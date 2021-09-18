MCK sẽ cưới Tlinh năm 35 tuổi?

Sau khi cuộc thi khép lại, MCK liên tục gặt hái nhiều thành công đáng ngưỡng mộ. Nam rapper trở thành chủ nhân của giải thưởng tầm cỡ và các sản phẩm âm nhạc của anh chàng cũng nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của đông đảo người hâm mộ.

Thành công của Rap Việt – Mùa 1, đã giúp hàng loạt các rapper trẻ được công chúng yêu mến và biết đến rộng rãi hơn. Với những gì mà MCK đã thể hiện tại Rap Việt – Mùa 1, không chỉ giúp anh chàng có mặt trong Top 8 của chương trình mà còn giúp MCK trở thành cái tên được đánh giá là nhân tố tiềm năng của nhạc rap trong tương lai.

Tại “ Cypher Call ” Tập 7 phát sóng tuần này, MCK không những chia sẻ về những gì mình đã trải qua, cũng như những sản phẩm âm nhạc đã cho ra đời. Nam rapper còn tung loạt hint đắt giá về album “bom khủng” chờ ngày nổ của mình. MCK cho biết album đầu tay của cậu sẽ được ra mắt vào cuối năm và có khoảng tầm 13 bài.

Anh chàng cho biết thêm, cuối năm mùa đông cần hơi ấm khá giống với tình yêu, nên MCK sẽ để cho thời tiết tạo cảm giác là tôi cần yêu. MCK sẽ tung album cho các bạn trẻ nghe, để các bạn có thể chìm đắm trong cái tình yêu mà thời tiết tạo ra. Album sẽ là sự pha trộn của nhiều thể loại âm nhạc. Và mặc dù giữ bí mật về những cái tên khách mời sẽ xuất hiện trong album, nhưng MCK cũng đã hé lộ cái tên của 1 nhân vật đặc biệt.

Dù được biết đến là 1 nghệ sĩ trẻ đa tài thử sức với nhiều điều mới mẻ, nhưng khi được hỏi về việc có có dự định trở thành 1 producer trong tương lai không?, MCK bất ngờ cho biết: “Em nghĩ đó là một ý tưởng hay. Nhưng sau khi em thử down mấy cái phần mềm, thử nghịch mấy cái sample ghép lại với nhau, thì em nhận ra là mình chỉ nên rap, viết nhạc thôi. Tại vì cái đấy nó thật sự là quá tốn thời gian để mình học hiểu và áp dụng được. Với cả MCK mà là producer và em còn tự rap nữa, thì lấy đâu ra công việc cho các anh em của em. Phải có người này làm việc này tốt, người kia làm việc kia tốt thì cộng vào nó mới ra 1 sản phẩm tốt được”.

Góp mặt tại Cypher Call - Tập 7 tuần này, dù xuất hiện với diện mạo chất chơi đầy năng động quen thuộc nhưng MCK khiến fan có chút bỡ ngỡ về 1 MCK “có gì đó khác khác” có phần trưởng thành và chín chắn hơn. Khi nhận được câu hỏi về việ MCK ở thời điểm hiện tại đã quen hơn chưa trong việc nhận được sự quan tâm, thậm chí là sự soi của mọi người, vô cùng điềm tĩnh, anh chàng đáp rằng: “Cũng khá quen dần rồi…, nói chung là những thứ ở trên mạng thì coi như mình cứ giữ nó ở trên mạng. Mình không mang nó vào tâm trí mình. Hồi trước, em bị mang nó vào tâm trí mình nhiều quá nên mới xảy ra nhiều cái không hay…”.

MCK thừa nhận mình không thể nói dối bạn gái Tlinh và sẽ lấy vợ ở độ tuổi 35. Ảnh: Internet

Tại thử thách của Cypher Call, khi chương trình đưa ra câu hỏi: “Điều mà MCK muốn làm nhất trước năm 30 tuổi là gì?”. Đứng giữa 2 đáp án là có tour biểu diễn riêng và lấy vợ, anh chàng một lần nữa khiến fan phải bất ngờ khi chọn đáp án là có tour biểu diễn riêng. MCK cho biết thêm: “Lấy vợ sẽ không lấy ở tầm độ tuổi 30 đâu phải tầm 35”. Ở một câu hỏi khác của thử thách: “MCK sẽ không bao giờ làm điều này với Tlinh: nói nặng lời hay nói dối?, nam rapper đã lựa chọn rằng không thể nói dối Tlinh. Anh chàng lí giải rằng: “Bản tính em không thể nói dối được. Nói dối thì người ta sẽ biết luôn. Thôi mình chả dại gì!”.

MCK cùng loạt khoảnh khắc thú vị ở “Cypher Call” Tập 7 sẽ được phát lúc 21h30 Chủ Nhật, 19/09.