Xôn xao thông tin Việt Hương nhận 11,3 tỷ tiền từ thiện, thực hư ra sao?

Giải trí 13/09/2021 17:44

Nhiều nghi vấn được đặt ra về khoản tiền 11,3 tỷ từ thiện Việt Hương đã nhận. Người trong cuộc đã lên tiếng, thực hư thế nào?

Gần 3 tháng qua miệt mài làm từ thiện, khi bị cộng đồng mạng "réo" tên yêu cầu sao kê tài khoản cá nhân Việt Hương đã lên tiếng mạnh miệng tuyên bố: "Tôi không nhận quyên góp của ai đồng nào, sao phải sao kê." Tuy nhiên mới đây, cộng đồng mạng vừa lan truyền thông tin tiêu cực liên quan đến việc Việt Hương từng nhận một khoản tiền 500.000 USD, tương đương 11,3 tỷ đồng. Thực hư ra sao?

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Việt Hương cần mẫn làm từ thiện suốt 3 tháng qua. Ảnh: Internet

Giữa lúc thông tin trên đang rầm rộ, người trong cuộc đã lên tiếng làm rõ thực hư, minh oan cho Việt Hương trước những thông tin thất thiệt. Đại diện của tổ chức từ thiện tập hợp nhiều nghệ sĩ nổi tiếng ở Mỹ cho biết từng ngỏ ý gửi 1 phần trong số tiền 500.000 USD (tương đương 11,3 tỷ đồng) thu được sau 1 sự kiện về Việt Nam để cứu trợ nhưng Việt Hương quyết không nhận. Thay vào đó, nữ danh hài bày tỏ mong muốn mạnh thường quân này dùng số tiền trên để mua máy thở cho các bệnh viện tuyến đầu chống dịch: "Dạ, em trân trọng trung tâm nghĩ đến em. Em không nhận tiền. Em chỉ gửi lời nhờ trung tâm mua trực tiếp máy thở cho bệnh viện được không chị"

Xôn xao thông tin Việt Hương nhận 11,3 tỷ tiền từ thiện, thực hư ra sao? - Ảnh 2
Tuy nhiên gần đây có thông tin xôn xao Việt Hương nhận số tiền 11,3 tỷ làm từ thiện thông qua một mạnh thường quân. Ảnh: Chụp màn hình
Xôn xao thông tin Việt Hương nhận 11,3 tỷ tiền từ thiện, thực hư ra sao? - Ảnh 3
Đại diện của Quỹ từ thiện được cho rằng đã gửi tiền cho Việt Hương lên tiếng. Ảnh: Chụp màn hình

Việt Hương là ngôi sao Vbiz rất cẩn trọng trong việc nhận tiền quyên góp của khán giả. Dưới mỗi bài đăng, nữ danh hài luôn để lại dòng thông điệp chỉ làm từ thiện bằng tiền cá nhân, ngoài ra chỉ nhận vật phẩm, không nhận tiền của bất cứ ai: "Việt Hương không kêu gọi quyên góp tiền, kể cả nước ngoài. Việt Hương xin phép không nhận tiền, có nhiêu làm nhiêu. Trân trọng xin cảm ơn các nhà hảo tâm đã gửi gạo hay bất cứ nguyên liệu, thực phẩm, thuốc men... Xin theo dõi danh sách để biết quà tới những đâu".

Xôn xao thông tin Việt Hương nhận 11,3 tỷ tiền từ thiện, thực hư ra sao? - Ảnh 4

Xôn xao thông tin Việt Hương nhận 11,3 tỷ tiền từ thiện, thực hư ra sao? - Ảnh 5
Tin nhắn Viber trao đổi giữa Việt Hương và đại diện Quỹ Vietface Foudation trao đổi cho thấy Việt Hương hoàn toàn không nhận một đồng nào. Ảnh: Internet

Được biết, vào giữa tháng 8, các nghệ sĩ ở Mỹ đã tổ chức sự kiện để gây quỹ hướng về TP.HCM. Sau khi thu về hơn 11 tỷ đồng, tổ chức từ thiện này đã mua máy thở, lương thực và hỗ trợ nhiều người dân tại TP.HCM, theo như lời đề nghị từ phía danh hài Việt Hương.

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Xôn xao thông tin Việt Hương nhận 11,3 tỷ tiền từ thiện, thực hư ra sao? - Ảnh 8
Các nghệ sĩ trong Quỹ từ thiện tại Mỹ đã quyên góp số tiền 11,3 tỷ mua máy thở hỗ trợ bệnh viện thời gian gần đây. Ảnh: Internet

Về phía Việt Hương, cô chỉ làm từ thiện bằng tiền túi trong suốt 3 tháng qua. Mới đây, nữ danh hài công bố sẽ tạm dừng việc làm từ thiện đến ngày 15/9 vì ekip đã quá sức. Trước đó, duy nhất lần Việt Hương nhận tiền từ thiện là 192 triệu của nghệ sĩ Hoài Tâm để góp sức mua xe cứu thương phục vụ những người khó khăn. Ngoài ra cô không nhận bất cứ đồng tiền quyên góp nào thêm của bất cứ cá nhân nào.

Xôn xao thông tin Việt Hương nhận 11,3 tỷ tiền từ thiện, thực hư ra sao? - Ảnh 9
Việt Hương cùng chồng hiện vẫn đang tiếp tục làm từ thiện cho đến hết ngày 15/9

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Từ khóa:   NS Việt Hương Việt Hương từ thiện Việt Hương Hoài Phương

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