BB Trần điển trai “hết nước chấm" với tạo hình cổ trang hệt như Mino nhóm Winner

Tin tức giải trí 10/09/2021 19:49

Trên trang cá nhân, nam diễn viên BB Trần vừa chia sẻ bộ ảnh mới theo phong cách cổ trang Hàn Quốc. Ngay lập tức cư dân mạng liền cảm thấy xuýt xoa trước độ điển trai không khác nào nam thần Song Mino của nhóm Winner.

BB Trần vừa công bố bộ hình mới mang hơi hướm cổ trang pha lẫn với phong cách hiện đại. Trên trang cá nhân, nam diễn viên viết: “Chân dung chàng gái làm bánh mấy nay náo loạn FB BB Trần”. Bộ ảnh ngay lập tức thu hút cư dân mạng với 12 ngàn lượt thích gần gần 200 bình luận. 

BB Trần điển trai “hết nước chấm' với tạo hình cổ trang hệt như Mino nhóm Winner - Ảnh 1
Nét điển trai "hết nước chấm" của BB Trần trong bộ ảnh cổ trang mới đăng tải. Ảnh: BB Trần

Bộ ảnh của BB Trần hút hồn đến nỗi nhiều nghệ sĩ cũng vào để lại lời bình luận ủng hộ nam diễn viên. Chàng Thỏ Trắng của Chơi là chạy bình luận: “Oke đẹp nha Nàng Trai!”. Nhạc sĩ Châu Đăng Khoa “đòi" ghi rõ nguồn cung cấp quạt: “Ghi đầy đủ nhân sự hết mà thiếu con bé cung cấp quạt àh. Hờn.” Diễn viên, người mẫu Trần Phú Thịnh cũng hài hước trêu chọc: “Ôi tráng sĩ”.

BB Trần điển trai “hết nước chấm' với tạo hình cổ trang hệt như Mino nhóm Winner - Ảnh 2
Nhiều nghệ sĩ để lại bình luận hài hước trước bộ ảnh mới này của nam diễn viên. Ảnh: Chụp màn hình

Được biết sỡ dĩ BB Trần nhận được lượt tương tác ủng hộ nhiều đến vậy là vì khoảng thời gian gần đây, anh khá bận rộn chuyện “bếp núc" mà quên mất việc đăng tải hình ảnh bản thân. Trên trang cá nhân của mình, khán giả cứ ngỡ đang “lạc" vào một tiệm làm bánh khi BB Trần chia sẻ đủ các loại công thức làm bánh và các loại bánh mà mình đã làm được trong suốt thời gian giãn cách như: bánh mì ngọt, bánh trứng, bánh đậu đỏ, bánh mochi, bánh bông lan trứng muối,...

BB Trần điển trai “hết nước chấm' với tạo hình cổ trang hệt như Mino nhóm Winner - Ảnh 3
BB Trần thường xuyên đăng tải hình ảnh vào bếp làm đủ thứ loại bánh thời gian gần đây. Ảnh: Chụp màn hình

Trong bộ ảnh vừa đăng tải, BB thể hiện thần thái “đại hiệp" cổ trang xuất sắc theo phong cách Hàn Quốc. Anh lựa chọn kiểu tóc búi và mão đội đầu đặc trưng của phái nam thời Joseon, không quên chọn cách make up kẻ đuôi mắt màu đỏ đậm có phần hơi huyền bí và thể hiện thần thái “hết nước chấm" thật sự. 

BB Trần điển trai “hết nước chấm' với tạo hình cổ trang hệt như Mino nhóm Winner - Ảnh 4

BB Trần điển trai “hết nước chấm' với tạo hình cổ trang hệt như Mino nhóm Winner - Ảnh 5
Nam diễn viên "lăng xê" mốt kẻ đuôi mắt màu đỏ đậm thường được sử dụng thời gian gần đây trong phim cổ trang. Ảnh: BB Trần

Dù lựa chọn phong cách cổ trang nhưng BB Trần cũng không quên điểm xuyết bộ trang phục của mình chút cách tân hiện đại với áo chất liệu tweed bên trong, khoác ngoài blazer họa tiết và quần ống rộng phong cách Nhật Bản. Để “tạo nét" thêm phần chân thật, BB Trần sử dụng thêm phụ kiện là chiếc quạt, được cho là “hàng mượn” từ Châu Đăng Khoa.

BB Trần điển trai “hết nước chấm' với tạo hình cổ trang hệt như Mino nhóm Winner - Ảnh 6
BB Trần sử dụng phụ kiện quạt được cho là "mượn" từ Châu Đăng Khoa. Ảnh: BB Trần

Hình ảnh cổ trang này của BB Trần được các fan so sánh là “một chín một mười" với hình ảnh của Song Mino trong MV "FIANCÉ" ra mắt vào năm 2018. Mino cũng sử dụng trang phục nửa hiện đại nửa cổ trang khi nhập vai một vị hoàng đế thời Joseon. Trên mạng xã hội, vì đang tạo được hiệu ứng tốt nên BB Trần nhận được nhiều lời đề nghị của fan thực hiện parody theo tạo hình nhân vật quá “mlem mlem" này.

BB Trần điển trai “hết nước chấm' với tạo hình cổ trang hệt như Mino nhóm Winner - Ảnh 7
Tạo hình một 9 một 10 của BB Trần và nam ca sĩ Song Mino trong MV FIANCÉ. Ảnh: BB Trần. Chụp màn hình
 
BB Trần điển trai “hết nước chấm' với tạo hình cổ trang hệt như Mino nhóm Winner - Ảnh 8
Thần thái của BB Trần cũng "không phải dạng vừa đâu" khi được đặt bên cạnh nam rapper đình đám của nhóm nhạc nhà YG. Ảnh: BB Trần. Chụp màn hình
BB Trần điển trai “hết nước chấm' với tạo hình cổ trang hệt như Mino nhóm Winner - Ảnh 9
Một vài hình ảnh trong MV FIANCÉ của Mino. Ảnh: Chụp màn hình

 

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Từ khóa:   BB Trần Mino mỹ nam cổ trang

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