với tinh thần ham chơi vô bờ bến, cô bé đã không kìm được lòng khi bạn bè mời gọi. Kết quả là, do mải chơi nên Puka đã về nhà trễ và bị bố phát hiện.

Giật mình Puka từng bị ba đuổi ra khỏi nhà, nguyên nhân vì sao? - Ảnh 2

Puka chia sẻ quá khứ oai hùng với biểu cảm lầy lội: “Ba em đứng chống tay lên cái thành cửa như vậy, ba em nói là “ủa về rồi hả? Xuống sông tắm đi rồi lên nói chuyện”. Hồi đó giờ, em không bao giờ tắm sông hết vì em chưa biết bơi mà bố mẹ không có cho xuống sông. Ba kêu xuống sông, xong em mới “Dạ, sao xuống sông”.

Ba trả lời là “Tắm trong nhà tắm dơ nhà tắm hết, đi xuống sông tự tắm. Trời ơi, lần đầu tiên em thấy ba em lạnh lùng đến như vậy. Xong em phải đi xuống sông, em ngồi. Em ngồi dưới hoài, em không có lên. Em ngồi em chà từng cái móng chân, móng tay. Bùn á, dơ lắm. Em ngồi chà hoài, không lên vì sợ lên là bị chửi. Xong ba em xuống, chắc cũng lo vì em không biết bơi. Ba nói “Đi lên đi, chà gì chà hoài vậy”. Em đi lên, thế là ba kêu là “Cuốn đồ ra khỏi nhà”. Em bị hốt hoảng liền và ba nói “Ba nuôi sung sướng không chịu, muốn đi ruộng bắt cua bắt ốc thì cuốn đồ ra khỏi nhà, đi kiếm cái nhà đó ở đi, ở đi cho cực khổ rồi chừng nào đói khổ á rồi lại đây nói là ông Chín ơi, cho con xin cơm ăn, chứ không được kêu bằng ba nữa. Một con người con gái mạnh mẽ, gan dạ vô mở tủ đồ lấy đồ đi liền”.

Giật mình Puka từng bị ba đuổi ra khỏi nhà, nguyên nhân vì sao? - Ảnh 3

Chia sẻ quá chi tiết của Puka càng làm Tường Vi và Duy Khánh tin đó là sự thật. Tường Vi luôn biết trước giờ Puka năng động nhưng không nghĩ lại táo bạo vào lấy đồ đi liền ra khỏi nhà. Host lại hoang mang thêm một lần nữa khi Puka tiếp tục tiết lộ là cô bị đuổi ra khỏi nhà lúc 14 tuổi chứ không phải 16 tuổi như thông tin thách đố Duy Khánh. Lần này, người đồng nghiệp thân thiết của cô nàng cũng phải la lên: “Trời đất ơi”. Sau thông tin Puka chia sẻ, có lẽ Tường Vi và Duy Khánh phải suy nghĩ lại về cô nàng vì bạo gan không ai sánh kịp.

Giật mình Puka từng bị ba đuổi ra khỏi nhà, nguyên nhân vì sao? - Ảnh 4

Puka hạnh phúc vì lúc nào cũng được fan thương yêu, cơ mà lồng đèn đây còn bánh Trung Thu đâu rồi “chị Thơ" ơi?

Puka hạnh phúc vì lúc nào cũng được fan thương yêu, cơ mà lồng đèn đây còn bánh Trung Thu đâu rồi “chị Thơ" ơi?

Nữ diễn viên Puka vừa thực hiện bộ hình tại gia đón chào Tết Đoàn Viên. Mặc dù không có nhiếp ảnh hay máy ảnh chuyên nghiệp nhưng thật sự chất lượng hình của Puka thuộc hàng “nét căng" “Full HD 4K 1920p 3800 megapixel, bla bla đủ kiểu.

Xem thêm
Từ khóa:   diễn viên PuKa Puka Ở đây có quà

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 33 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 1 giờ 33 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 2 giờ 33 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 3 giờ 3 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Tâm sự 3 giờ 33 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Tâm sự gia đình 4 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết