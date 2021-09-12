Một diễn viên nổi tiếng kiêm giảng viên đại học đăng ảnh bikini, dân mạng liền vào soi xét

Giải trí 12/09/2021 13:14

Nữ diễn viên mặc dù đăng tải ảnh cũ từ thời còn là hotgirl thế nhưng đã vấp phải không ít bình luận khiếm nhã từ cư dân mạng.

Tối qua, trên trang cá nhân, Midu đăng tải loạt ảnh diện bikini hai mảnh cực bốc lửa và đính kèm dòng trạng thái ngập thính: "Hình cũ...nên hơi mờ và lem". Với trang phục sexy, Midu đã khoe trọn chiếc eo thon cùng vòng 1 căng đầy. Có thể thấy thể, mặc dù là bức hình cũ nhưng Midu vẫn khiến dân tình được phen trầm trồ vì nhan sắc và body nóng bỏng của cô.

Một diễn viên nổi tiếng kiêm giảng viên đại học đăng ảnh bikini, dân mạng liền vào soi xét - Ảnh 1
Bài đăng khoe lại hình cũ của Midu gây "bão" mạng. Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên cũng có không ít bình luận soi xét về chức danh giảng viên đại học của cô, người này cho rằng giảng viên thì không nên mặc đồ quá hở hang như thế:"Giảng viên đại học mà đăng hình như này để mọi người vô bình luận nói những từ... bó tay. Không biết nói gì luôn!"

Một diễn viên nổi tiếng kiêm giảng viên đại học đăng ảnh bikini, dân mạng liền vào soi xét - Ảnh 2

Một diễn viên nổi tiếng kiêm giảng viên đại học đăng ảnh bikini, dân mạng liền vào soi xét - Ảnh 3
Midu khoe vòng 1 nở nang thế này hỏi sao dân mạng lại không "tràn" vào bình luận. Ảnh: FBNV

Một diễn viên nổi tiếng kiêm giảng viên đại học đăng ảnh bikini, dân mạng liền vào soi xét - Ảnh 4Một diễn viên nổi tiếng kiêm giảng viên đại học đăng ảnh bikini, dân mạng liền vào soi xét - Ảnh 5

Trước bình luận khiếm nhã, Midu chỉ đơn giản đáp lại: "Thời đại gì rồi vẫn có người nghĩ đi biển mặc thế này là lố lăng nhỉ". Ngoài ra, còn có nhiều bình luận khen ngợi vòng 1 của Midu "đẫy đà", cư dân mạng bình luận sẽ thay đổi suy nghĩ trước đây rằng Midu "lép" và không quyến rũ: "Èo tưởng Midu phẳng ai ngờ không tưởng tượng luôn. Quá khủng.", "Nhìn tưởng 2 lưng nhưng đồi núi lại rất nhiều."

Một diễn viên nổi tiếng kiêm giảng viên đại học đăng ảnh bikini, dân mạng liền vào soi xét - Ảnh 6

Một diễn viên nổi tiếng kiêm giảng viên đại học đăng ảnh bikini, dân mạng liền vào soi xét - Ảnh 7
Những bình luận có phần hơi khiếm nhã của dân mạng về bộ hình cũ của Midu. Ảnh: Chụp màn hình
Một diễn viên nổi tiếng kiêm giảng viên đại học đăng ảnh bikini, dân mạng liền vào soi xét - Ảnh 8
Midu cho biết mình còn vài tấm hình cũ nữa nhưng sẽ không up lên vì những bình luận không hay của dân mạng. Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, Midu hiện đang là giảng viên ngành Thiết kế thời trang của Khoa Kiến trúc Mỹ thuật - ĐH Công nghệ TP.HCM - Hutech.

Một diễn viên nổi tiếng kiêm giảng viên đại học đăng ảnh bikini, dân mạng liền vào soi xét - Ảnh 9

Một diễn viên nổi tiếng kiêm giảng viên đại học đăng ảnh bikini, dân mạng liền vào soi xét - Ảnh 10
Trước đó Midu từng nhiều lần khoe ảnh "hở hang" nhưng lại không gây được chú ý vì vòng 1 không gợi cảm. Ảnh: FBNV
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