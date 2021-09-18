Phương Trinh Jolie - Lý Bình: "Con người khác nào con vật nếu không có giải trí"

Trong buổi livestream ngày hôm qua, Phương Trinh Jolie có những khoảnh khắc hạnh phúc gia đình khi cô cùng chồng sắp cưới vào bếp để làm món beefsteak yêu thích của Lý Bình . Cặp đôi vừa nấu nướng, vừa trò chuyện, đối đáp cùng người theo dõi. Nhiều fan hâm mộ cảm thấy mừng cho cặp đôi đẹp của làng giải trí , tuy nhiên số khác cũng có những bình luận “kém duyên" chen ngang khiến Phương Trinh cùng Lý Bình phải lên tiếng “phản pháo" dù không muốn cho lắm.

Phương Trinh thấy chồng đọc bình luận cũng lên tiếng bất bình thay cho giới nghệ sĩ: “Trinh có đọc một câu nói rất hay mà các nhà khoa học đã nghiên cứu ra: ‘Con người chúng ta khác với con vật ở chỗ chúng ta có sự giải trí, ở đây chính là âm nhạc , phim ảnh , là thơ, là vẽ’. Trong những bộ phim mọi người coi, mọi người có thấy người ngoài hành tinh có nghe nhạc không? Có đóng phim không? Có vẽ không? Có livestream như mình không? Nói chung Trinh cảm thấy con người nếu không có sự giải trí thì không khác gì con vật. Và con người là loài động vật tiến hóa nhất, cho nên chúng ta có văn hóa giải trí và nghệ thuật để phục vụ lại đời sống hằng ngày.“

Trong lúc Lý Bình đang quan sát khung trò chuyện trong livestream thì có một người đã bình luận khiếm nhã về những sự việc không hay thời gian gần đây. Người nay nói: “Bây giờ không ai tin và nghe nghệ sĩ nữa đâu.” Lập tức Lý Bình trở về chỗ ngồi, chỉnh trang tư thế để đối đáp lại với người anti fan có phần hơi đánh đồng này.

Lý Bình lập tức chỉnh trang tư thế lại để nói chuyện sai quấy với anti fan. Ảnh: Chụp màn hình

Về phần Lý Bình, anh cũng đưa ra quan điểm khiến rất nhiều khán giả đồng tình: “Cá nhân mình, không nói về việc trong ngành nghề nào nào, cơ bản mình làm gì cảm thấy đúng, làm gì cảm thấy có tiền lo cho gia đình thì mình làm. Còn việc mọi người chửi bới nghệ sĩ thì không biết quan điểm mọi người thế nào, cá nhân mình nghĩ nếu những người đó thật sự không xứng đáng với các bạn, nếu họ không làm nữa, như mình và vợ mình đi không còn làm cái việc mà các bạn gọi là “nghệ sĩ” đó nữa thì các bạn có nghĩ một ngày nào đó mở TV lên không còn phim, không còn kịch, không còn hài, không còn ca nhạc. Không còn gì cả ngoài thời sự, ngoài bản tin dự báo thời tiết thì lúc đó cái giải trí của các bạn là gì?

Phương Trinh cũng có màn phản pháo "gắt" trước bình luận tiêu cực đánh đồng nghệ sĩ và giới giải trí. Ảnh: Chụp màn hình

Mình thắc mắc với cương vị là khán giả, mình chỉ tốn tiền điện để coi TV thôi, mọi thứ đều miễn phí, còn người khác phải bỏ công sức ra làm các chương trình để mình giải trí, để cho mình cầm remote bấm bấm mới là đáng nói. Để làm ra được những điều đó phải tốn rất nhiều công sức trong hàng tháng trời, tiêu tốn rất nhiều tiền mới có thể làm được. Họ cũng phải hy sinh, họ cũng phải kiếm tiền, họ cũng phải sống, bên cạnh đó họ cũng phải kinh doanh những thứ khác để sống vậy. Bạn muốn mọi thứ phục vụ cho bạn theo cách giải trí. Bạn muốn mở TV lên phải có phim cho bạn coi, phải có ca sĩ hát cho bạn nghe, phải có hài cho bạn xem, bạn cười. Và thích thì bạn vẫn chửi người ta thì mình không nghĩ điều đó hợp lý. Đó là quan điểm cá nhân của mình. Những người đó có đáng bị lên án không?”

Nhiều bình luận ủng hộ rằng nghệ sĩ cũng có "this", có "that" chứ không phải ai cũng như ai. Ảnh: Chụp màn hình

Lý Bình cũng đồng thời đưa ra quan điểm trước khi phê phán người khác, bản thân luôn tự nhìn nhận mình hằng ngày xem mình đã tốt hơn người ta chưa, thông minh hơn chưa, mình đã đủ giàu hơn người ta chưa, tiến bộ hơn chưa, thành công hơn người ta chưa để mình chửi người ta, làm vậy có được hay không? Khi suy nghĩ về điều đó Lý Bình cảm thấy mình chưa xứng đáng , chưa đủ quyền để nói người khác. Bản thân Lý Bình cảm thấy mình còn nhỏ bé lắm, chỉ là một hạt cát, con là lòng tong bơi dưới sông, chưa đủ quyền để nói những người khác, cơ bản là họ đã hơn mình rồi.