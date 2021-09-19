Màn cầm mic “để đời" của Puka, mà lại là song ca cùng Gin Tuấn Kiệt, trước đó còn quả quyết là Quang Trung

Tháng 6 vừa qua, Puka xuất hiện trong chương trình “Lạ lắm à nha" với tư cách ca sĩ khách mời. Puka sẽ tiến hành thử thách song ca cùng một người bạn quen thuộc nhưng giấu mặt, sau đó phải đoán tên nhân vật phía sau bức tường song ca cùng mình là ai.

Qua những lần đối đáp để tìm ra danh tính của nhân vật bí ẩn, hai người đã lộ ra những nhiều điểm đặc biệt về sự thấu hiểu lẫn nhau. Không biết Gin “khai thác" thông tin về Puka ở đâu mà nhiều đến độ có thể qua mặt được luôn cả cô. Với những câu hỏi như: “Chị ở quận mấy?” “Nhà chị có mấy thành viên?” “Em biết mẹ chị không? Hôm em qua nhà chị mẹ chị nấu gì cho em ăn?”, Gin Tuấn kiệt đều đáp không trật phát nào.

Biểu cảm ngơ ngác của Puka khi không biết ai thân với mình mà biết rõ ngóc ngách trong nhà mình dữ vậy. Ảnh: Chụp màn hình

Nào có hay Gin Tuấn Kiệt đã "thỉnh" cao nhân trợ giúp cho màn đánh lừa này từ trước đó. Ảnh: Chụp màn hình

Để chuẩn bị cho tiết mục này, vì sợ trật lời trật nhịp nên Puka đã tập dượt nhiều ngày liền tại nhà. Khi được Trường Giang hỏi sẵn sàng chưa thì Puka đáp đã luyện thuần thục ca khúc tủ mà mình lúc nào cũng hát karaoke từ nhỏ tới lớn là “Vầng trăng khóc" của Nhật Tinh Anh và Khánh Ngọc. Và thật sự đúng như khán giả mong đợi, Puka có phần trình diễn hoàn hảo, như một ca sĩ chuyên nghiệp khiến cho bạn song ca chung là Gin Tuấn Kiệt cũng thoát khỏi lo sợ vì Puka không trật một nhịp nào.

Cuối cùng Gin có màn “mượn danh" Quang Trung thành công khi đánh lừa được Puka khiến cô nàng quả quyết người đứng sau bức tường là Quang Trung. Không biết Gin có giận Puka không nhưng mà màn kết hợp của cả 2 sau đó rất ăn ý khiến cho ai cũng thích thú về độ ăn rơ của 2 chị em thân thiết này.

Puka "bất lực" trước sự lừa gạt của Trường Giang và Gin Tuấn Kiệt. Ảnh: Chụp màn hình

Dù dẫn dụ người chị thân thiết "đi sai đường" nhưng sau đó Gin vẫn đến bên và nắm tay Puka đi xuống dưới biểu diễn một cách thân mật thế này đây. Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra, đây có thể được xem là lần đầu Puka khoe giọng hát nghiêm túc trên sóng truyền hình. Sau khi phát sóng, phần trình diễn của cả 2 đã trở thành “huyền thoại" vì đó cũng là lần duy nhất Puka hát như một ca sĩ.

Rồi tự mình đoán sai sau đó lại chống nạnh? Ảnh: Chụp màn hình

Bị phạt mà cũng đáng yêu dưới phần ra sức "hại" của MC Trường Giang. Ảnh: Chụp màn hình

Với sự lao động nghiêm túc, không ngừng nghỉ, cái tên Puka đã trở thành cái tên nổi bật ở làng hài phía Nam. Puka dần chiếm lĩnh và trở thành một nhân vật không thể thay thế trong các show truyền hình hài hiện nay. Dù khả năng ca hát khiến đồng nghiệp ai cũng phải “van xin" Pu ơi đừng hát nữa, thế nhưng khi đứng cạnh Gin Tuấn Kiệt thì mọi sự đã khác rồi, còn ai dám chê Puka hát lầy, hát nhây nhây nữa đây? Dù không đoán trúng Gin Tuấn Kiệt phải chịu phạt nhưng Puka cũng đã bị phạt một cách rất đáng yêu dưới sự hổ trợ của người bạn thân thiết.