Nhan sắc khi không PTS của sao Cbiz: Nhiệt Ba, Dương Mịch già nua, bóng dầu, thua xa mỹ nữ Tân Cương

Giải trí 13/09/2021 17:42

Nhan sắc chưa qua PTS của dàn "hoa đán" Cbiz khiến ai nấy cũng đều thốt lên kinh ngạc bởi vì quá tương phản. Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Mịch gây thất vọng tràn trề với nhan sắc thật không qua chỉnh sửa của mình.

Nhan sắc của các mỹ nhân Cbiz luôn là điều khiến các fan hâm mộ ngành giải trí xứ Trung tự hào. Các nữ diễn viên truyền hình nổi tiếng xứ Trung dù thuộc hàng "đại hoa đán" hay "tiểu hoa đán" đều có một nhan sắc miễn chê, đủ để so bì với biểu tượng nhan sắc của nước bạn như Kpop của Hàn Quốc. Tuy nhiên khi xuất hiện tại các sự kiện thảm đỏ, lúc sơ xuất bất cẩn thì nhan sắc của dàn mỹ nữ này ngay lập tức bị ống kính phóng viên "lật tẩy" ngay. Các fan hâm mộ không khỏi một phen hết hồn khi nhìn thấy thần tượng mình trong nhan sắc thật đến mức giật mình như thế.

Dương Mịch

Soi cận cảnh Dương Mịch trong 1 sự kiện diễn ra năm 2020, netizen bất ngờ với gương mặt già sọm, làn da kém săn chắc, đặc biệt là má hóp lại thấy rõ. Đây chính là những bằng chứng về dấu hiệu lão hoá mà "đại hoa đán" kiêm bà bầu lừng danh Cbiz đang phải đối mặt.

Nhan sắc khi không PTS của sao Cbiz: Nhiệt Ba, Dương Mịch già nua, bóng dầu, thua xa mỹ nữ Tân Cương - Ảnh 1

Nhan sắc khi không PTS của sao Cbiz: Nhiệt Ba, Dương Mịch già nua, bóng dầu, thua xa mỹ nữ Tân Cương - Ảnh 2

Địch Lệ Nhiệt Ba

Mỹ nữ có xuất thân từ Tân Cương này là người sở hữu nhiều bức ảnh "tố" nhan sắc "ảo" nhất Cbiz. Khắp mọi nơi có thể bắt gặp những bức ảnh da mặt ngôi sao đang lên hàng bậc nhất lảng giải trí xứ Trung này chảy xệ, bóng dầu và đầy mụn. Trông Nhiệt Ba không khác gì một bà lão kèm nhèm thực thụ.

Nhan sắc khi không PTS của sao Cbiz: Nhiệt Ba, Dương Mịch già nua, bóng dầu, thua xa mỹ nữ Tân Cương - Ảnh 3

Nhan sắc khi không PTS của sao Cbiz: Nhiệt Ba, Dương Mịch già nua, bóng dầu, thua xa mỹ nữ Tân Cương - Ảnh 4

Nhan sắc khi không PTS của sao Cbiz: Nhiệt Ba, Dương Mịch già nua, bóng dầu, thua xa mỹ nữ Tân Cương - Ảnh 5

Nhan sắc khi không PTS của sao Cbiz: Nhiệt Ba, Dương Mịch già nua, bóng dầu, thua xa mỹ nữ Tân Cương - Ảnh 6

Nhan sắc khi không PTS của sao Cbiz: Nhiệt Ba, Dương Mịch già nua, bóng dầu, thua xa mỹ nữ Tân Cương - Ảnh 7
Địch Lệ Nhiệt Ba làm "vỡ mộng" biết bao nhiêu fan hâm mộ với những bức ảnh nhan sắc già khọm thật sự không thể tin nổi này. Ảnh: Sohu

Triệu Lộ Tư

"Trà xanh" đình đám của Cbiz cũng sở hữu nhiều bức ảnh "dìm hàng" nhan sắc thật không PTS không kém. 2 năm trở lại đây, Triệu Lộ Tư được kỳ vọng là nữ thần nhan sắc thế hệ mới. Vậy nhưng, trong bức ảnh không chỉnh sửa, người đẹp lộ khuyết điểm cằm nọng khá rõ ràng, gương mặt không thanh thoát như trên ảnh đã chỉnh sửa.

Nhan sắc khi không PTS của sao Cbiz: Nhiệt Ba, Dương Mịch già nua, bóng dầu, thua xa mỹ nữ Tân Cương - Ảnh 8

Cáp Ni Khắc Tư

Mỹ nhân Tân Cương này được xem là đối thủ đáng gờm trên các mặt trận của Địch Lệ Nhiệt Ba. Tuy nhiên về khoản nhan sắc chưa qua PTS thì Nhiệt Ba xem ra "không có cửa" để so sánh. Cô nàng gây ấn tượng với làn da căng tràn sức sống, nụ cười rạng rỡ, nhan sắc gần như không có bất cứ khuyết điểm nào

Nhan sắc khi không PTS của sao Cbiz: Nhiệt Ba, Dương Mịch già nua, bóng dầu, thua xa mỹ nữ Tân Cương - Ảnh 9

Đường Yên

Bà xã La Tấn cũng lộ dấu hiệu lão hoá rõ rệt phần da dưới mắt. Nếp nhăn hằn rõ trên gương mặt nữ diễn viên cho thấy sự mệt mỏi, căng thẳng mà người đẹp trải qua

Nhan sắc khi không PTS của sao Cbiz: Nhiệt Ba, Dương Mịch già nua, bóng dầu, thua xa mỹ nữ Tân Cương - Ảnh 10

Đàm Tùng Vận

Một nhân vật khác gây ấn tượng không kém là Đàm Tùng Vận. Mỹ nhân "hack tuổi" khiến các fan tròn mắt vì làn da căng mịn, không có nếp nhăn, nụ cười rạng rỡ. Dù cho phần make up hơi "dừ" nhưng không thể phủ nhận nét đẹp của Đàm Tùng Vận là điều mà nhiều cô gái mơ ước.

Nhan sắc khi không PTS của sao Cbiz: Nhiệt Ba, Dương Mịch già nua, bóng dầu, thua xa mỹ nữ Tân Cương - Ảnh 11

Nhan sắc khi không PTS của sao Cbiz: Nhiệt Ba, Dương Mịch già nua, bóng dầu, thua xa mỹ nữ Tân Cương - Ảnh 12

Sam "bóc mẻ" Ali Hoàng Dương suốt ngày cười một mình, hóa ra là đang rất tình hình vì có người yêu

Sam "bóc mẻ" Ali Hoàng Dương suốt ngày cười một mình, hóa ra là đang rất tình hình vì có người yêu

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Từ khóa:   Nhiệt Ba diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba Dương Mịch

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