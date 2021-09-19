Giỏi như con gái Dương Lâm, 3 tuổi đã biết cùng ba lên sóng truyền hình, lại còn biết đút cho em ăn phụ ngoại

Giải trí 19/09/2021 13:33

Theo như thử thách từ chú ST Sơn Thạch, bé Bảo Nhi được ba Dương Lâm lần đầu tiên đưa lên sóng truyền hình xuất hiện cùng nhau. Hai ba con có những màn tương tác đáng yêu thu hút khán giả.

Trong chương trình “Bí kíp vàng", mở đầu buổi ghi hình, ba Dương Lâm nói con giới thiệu tên của mình. Ba hỏi từng câu và Bảo Nhi trả lời rất đáng yêu. Khi ba hỏi con tên gì thì Bảo Nhi giới thiệu tên tiếng Anh, sau đó ba nói tên tiếng Việt thì cô bé lí nhí “Bảo Nhi" trong dáng vẻ rất mắc cỡ.

Giỏi như con gái Dương Lâm, 3 tuổi đã biết cùng ba lên sóng truyền hình, lại còn biết đút cho em ăn phụ ngoại - Ảnh 1
Bé Bảo Nhi lần đầu lên sóng truyền hình cùng Ba đã tạo được sức hút đáng kể từ người hâm mộ. Ảnh: Chụp màn hình

Vì sở hữu “gen hài" nổi trội từ ba nên cô bé dường như cũng có khiếu hài hước bẩm sinh, khi Dương Lâm hỏi: “Ba con làm nghề gì?” thì cô bé đáp gọn lỏn: “Ca sĩ”. Với câu hỏi mẹ làm nghề gì thì cô bé đáp: “livestream".

Giỏi như con gái Dương Lâm, 3 tuổi đã biết cùng ba lên sóng truyền hình, lại còn biết đút cho em ăn phụ ngoại - Ảnh 2
Bảo Nhi "đổi nghề" của ba khiến Dương Lâm được một phen cười xái cả miệng. Ảnh: Chụp màn hình

Theo thử thách của chú ST Sơn Thạch, bé Bảo Nhi sẽ cùng ba thực hiện việc rửa tay bằng xà bông kháng khuẩn. Bảo Nhi làm đúng 6 bước rửa tay theo hướng dẫn của ba. Đầu tiên là nhúng tay vào nước, Sau đó bé Nhi lấy xà bông vào tay, xoa đều 2 lòng bàn tay. Điệu bộ của bé Bảo Nhi vừa xoa vừa đếm theo ba cực đáng yêu, còn “bắn" tiếng Anh từ 1-10 nữa chớ chứ. 

Giỏi như con gái Dương Lâm, 3 tuổi đã biết cùng ba lên sóng truyền hình, lại còn biết đút cho em ăn phụ ngoại - Ảnh 3Giỏi như con gái Dương Lâm, 3 tuổi đã biết cùng ba lên sóng truyền hình, lại còn biết đút cho em ăn phụ ngoại - Ảnh 4Giỏi như con gái Dương Lâm, 3 tuổi đã biết cùng ba lên sóng truyền hình, lại còn biết đút cho em ăn phụ ngoại - Ảnh 5

Sau khi xoa xong lòng bàn tay thì đổi sang bên ngoài mu bàn tay. Cứ thế 2 ba con thực hiện từng bước một rất kỹ lưỡng. Mỗi lần thực hiện xong 1 bước, được ba khen “hay quá" thì bé Bảo Ngọc có những biểu cảm cưng xỉu. 

 Giỏi như con gái Dương Lâm, 3 tuổi đã biết cùng ba lên sóng truyền hình, lại còn biết đút cho em ăn phụ ngoại - Ảnh 6Giỏi như con gái Dương Lâm, 3 tuổi đã biết cùng ba lên sóng truyền hình, lại còn biết đút cho em ăn phụ ngoại - Ảnh 7Giỏi như con gái Dương Lâm, 3 tuổi đã biết cùng ba lên sóng truyền hình, lại còn biết đút cho em ăn phụ ngoại - Ảnh 8

Giỏi như con gái Dương Lâm, 3 tuổi đã biết cùng ba lên sóng truyền hình, lại còn biết đút cho em ăn phụ ngoại - Ảnh 9
2 ba con cùng nhau thực hiện 6 bước rửa tay bài bải trên truyền hình cho các bé thiếu nhi học hỏi theo và thực hành. Ảnh: Chụp màn hình

Cuối buổi, bé Bảo Nhi lặp lại theo ba: “Chú ST ơi con đã hoàn thành xong thử thách rồi.”. Ban đầu vì mắc cỡ nên Bảo Nhi nói hơi nhỏ. Sau đó có ba truyền cảm hứng cho thì Bảo Nhi nhanh chóng “bắt nhịp" hét lớn lên coi mòi đáng yêu vô cùng. “Các bạn ơi hãy nhớ rửa tay với Nhi" - Nhóc tì 3 tuổi nhà Dương Lâm chốt lại, sau đó đưa tay lên ngửi mùi xà bông rất thơm. Cô bé còn dành tặng cho khán giả yêu bài ca khúc tiếng Anh “ABC". “Ái nữ" nhà Dương Lâm quả nhiên là thông minh và hết sức lanh lợi đúng không?

 Giỏi như con gái Dương Lâm, 3 tuổi đã biết cùng ba lên sóng truyền hình, lại còn biết đút cho em ăn phụ ngoại - Ảnh 10

Giỏi như con gái Dương Lâm, 3 tuổi đã biết cùng ba lên sóng truyền hình, lại còn biết đút cho em ăn phụ ngoại - Ảnh 11
Bảo Nhi đáng yêu hết nấc, ba Dương Lâm hẳn là rất tự hào vì có được "cục vàng cục bạc" này đây. Ảnh: Chụp màn hình
Giỏi như con gái Dương Lâm, 3 tuổi đã biết cùng ba lên sóng truyền hình, lại còn biết đút cho em ăn phụ ngoại - Ảnh 12
Bảo Nhi mới 3 tuổi đã biết trông em, đút cơm cho em ăn khi bà ngoại vắng nhà. Quá đáng yêu rồi. Ảnh: Chụp màn hình

 

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