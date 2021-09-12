Nhan sắc “gái quê" của Phương Trinh “hết nước chấm" cỡ này, hỏi sao Lý Bình không say như điếu đổ

Giải trí 12/09/2021 21:17

Nhan sắc của Phương Trinh Jolie trong bộ phim cổ tích “Gái khôn được chồng” khiến nhiều người hâm mộ say mê nhìn ngắm. Quả thật không những có một vóc dáng đáng mơ ước, nhan sắc của Phương Trinh cũng thuộc vào hàng “miễn bàn".

Phương Trinh Jolie và Lý Bình gây “sốt" thời gian gần đây với việc công bố kết hôn sau dịch vào ngày 15/8 vừa qua. Sau khi công bố việc đang ở chung nhà và vô cùng hạnh phúc, cặp đôi liên tục chia sẻ những khoảnh khắc mặn nồng cùng nhau ở đời thường cũng như trên sóng livestream. 

Nhan sắc “gái quê' của Phương Trinh “hết nước chấm' cỡ này, hỏi sao Lý Bình không say như điếu đổ - Ảnh 1
Phương Trinh Jolie và Lý Bình là cặp đôi gây "sốt" thời điểm hiện tại. Ảnh: Internet

Phương Trinh Jolie hy sinh nhiều vì chồng sắp cưới đến độ tuột dốc nhan sắc để chăm chút đời sống cho chồng. Ngược lại Lý Bình cũng thường xuyên thể hiện sự quan tâm vợ bằng cách xuất hiện nhiều hơn trong các livestream của Phương Trinh.

Mới đây, Phương Trinh “khoe" nhan sắc “không phải dạng vừa đâu" của mình trong hậu trường bộ phim cổ trang Việt Nam mang tên “Gái khôn được chồng". Đây à phim truyền hình thuộc series Cổ tích Việt Nam do Đài truyền hình Vĩnh Long (THVL) và Phương Nam Phim (PNF) kết hợp thực hiện. Phương Trinh vào vai Ngọc Nữ, là con gái của Phú Ông - gà trống nuôi con với sự chăm sóc của bà Vú. Ngọc Nữ chẳng những xinh đẹp mà nàng còn thông minh, đa mưu túc trí nhất làng.

Nhan sắc “gái quê' của Phương Trinh “hết nước chấm' cỡ này, hỏi sao Lý Bình không say như điếu đổ - Ảnh 2Nhan sắc “gái quê' của Phương Trinh “hết nước chấm' cỡ này, hỏi sao Lý Bình không say như điếu đổ - Ảnh 3

Nhan sắc “gái quê' của Phương Trinh “hết nước chấm' cỡ này, hỏi sao Lý Bình không say như điếu đổ - Ảnh 4
Hình ảnh tiểu thư con gái ông hội đồng gây "sốt" của Phương Trinh vì nhan sắc quá "bén". Ảnh: NVCC 

Đến tuổi cập kê, cô không chịu ưng ai vì chán ghét đám vương tôn công tử rỗng đầu chỉ biết ăn chơi và những kẻ dòm ngó, âm mưu chiếm đoạt gia sản của nhà mình… Cảm phục trước tính cách thật thà, tốt bụng và tấm lòng hiếu thảo của Khờ (Huỳnh Đông) đối với cha già, Nữ đồng ý lấy anh làm chồng.  

Nhan sắc “gái quê' của Phương Trinh “hết nước chấm' cỡ này, hỏi sao Lý Bình không say như điếu đổ - Ảnh 5
Phương Trinh Joilie có màn kết hợp thành công cùng diễn viên Huỳnh Đông. Ảnh: NVCC 

Vào vai Ngọc Nữ, Phương Trinh cho biết mình phải trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khi phải nhập vai từ “giàu nứt đố đổ vách" cho đến “nghèo rớt mồng tơi" phải đi ăn xin kiếm sống qua ngày. Khi được hỏi về việc chọn lựa đóng phim cổ tích trong khi thị trường phim hiện đại nhộn nhịp, nữ diễn viên của Sắc đẹp ngàn cân chia sẻ: 

“Phim này không phải là thị hiếu nhưng là tuổi thơ của rất nhiều thanh niên thế hệ 8x 9x bấy giờ. Mà phim cổ tích giờ cũng không hẳn dành cho trẻ em mà kịch bản được làm phù hợp cho cả người lớn. Vừa có những bài học đan xen để dạy trẻ em mà cũng có những bài học mà người trưởng thành có thể học hỏi và tâm đắc. Phim cổ tích thời nào xem cũng được. Chứ phim hiện đại mà 2 - 3 năm nữa xem là thấy makeup hay trang phục đều lỗi thời hết. Cái mà Trinh thích khi tham gia phim cổ tích là giá trị nhân văn mà phim mang lại và có tuổi đời lâu dài chứ không phải theo trend theo mùa.”

Nhan sắc “gái quê' của Phương Trinh “hết nước chấm' cỡ này, hỏi sao Lý Bình không say như điếu đổ - Ảnh 6
Selfie thôi mà, có cần phải đẹp xuất sắc như vậy không Phương Trinh? Ảnh: NVCC 

Nhan sắc “gái quê' của Phương Trinh “hết nước chấm' cỡ này, hỏi sao Lý Bình không say như điếu đổ - Ảnh 7

Đóng phim có nhiều khó khăn, nhưng khó khăn lớn nhất mà Phương Trinh chia sẻ là phải dậy rất sớm và đến những phim trường rất xa thành phố. “Bối cảnh phải là làng quê, không dính nhà cửa hiện đại. Mà muốn vậy phải đi xa lắm. Mỗi sáng phải thức từ 4h30 để đi quay ở bối cảnh xa như: Long An, Củ Chi, Hóc Môn, Bình Dương, Đồng Nai...Mỗi ngày phải có mặt lúc 6h30 phải để makeup. Có những ngày quay đêm tới tận 12h khuya thì hôm sau được có mặt trễ hớn xíu lúc 7h30.”

Nhan sắc “gái quê' của Phương Trinh “hết nước chấm' cỡ này, hỏi sao Lý Bình không say như điếu đổ - Ảnh 8
Những phụ kiện và trang phục cổ trang xưa giúp Phương Trinh trở thành "bà hoàng" thật sự. Ảnh: NVCC 
Nhan sắc “gái quê' của Phương Trinh “hết nước chấm' cỡ này, hỏi sao Lý Bình không say như điếu đổ - Ảnh 9
Nữ diễn viên chụp ảnh tự sướng cùng diễn viên gạo cội Hoàng Sơn. Ảnh: NVCC 

Mặc dù cực khổ nhưng Phương Trinh chia sẻ tiền cát xê không nhiều. Tuy nhiên cô vẫn nhận lời tham dự vì đam mê không chút nề hà. Phương Trinh cho biết cát xe phim truyền hình hiện tại không cao, thậm chí kể cả phim điện ảnh cũng không quá 1 tỷ. Lúc đầu nữ diễn viên còn tự lái xe đến phim trường, lúc sau vì xa quá nên cô thuê taxi riêng để di chuyển, Tiền xăng cộ và tài xế riêng cũng đã ngốn hết cả tiền cát xê.  

Nhan sắc “gái quê' của Phương Trinh “hết nước chấm' cỡ này, hỏi sao Lý Bình không say như điếu đổ - Ảnh 10

Nhan sắc “gái quê' của Phương Trinh “hết nước chấm' cỡ này, hỏi sao Lý Bình không say như điếu đổ - Ảnh 11
"Tổ ấm" hạnh phúc của "gái khôn" Ngọc Nữ trong phim cùng Huỳnh Đông và diễn viên nhí Hoàng Long phim "Trạng tí".  Ảnh: NVCC
 

Nhan sắc “gái quê' của Phương Trinh “hết nước chấm' cỡ này, hỏi sao Lý Bình không say như điếu đổ - Ảnh 12

Nhan sắc “gái quê' của Phương Trinh “hết nước chấm' cỡ này, hỏi sao Lý Bình không say như điếu đổ - Ảnh 13
Vào vai thì "yểu điệu thục nữ"...  Ảnh: NVCC
Nhan sắc “gái quê' của Phương Trinh “hết nước chấm' cỡ này, hỏi sao Lý Bình không say như điếu đổ - Ảnh 14
Thế nhưng khi xả vai thì "lầy lội" thế này đây. Ảnh: NVCC

 

Một diễn viên nổi tiếng kiêm giảng viên đại học đăng ảnh bikini, dân mạng liền vào soi xét

Một diễn viên nổi tiếng kiêm giảng viên đại học đăng ảnh bikini, dân mạng liền vào soi xét

Nữ diễn viên mặc dù đăng tải ảnh cũ từ thời còn là hotgirl thế nhưng đã vấp phải không ít bình luận khiếm nhã từ cư dân mạng.

Xem thêm
Từ khóa:   Phương Trinh Jolie Phương Trinh Jolie gợi cảm vóc dáng Phương Trinh Jolie

TIN MỚI NHẤT

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 50 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 1 giờ 50 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 2 giờ 50 phút trước
Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Tâm sự Eva 3 giờ 50 phút trước
Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Tâm sự gia đình 4 giờ 50 phút trước
Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 5 giờ 50 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 6 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026