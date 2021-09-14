Puka làm cô “Cẩm Thơ" tư vấn tâm sinh lý tình cảm đôi lứa đủ kiểu cho các fan hâm mộ tuổi teen

Alo, “Cô Cẩm Thơ” nghe! Các em muốn thắc mắc gì cứ để lại câu hỏi trên story thì sẽ được cô giải đáp hết tất tần tật từ tâm sinh lý tuổi mới lớn cho đến bí quyết làm đẹp, giảm cân, tình yêu đôi lứa, vân vân và vân vân.

Nếu như Mực Tím có anh Cỏ Cú chuyên tư vấn thắc mắc cho các bạn trẻ “tuổi hồng" thì ở Instagram có cô “Cẩm Thơ" cũng “tuổi hồng" không kém, chuyên nhận tư vấn thắc mắc tâm sinh lý, tư vấn bí quyết đủ kiểu, đồng thời đưa ra lời khuyên đúng mực nhất dành cho các em ở lứa tuổi teen, đang cần rất nhiều sự trợ giúp mà “hổng biết hỏi ai".

Nhiều câu hỏi cho Puka liên quan đến đời sống cá nhân như khen Puka trẻ, xinh đẹp, nhớ vai diễn của Puka. Ảnh: Chụp màn hình Nữ diễn viên Puka trong khoảng thời gian ở nhà tránh dịch, vì rảnh rỗi nên đăng lên story cá nhân: “Ai hỏi gì đáp đó". Nào ngờ khán giả quá nhiệt tình, cộng thêm các fan đang ở lứa tuổi “cái gì cũng muốn hỏi" nên nữ diễn viên được một ngày làm “Cô Cẩm Thơ" bất đắc dĩ, chuyên tư vấn đủ thứ chuyện trên đời cho các bạn tuổi teen.

Lên cả mục hỏi đáp rồi mà fan vẫn không quên được giọng hát "zui" của Puka. Ảnh: Chụp màn hình Mặc dù nhận về “hàng tấn" câu hỏi nhưng Puka vẫn rất kiên nhẫn trả lời các fan của mình. Một vài bạn hỏi Puka về chuyện tình yêu đôi lứa, vài bạn bạn “tra hỏi" Puka về chuyện có mấy người yêu, đang là gì với Gin Tuấn Kiệt. Một vài bạn khác hỏi Puka bí quyết dưỡng da, “how can” có thể giữ dáng được như nữ diễn viên mùa dịch mặc dù là ăn với làm bánh quá trời. Tất tần tật đều được Puka giải đáp thật sự kiên nhẫn trên trang cá nhân. Dưới đây là rất nhiều câu trả lời tư vấn mà “cô Cẩm Thơ" “báo” Instagram đã trả lời thắc mắc cho các em ở lứa “tuổi hồng". Đây là nhóm câu hỏi về tình yêu tuổi mới lớn và chị "Cẩm Thơ" vốn tự nhận là "độc toàn thân" lại trả lời rất thuyết phục. Ủa kỳ vậy ta?. Ảnh: Chụp màn hình Nhóm câu hỏi về da và dáng Puka cũng "xử" đẹp luôn vì vốn dĩ da và dáng của cô nàng "chuẩn không cần chỉnh". Ảnh: Chụp màn hình Đến cả những câu hỏi về tư vấn tuyển sinh, học tập thi cử, "cô Cẩm Thơ" cũng kiêm hết, trả lời rõ ràng rành mạch xem fan có nể không chứ! Ảnh: Chụp màn hình

Tuổi 28 của Huyền Anh: đằm thắm và dịu dàng như nàng “công chúa", bỏ quên hình ảnh trẻ con khi xưa Hiện tượng mạng Bà Tưng vừa đón sinh nhật tuổi 28 cách đây vài ngày. Vẫn là một Bà Tưng sexy, nhưng hiện tại Huyền Anh đã đằm thắm, dịu dàng và chững chạc hơn rất nhiều so với hình ảnh thời còn tuổi trẻ xốc nổi của mình năm xưa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/puka-lam-co-cam-tho-tu-van-tam-sinh-ly-tinh-cam-doi-lua-du-kieu-cho-cac-fan-ham-mo-tuoi-teen-424173.html