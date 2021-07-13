Vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm trao tặng 20 tấn gạo cho bà con khó khăn và các tổ chức nấu cơm từ thiện

Trong đợt dịch lần này, các sao Việt cũng chung tay, góp sức để giúp đỡ bà con nghèo vượt qua được giai đoạn khó khăn. Mới đây, trên trang cá nhân của bà xã Lê Dương Bảo Lâm lại tiếp tục cập nhật việc làm ý nghĩa trong mùa dịch đó là trao tặng 20 tấn gạo cho những người đang gặp khó khăn. Vì trong thời gian giãn cách nên việc hỗ trợ này được gia đình nam danh hài tổ chức tại nhà nhưng vẫn tuân theo các quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Bài đăng hỗ trợ gạo trên trang cá nhân của bà xã Lê Dương Bảo Lâm - Ảnh: Chụp màn hình

Quỳnh Quỳnh - bà xã Lê Dương Bảo Lâm cho biết vì đang dịch bệnh nên khi hỗ trợ người dân gia đình cô cũng tránh tụ tập đông người. Chỉ quan sát camera nếu thấy có 1,2 người thì mới dám mở cửa trao tặng cho bà con. Bên cạnh đó, Quỳnh Quỳnh cũng cho hay nếu bếp nấu cơm từ thiện nào đang cần gạo thì cứ liên hệ, gia đình cô sẵn sàng hỗ trợ cho mọi người.