Một diễn viên nổi tiếng kiêm giảng viên đại học đăng ảnh bikini, dân mạng liền vào soi xét

Tuy nhiên cũng có không ít bình luận soi xét về chức danh giảng viên đại học của cô, người này cho rằng giảng viên thì không nên mặc đồ quá hở hang như thế:"Giảng viên đại học mà đăng hình như này để mọi người vô bình luận nói những từ... bó tay. Không biết nói gì luôn!"

Trước bình luận khiếm nhã, Midu chỉ đơn giản đáp lại: "Thời đại gì rồi vẫn có người nghĩ đi biển mặc thế này là lố lăng nhỉ". Ngoài ra, còn có nhiều bình luận khen ngợi vòng 1 của Midu "đẫy đà", cư dân mạng bình luận sẽ thay đổi suy nghĩ trước đây rằng Midu "lép" và không quyến rũ: "Èo tưởng Midu phẳng ai ngờ không tưởng tượng luôn. Quá khủng.", "Nhìn tưởng 2 lưng nhưng đồi núi lại rất nhiều."



Những bình luận có phần hơi khiếm nhã của dân mạng về bộ hình cũ của Midu. Ảnh: Chụp màn hình

Midu cho biết mình còn vài tấm hình cũ nữa nhưng sẽ không up lên vì những bình luận không hay của dân mạng. Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, Midu hiện đang là giảng viên ngành Thiết kế thời trang của Khoa Kiến trúc Mỹ thuật - ĐH Công nghệ TP.HCM - Hutech.