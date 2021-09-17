Không hỗ danh “ái nữ” nhà Nhã Phương - Trường Giang, bé Destiny mới 2 tuổi đã “bắn" tiếng Anh vanh vách, lại còn biết phụ mẹ dọn dẹp nhà của đón ba về

Giải trí 17/09/2021 17:57

Bé Destiny nhà Trường Giang - Nhã Phương mới 2 tuổi nhưng trong các clip của ba mẹ đã biết đọc vanh vác các chữ cái và màu sắc bằng tiếng Anh. Ngoài ra cô bé còn đáng yêu đến độ biết lau dọn nhà cửa để đón công tác trở về nhà.

Mặc dù chưa từng bao giờ tiết lộ mặt của con gái Destiny trên mạng xã hội nhưng thông qua các đoạn clip mà vợ chồng danh hài Trường Giang - diễn viên Nhã Phương chia sẻ, có thể thấy được bé Destiny trộm vía là một nhóc tì thông minh và rất đáng yêu. Cô bé sở hữu nhiều nét hài hước trong tính cách giống ba và nét đẹp cùng sự đơn giản của mẹ.

Trong một clip mới đây được Nhã Phương chia sẻ trên trang cá nhân, Destiny mặc dù mới 2 tuổi đã biết nịnh ba, học hỏi mẹ lau dọn nhà cửa đón ba trở về sau chuyến công tác dài ngày ghi hình “Running Man" tại Hàn Quốc và Đà Nẵng. Cô bé vừa cầm chiếc khăn chùi tủ bếp, sau đó chuyển qua lau bàn, miệng thì liến thoắng “nà ná na nà" thấy cưng xỉu. Ba Tí hẳn sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì có con gái cưng mới 2 tuổi đã biết lo nghĩ cho ba rồi.

Không hỗ danh “ái nữ” nhà Nhã Phương - Trường Giang, bé Destiny mới 2 tuổi đã “bắn' tiếng Anh vanh vách, lại còn biết phụ mẹ dọn dẹp nhà của đón ba về - Ảnh 1

Không hỗ danh “ái nữ” nhà Nhã Phương - Trường Giang, bé Destiny mới 2 tuổi đã “bắn' tiếng Anh vanh vách, lại còn biết phụ mẹ dọn dẹp nhà của đón ba về - Ảnh 2
Cưng xỉu bé Destiny mới 2 tuổi đã biết phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa đón ba trở về. Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó Nhã Phương cũng từng đăng tải clip Destiny siêng năng “rủ" mẹ đi học trong lúc ba vắng nhà. Cô bé luôn miệng nói với mẹ “Mẹ ơi, học học" thể hiện độ chăm chỉ của mình. Sau đó thì cùng mẹ tiếng tới quyển sách tiếng anh mẫu giáo ABC Kid và đọc vanh vách các chữ cái bằng tiếng Anh rất rõ ràng rành mạch như W, Y, X,... Mẹ Nhã Phương cũng kiêm luôn làm cô giáo tại gia cho con trong những ngày giãn cách này.

Không hỗ danh “ái nữ” nhà Nhã Phương - Trường Giang, bé Destiny mới 2 tuổi đã “bắn' tiếng Anh vanh vách, lại còn biết phụ mẹ dọn dẹp nhà của đón ba về - Ảnh 3
Không hỗ danh “ái nữ” nhà Nhã Phương - Trường Giang, bé Destiny mới 2 tuổi đã “bắn' tiếng Anh vanh vách, lại còn biết phụ mẹ dọn dẹp nhà của đón ba về - Ảnh 4
 

Ngoài ra, trong đoạn clip “đánh đố" thử thách tên tiếng Anh của màu sắc, ba Tí đã tìm nhiều cách lừa gạt Destiny về màu và tên gọi nhưng đều không qua mắt được “ái nữ" của mình. Nam danh hài đình đám cầm lên một bảng màu, nhưng lại gọi tên một màu khác, ngay lập tức con gái anh liền không chịu mà lục dưới đất lấy một tấm bảng màu đúng với tên tiếng Anh mà Trường Giang đang nhắc đến để chứng minh là ba sai. Lần lượt các màu như xanh dương, vàng, hồng, cam đều được Destiny xác định đúng cả. 

Không hỗ danh “ái nữ” nhà Nhã Phương - Trường Giang, bé Destiny mới 2 tuổi đã “bắn' tiếng Anh vanh vách, lại còn biết phụ mẹ dọn dẹp nhà của đón ba về - Ảnh 5
Destiny đối đáp lượm liền với ba Tí của mình trong trò chơi thử thách gọi tên màu sắc bằng tiếng Anh. Ảnh: Chụp màn hình 

Xem clip này của ba Tí và Destiny, các fan hâm mộ không khỏi phấn khích vì dễ thương hết phần thiên hạ. Cực kỳ đáng yêu luôn đúng không mọi người?

Không hỗ danh “ái nữ” nhà Nhã Phương - Trường Giang, bé Destiny mới 2 tuổi đã “bắn' tiếng Anh vanh vách, lại còn biết phụ mẹ dọn dẹp nhà của đón ba về - Ảnh 6

Không hỗ danh “ái nữ” nhà Nhã Phương - Trường Giang, bé Destiny mới 2 tuổi đã “bắn' tiếng Anh vanh vách, lại còn biết phụ mẹ dọn dẹp nhà của đón ba về - Ảnh 7
Destiny thường được ba Tí dẫn đi dạo, đi học, đi tập thể dục lúc còn chưa giãn cách xã hội. Ảnh: FBNV
Không hỗ danh “ái nữ” nhà Nhã Phương - Trường Giang, bé Destiny mới 2 tuổi đã “bắn' tiếng Anh vanh vách, lại còn biết phụ mẹ dọn dẹp nhà của đón ba về - Ảnh 8
Tổ ấm đầy hạnh phúc của vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương. Ảnh: FBNV
Nhã Phương và hành trình 'làm mình, làm mẩy' khiến khán giả 'ghét cay ghét đắng' trong vai diễn mới

Nhã Phương và hành trình 'làm mình, làm mẩy' khiến khán giả 'ghét cay ghét đắng' trong vai diễn mới

Năm 2021 là một năm đột phá về diễn xuất của Nhã Phương khi nữ diễn viên 9x quyết tâm rũ bỏ hình ảnh “nữ hoàng nước mắt” của mình để hóa thân vào vai diễn trái ngược cá tính của mình ngoài đời là Báu, cô em út khó ưa của “Cây táo nở hoa”.

Xem thêm
Từ khóa:   con gái nhã phương con gái trường giang con gái trường giang - nhã phương

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Tâm sự Eva 50 phút trước
Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Tâm sự gia đình 1 giờ 50 phút trước
Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 2 giờ 50 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 3 giờ 20 phút trước
Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 3 giờ 50 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 4 giờ 50 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 5 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 5 giờ 50 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 6 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực