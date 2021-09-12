Trang Trần livestream lúc 4h sáng nói xin lỗi đầy nghẹn ngào trong rưng rưng nước mắt, có chuyện gì vậy?

Giải trí 12/09/2021 13:13

Cựu người mẫu đã có những chia sẻ mới nhất trên trang cá nhân về những việc dừng làm thiện nguyện của mình.

Vào lúc 4h sáng hôm nay, Trang Khàn "đăng đàn" trên trang cá nhân và nói về việc ngừng hỗ trợ bà con trong rưng rưng nước mắt: "Xin lỗi mọi người rất nhiều! Bà con khổ đau khắp nơi, mở cái điện thoại ra không thể tin gần 200 tin nhắn nhưng không làm gì khác được. Xin lỗi mọi người không làm được gì giúp mọi người nữa. Giờ chỉ ước hết dịch trả lại Sài Gòn của tôi khi xưa. Chắc bỏ luôn cái sim này cho rồi".

Trang Trần livestream lúc 4h sáng nói xin lỗi đầy nghẹn ngào trong rưng rưng nước mắt, có chuyện gì vậy? - Ảnh 1

Trang Trần livestream lúc 4h sáng nói xin lỗi đầy nghẹn ngào trong rưng rưng nước mắt, có chuyện gì vậy? - Ảnh 2
Tờ mờ sáng Trang Khàn livestream nói xin lỗi đầy nghẹn ngào trong giọng rưng rưng nước mắt. Ảnh: Chụp màn hình 

Thật vậy, sau 2 ngày công bố bản sao kê về khoản tiền từ thiện trong 3 tháng vừa qua để đáp trả tin đồn thất thiệt ăn chặn trăm tỷ. Và đó cũng là lúc cô công bố việc mình sẽ tạm dừng lại tất cả các công việc hỗ trợ bà con tại đây. Cựu người mẫu chia sẻ cô đã hủy theo dõi các bạn bè trong nhóm từ thiện cộng đồng hoạt động chung vì trông thấy những hình ảnh ấy sẽ đau lòng và không kìm được nước mắt. 

Trang Trần livestream lúc 4h sáng nói xin lỗi đầy nghẹn ngào trong rưng rưng nước mắt, có chuyện gì vậy? - Ảnh 3

Trang Trần livestream lúc 4h sáng nói xin lỗi đầy nghẹn ngào trong rưng rưng nước mắt, có chuyện gì vậy? - Ảnh 4

"Mở Facebook chính ra news feed toàn bạn bè tôi vẫn đang gồng mình chống dịch, họ vẫn đang cố gắng giúp bà con. Tôi lặng lẽ bấm huỷ theo dõi. Lòng không thấy mắt sẽ không rơi lệ. Muốn đi du lịch, muốn gặp chồng em. Chưa bao giờ muốn gặp lão như thế!". - Trang Trần nói trong rơm rớm nước mắt.

Trang Trần livestream lúc 4h sáng nói xin lỗi đầy nghẹn ngào trong rưng rưng nước mắt, có chuyện gì vậy? - Ảnh 5
Trang Khàn và nhóm thiện nguyện chùa Tường Nguyên, Quận 4 của mình. Ảnh: FBNV
Trang Trần livestream lúc 4h sáng nói xin lỗi đầy nghẹn ngào trong rưng rưng nước mắt, có chuyện gì vậy? - Ảnh 6
Những ngày vừa qua Trang Trần luôn cố gắng hết sức giúp đỡ bà con nghèo khó khăn chưa hề ngơi nghỉ. Ảnh: FBNV

Nói về lý do, Trang Trần chia sẻ: "Cuộc sống đúng nghĩa vô thường, mới thấy đó rồi mất đó, mới vui đó rồi lại buồn đó, mới hạnh phúc đó rồi chia ly đó. Trang nói vậy vì không phải mình đang nản chí, nhưng Trang muốn dừng lại, dừng lại để lo cho gia đình, Trang còn cuộc sống của Trang, một người mẹ không thể nào bỏ con mình bơ vơ đi làm việc xã hội để rồi phải hứng chịu biết bao gạch đá".

Một vài hình ảnh thiện nguyện của Trang Trần trong thời gian qua:

Trang Trần livestream lúc 4h sáng nói xin lỗi đầy nghẹn ngào trong rưng rưng nước mắt, có chuyện gì vậy? - Ảnh 7

Trang Trần livestream lúc 4h sáng nói xin lỗi đầy nghẹn ngào trong rưng rưng nước mắt, có chuyện gì vậy? - Ảnh 8

Trang Trần livestream lúc 4h sáng nói xin lỗi đầy nghẹn ngào trong rưng rưng nước mắt, có chuyện gì vậy? - Ảnh 9

Trang Trần livestream lúc 4h sáng nói xin lỗi đầy nghẹn ngào trong rưng rưng nước mắt, có chuyện gì vậy? - Ảnh 10

Trang Trần livestream lúc 4h sáng nói xin lỗi đầy nghẹn ngào trong rưng rưng nước mắt, có chuyện gì vậy? - Ảnh 11

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Từ khóa:   Trang Trần Trang Khàn và Phương Hằng Trang Trần làm từ thiện

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