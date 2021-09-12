Nhan sắc “gái quê" của Phương Trinh “hết nước chấm" cỡ này, hỏi sao Lý Bình không say như điếu đổ

Phương Trinh Jolie hy sinh nhiều vì chồng sắp cưới đến độ tuột dốc nhan sắc để chăm chút đời sống cho chồng. Ngược lại Lý Bình cũng thường xuyên thể hiện sự quan tâm vợ bằng cách xuất hiện nhiều hơn trong các livestream của Phương Trinh.

Phương Trinh Jolie và Lý Bình gây “sốt" thời gian gần đây với việc công bố kết hôn sau dịch vào ngày 15/8 vừa qua. Sau khi công bố việc đang ở chung nhà và vô cùng hạnh phúc, cặp đôi liên tục chia sẻ những khoảnh khắc mặn nồng cùng nhau ở đời thường cũng như trên sóng livestream.

Mới đây, Phương Trinh “khoe" nhan sắc “không phải dạng vừa đâu" của mình trong hậu trường bộ phim cổ trang Việt Nam mang tên “Gái khôn được chồng". Đây à phim truyền hình thuộc series Cổ tích Việt Nam do Đài truyền hình Vĩnh Long (THVL) và Phương Nam Phim (PNF) kết hợp thực hiện. Phương Trinh vào vai Ngọc Nữ, là con gái của Phú Ông - gà trống nuôi con với sự chăm sóc của bà Vú. Ngọc Nữ chẳng những xinh đẹp mà nàng còn thông minh, đa mưu túc trí nhất làng.

Hình ảnh tiểu thư con gái ông hội đồng gây "sốt" của Phương Trinh vì nhan sắc quá "bén". Ảnh: NVCC

Đến tuổi cập kê, cô không chịu ưng ai vì chán ghét đám vương tôn công tử rỗng đầu chỉ biết ăn chơi và những kẻ dòm ngó, âm mưu chiếm đoạt gia sản của nhà mình… Cảm phục trước tính cách thật thà, tốt bụng và tấm lòng hiếu thảo của Khờ (Huỳnh Đông) đối với cha già, Nữ đồng ý lấy anh làm chồng.

Phương Trinh Joilie có màn kết hợp thành công cùng diễn viên Huỳnh Đông. Ảnh: NVCC

Vào vai Ngọc Nữ, Phương Trinh cho biết mình phải trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khi phải nhập vai từ “giàu nứt đố đổ vách" cho đến “nghèo rớt mồng tơi" phải đi ăn xin kiếm sống qua ngày. Khi được hỏi về việc chọn lựa đóng phim cổ tích trong khi thị trường phim hiện đại nhộn nhịp, nữ diễn viên của Sắc đẹp ngàn cân chia sẻ:

“Phim này không phải là thị hiếu nhưng là tuổi thơ của rất nhiều thanh niên thế hệ 8x 9x bấy giờ. Mà phim cổ tích giờ cũng không hẳn dành cho trẻ em mà kịch bản được làm phù hợp cho cả người lớn. Vừa có những bài học đan xen để dạy trẻ em mà cũng có những bài học mà người trưởng thành có thể học hỏi và tâm đắc. Phim cổ tích thời nào xem cũng được. Chứ phim hiện đại mà 2 - 3 năm nữa xem là thấy makeup hay trang phục đều lỗi thời hết. Cái mà Trinh thích khi tham gia phim cổ tích là giá trị nhân văn mà phim mang lại và có tuổi đời lâu dài chứ không phải theo trend theo mùa.”

Selfie thôi mà, có cần phải đẹp xuất sắc như vậy không Phương Trinh? Ảnh: NVCC

Đóng phim có nhiều khó khăn, nhưng khó khăn lớn nhất mà Phương Trinh chia sẻ là phải dậy rất sớm và đến những phim trường rất xa thành phố. “Bối cảnh phải là làng quê, không dính nhà cửa hiện đại. Mà muốn vậy phải đi xa lắm. Mỗi sáng phải thức từ 4h30 để đi quay ở bối cảnh xa như: Long An, Củ Chi, Hóc Môn, Bình Dương, Đồng Nai...Mỗi ngày phải có mặt lúc 6h30 phải để makeup. Có những ngày quay đêm tới tận 12h khuya thì hôm sau được có mặt trễ hớn xíu lúc 7h30.”

Những phụ kiện và trang phục cổ trang xưa giúp Phương Trinh trở thành "bà hoàng" thật sự. Ảnh: NVCC

Nữ diễn viên chụp ảnh tự sướng cùng diễn viên gạo cội Hoàng Sơn. Ảnh: NVCC

Mặc dù cực khổ nhưng Phương Trinh chia sẻ tiền cát xê không nhiều. Tuy nhiên cô vẫn nhận lời tham dự vì đam mê không chút nề hà. Phương Trinh cho biết cát xe phim truyền hình hiện tại không cao, thậm chí kể cả phim điện ảnh cũng không quá 1 tỷ. Lúc đầu nữ diễn viên còn tự lái xe đến phim trường, lúc sau vì xa quá nên cô thuê taxi riêng để di chuyển, Tiền xăng cộ và tài xế riêng cũng đã ngốn hết cả tiền cát xê.

"Tổ ấm" hạnh phúc của "gái khôn" Ngọc Nữ trong phim cùng Huỳnh Đông và diễn viên nhí Hoàng Long phim "Trạng tí". Ảnh: NVCC

Vào vai thì "yểu điệu thục nữ"... Ảnh: NVCC