Puka cúng Tổ ‘đơn sơ', nhìn qua Jun Phạm với Trấn Thành mới thấy hết hồn

Nữ diễn viên hài đình đám Puka cúng Tổ đối với cô tuy đơn sơ nhưng so với danh hài Trấn Thành và ca sĩ Jun Phạm thì hoành tráng hơn rất nhiều.
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Trưa ngày 18/9, nhằm ngày Giỗ Tổ Sân khấu Việt Nam, các nghệ sĩ đã thi nhau trưng bày các mâm lễ vật để kính dâng lên Tổ Nghiệp tỏ lòng thành kính của mình. Nữ diễn viên Puka cũng chăm chút chu đáo tỉ mỉ từng chút một những món lễ vật bày biện của mình. Có thể thấy mâm lễ dâng cúng của Puka đầy đủ với nhang đèn, hoa, trái cây, nước hoa và đặc biệt hơn có có hẳn nguyên một con heo quay, vốn là lễ vật không thể thiếu trong ngày Giỗ Tổ.
Toàn bộ phần bàn cúng Tổ được Puka trang trí, bày biện với tông đỏ nổi bật. Nữ diễn viên cũng diện luôn chiếc đầm màu đỏ phối tay áo lưới voan khoe xương quai xanh khéo léo. Puka viết trên trang cá nhân: “Dù đơn sơ, dù thiếu thốn vẫn tươm tất nhất có thể. Con cám ơn Tổ một năm dù khó khăn vẫn bình an và được khán giả yêu thương. Con cầu xin Tổ cho Cô Chú Anh Chị Em đồng nghiệp của con nhiều sức khoẻ, và năm sau nhiều may mắn hơn, nhiều thăng hoa hơn với nghề.”
Dù tự nhận năm nay cúng Tổ đơn sơ nhưng nhìn qua nhìn lại nhà “hàng xóm", vì tình hình dịch Covid 19 diễn biến phức tạp, việc mua sắm khó khăn nên mâm lễ của Puka hoàn toàn không đơn sơ chút nào. Điển hình là mâm lễ của nhà ca sĩ Jun Phạm và MC Trấn Thành. Jun Phạm vào vào bình luận dưới bài đăng của Puka rằng: “Không hề đơn sơ chút nào luôn á.”