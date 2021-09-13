Tuổi 28 của Huyền Anh: đằm thắm và dịu dàng như nàng “công chúa", bỏ quên hình ảnh trẻ con khi xưa

Giải trí 13/09/2021 17:46

Hiện tượng mạng Bà Tưng vừa đón sinh nhật tuổi 28 cách đây vài ngày. Vẫn là một Bà Tưng sexy, nhưng hiện tại Huyền Anh đã đằm thắm, dịu dàng và chững chạc hơn rất nhiều so với hình ảnh thời còn tuổi trẻ xốc nổi của mình năm xưa.

“Trải qua bao cuộc bể dâu", hotgirl Huyền Anh năm nào giờ đã trở thành một người phụ nữ từng trải, chững chạc và trưởng thành hơn rất nhiều trong cả ngoại hình, phong cách ăn mặc. lối trang điểm lẫn suy nghĩ nội tại bên trong. Nếu như chưa từng tiếp xúc với Huyền Anh, bạn sẽ không tài nào nhận ra cô gái ấy thời điểm hiện tại.

Tuổi 28 của Huyền Anh: đằm thắm và dịu dàng như nàng “công chúa', bỏ quên hình ảnh trẻ con khi xưa - Ảnh 1
Bà Tưng thời còn "nhí nha nhí nhảnh" cách đây 7-8 năm. Ảnh: Internet

Cách đây 5 năm, Bà Tưng vẫn còn là một thiếu nữ chưa trưởng thành với những hình ảnh nổi loạn, sexy hết mực trên mạng xã hội. Cô thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội với những kiểu đầu nhuộm màu nổi và khoe vòng 1 sexy hết nấc khiến dân tình không khỏi xuýt xoa.

Tuổi 28 của Huyền Anh: đằm thắm và dịu dàng như nàng “công chúa', bỏ quên hình ảnh trẻ con khi xưa - Ảnh 2 

Tuổi 28 của Huyền Anh: đằm thắm và dịu dàng như nàng “công chúa', bỏ quên hình ảnh trẻ con khi xưa - Ảnh 3
Cô thường chọn những kiểu đầu tóc rất nổi bật và màu mè đúng chất "tuổi nổi loạn". Ảnh: Internet
Tuổi 28 của Huyền Anh: đằm thắm và dịu dàng như nàng “công chúa', bỏ quên hình ảnh trẻ con khi xưa - Ảnh 4
Nữ ca sĩ chọn kiểu tóc thắt bím dài. Ảnh: Internet
Tuổi 28 của Huyền Anh: đằm thắm và dịu dàng như nàng “công chúa', bỏ quên hình ảnh trẻ con khi xưa - Ảnh 5
Hoặc kiểu đầu sừng trâu trông rất trẻ con. Ảnh: Internet

Bẵng đi vài năm, Huyền Anh tái xuất và muốn khẳng định mình trong lĩnh vực âm nhạc. Cô muốn khán giả nhớ đến mình với hình ảnh mới là ca sĩ Huyền Anh. Năm 2018, đánh dấu bước trưởng thành trong suy nghĩ và sự nghiệp của mình, Huyền Anh cho ra mắt MV  “Chẳng lẽ không yêu được em” hợp tác cùng diễn viên Duy Luân. MV nhận được nhiều lời bình luận tích cực của fan hâm mộ vì bước tiến mới trong sự nghiệp của Huyền Anh. Ca khúc “Chẳng lẽ không yêu được em” do nhạc sĩ Issac Thái viết tặng Huyền Anh. Người đẹp rất tự tin khi thể hiện bài hát này.

Tuổi 28 của Huyền Anh: đằm thắm và dịu dàng như nàng “công chúa', bỏ quên hình ảnh trẻ con khi xưa - Ảnh 6

Tuổi 28 của Huyền Anh: đằm thắm và dịu dàng như nàng “công chúa', bỏ quên hình ảnh trẻ con khi xưa - Ảnh 7
Năm 2018 Huyền Anh quyết tâm "lột xác" để theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp qua MV mới được đầu tư chỉn chu. Ảnh: Internet

Người đẹp sinh năm 1993 cho biết thời gian qua cô ít xuất hiện để tập trung rèn luyện thanh nhạc và kỹ năng biểu diễn. “Tôi chọn sống lặng để nhìn lại bản thân, hoàn thiện những mặt còn thiếu sót. Tôi chấp nhận đi chậm mà chắc chứ không muốn nổi tiếng bằng những chuyện ồn ào nữa”. - Huyền Anh cho hay. 

Được biết, kể từ năm 2018 đến nay, Huyền Anh tập trung kinh doanh và không còn đam mê giới showbiz đầy thị phi, xô bồ nữa. Với thành công từ việc bán hàng online, bà Tưng có cuộc sống dư giả về kinh tế, ngập trong hàng hiệu. Từ những vấp ngã, Huyền Anh trưởng thành hơn. Người ta thấy, bà Tưng trở nên nền nã, đằm thắm và chín chắn hơn. 

Tuổi 28 của Huyền Anh: đằm thắm và dịu dàng như nàng “công chúa', bỏ quên hình ảnh trẻ con khi xưa - Ảnh 8

Tuổi 28 của Huyền Anh: đằm thắm và dịu dàng như nàng “công chúa', bỏ quên hình ảnh trẻ con khi xưa - Ảnh 9
"Giao diện 4.0" đậm phong cách quý cô của Huyền Anh sau khi tuyên bố lui về kinh doanh và phát triển sự nghiệp cá nhân riêng. Ảnh: Internet

Trong những bức ảnh thời gian gần đây, Huyền Anh chọn phong cách đằm thắm, dịu dàng, kín đáo nhưng vẫn cực kỳ sexy. Đón chào tuổi mới, tuổi của một phụ nữ trưởng thành và chín chắn trong suy nghĩ, Huyền Anh có lúc xuất hiện như “một nàng công chúa ngủ trong rừng", có khi lại dịu dàng nền nã trong tà áo dài con gái Việt Nam. Vốn đã là một doanh nhân thành công nên Huyền Anh toát ra vẻ ngoài là một phụ nữ quyến rũ thực thụ, khác hẳn vẻ ngoài có đôi chút sốc nổi trước đây. 


Tuổi 28 của Huyền Anh: đằm thắm và dịu dàng như nàng “công chúa', bỏ quên hình ảnh trẻ con khi xưa - Ảnh 10

Tuổi 28 của Huyền Anh: đằm thắm và dịu dàng như nàng “công chúa', bỏ quên hình ảnh trẻ con khi xưa - Ảnh 11

Tuổi 28 của Huyền Anh: đằm thắm và dịu dàng như nàng “công chúa', bỏ quên hình ảnh trẻ con khi xưa - Ảnh 12

Tuổi 28 của Huyền Anh: đằm thắm và dịu dàng như nàng “công chúa', bỏ quên hình ảnh trẻ con khi xưa - Ảnh 13
Những hình ảnh tuổi mới không khác nào một "nàng thơ" trong tranh vẽ của các danh họa người Pháp. Ảnh: FBNV
Tuổi 28 của Huyền Anh: đằm thắm và dịu dàng như nàng “công chúa', bỏ quên hình ảnh trẻ con khi xưa - Ảnh 14
Huyền Anh tuổi 28 xinh đẹp và trưởng thành như "một nàng công chúa ngủ trong rừng" chờ chàng hoàng tử đến đánh thức. Ảnh: FBNV

Người hâm mộ đang đón nhận nồng nhiệt sự “lột xác" cả về vẻ bề ngoài lẫn tâm hồn bên trong của Huyền Anh. Tâm sự với Phụ nữ & Gia đình, Huyền Anh cho biết mình buồn khi phải đọc những bình luận không hay của cộng đồng mạng. Cô cho biết mình muốn mọi người dành thời gian để quan tâm về việc chống dịch của quốc gia hơn là những hình ảnh cá nhân của cô. Huyền Anh thật sự đã thay đổi rất nhiều. Hãy cùng đón chờ những sản phẩm nghệ thuật tiếp theo của cô nàng sẽ ra mắt thời gian tới nhé!

Tuổi 28 của Huyền Anh: đằm thắm và dịu dàng như nàng “công chúa', bỏ quên hình ảnh trẻ con khi xưa - Ảnh 15

Tuổi 28 của Huyền Anh: đằm thắm và dịu dàng như nàng “công chúa', bỏ quên hình ảnh trẻ con khi xưa - Ảnh 16
Mặc dù vẫn sexy nhưng Huyền Anh đã quyến rũ theo kiểu phụ nữ trưởng thành thực thụ. Ảnh: FBNV

 Tuổi 28 của Huyền Anh: đằm thắm và dịu dàng như nàng “công chúa', bỏ quên hình ảnh trẻ con khi xưa - Ảnh 17

Tuổi 28 của Huyền Anh: đằm thắm và dịu dàng như nàng “công chúa', bỏ quên hình ảnh trẻ con khi xưa - Ảnh 18

Tuổi 28 của Huyền Anh: đằm thắm và dịu dàng như nàng “công chúa', bỏ quên hình ảnh trẻ con khi xưa - Ảnh 19

Tuổi 28 của Huyền Anh: đằm thắm và dịu dàng như nàng “công chúa', bỏ quên hình ảnh trẻ con khi xưa - Ảnh 20

Tuổi 28 của Huyền Anh: đằm thắm và dịu dàng như nàng “công chúa', bỏ quên hình ảnh trẻ con khi xưa - Ảnh 21 

Tuổi 28 của Huyền Anh: đằm thắm và dịu dàng như nàng “công chúa', bỏ quên hình ảnh trẻ con khi xưa - Ảnh 22
Những bức ảnh Huyền Anh khoe nét đẹp dịu dàng của người phụ nữ Việt Nam trong tà áo dài khiến ai ai cũng phải trầm trồ khen ngợi. Ảnh: FBNV
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