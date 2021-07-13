Vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm trao tặng 20 tấn gạo cho bà con khó khăn và các tổ chức nấu cơm từ thiện

Vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm trao tặng 20 tấn gạo cho bà con đang gặp khó khăn hay các tổ chức nấu cơm từ thiện cần được hỗ trợ.
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Trong đợt dịch lần này, các sao Việt cũng chung tay, góp sức để giúp đỡ bà con nghèo vượt qua được giai đoạn khó khăn. Mới đây, trên trang cá nhân của bà xã Lê Dương Bảo Lâm lại tiếp tục cập nhật việc làm ý nghĩa trong mùa dịch đó là trao tặng 20 tấn gạo cho những người đang gặp khó khăn. Vì trong thời gian giãn cách nên việc hỗ trợ này được gia đình nam danh hài tổ chức tại nhà nhưng vẫn tuân theo các quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Quỳnh Quỳnh - bà xã Lê Dương Bảo Lâm cho biết vì đang dịch bệnh nên khi hỗ trợ người dân gia đình cô cũng tránh tụ tập đông người. Chỉ quan sát camera nếu thấy có 1,2 người thì mới dám mở cửa trao tặng cho bà con. Bên cạnh đó, Quỳnh Quỳnh cũng cho hay nếu bếp nấu cơm từ thiện nào đang cần gạo thì cứ liên hệ, gia đình cô sẵn sàng hỗ trợ cho mọi người.
Khán giả xuýt xoa trước tấm lòng của vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm dành tặng cho bà con khó khăn bị ảnh hưởng bởi mùa dịch. Bên cạnh đó, mọi người cũng đồng tình với cách làm của gia đình nam diễn viên.
Trước đây, Lê Dương Bảo Lâm cũng từng giải cứu nông sản, tặng rau cho mùa con trong mùa dịch. Không chỉ vậy, có lần nam danh hài cũng dành tặng 100 chiếc xe đạp cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương cũng như các địa bàn lân cận.
Nói về hoạt động thiện nguyện, chia sẻ với truyền thông, Lê Dương Bảo Lâm cho biết: "Cả hai vợ chồng đã làm từ lâu lắm rồi, thời còn đi xe máy đi phát quà. Ví dụ những đợt nào cần tiền nhiều thì mỗi ngày đi làm về cả hai trích tiền mỗi người 1 triệu bỏ ống heo, khi đủ số mình cần thì lấy ra dùng. Còn những đợt lẻ lẻ thì vợ tôi buôn bán ổn định nên cũng lo liệu được hết".