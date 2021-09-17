Bé Destiny nhà Trường Giang - Nhã Phương mới 2 tuổi nhưng trong các clip của ba mẹ đã biết đọc vanh vác các chữ cái và màu sắc bằng tiếng Anh. Ngoài ra cô bé còn đáng yêu đến độ biết lau dọn nhà cửa để đón công tác trở về nhà.

Mặc dù chưa từng bao giờ tiết lộ mặt của con gái Destiny trên mạng xã hội nhưng thông qua các đoạn clip mà vợ chồng danh hài Trường Giang - diễn viên Nhã Phương chia sẻ, có thể thấy được bé Destiny trộm vía là một nhóc tì thông minh và rất đáng yêu. Cô bé sở hữu nhiều nét hài hước trong tính cách giống ba và nét đẹp cùng sự đơn giản của mẹ. Trong một clip mới đây được Nhã Phương chia sẻ trên trang cá nhân, Destiny mặc dù mới 2 tuổi đã biết nịnh ba, học hỏi mẹ lau dọn nhà cửa đón ba trở về sau chuyến công tác dài ngày ghi hình “Running Man" tại Hàn Quốc và Đà Nẵng. Cô bé vừa cầm chiếc khăn chùi tủ bếp, sau đó chuyển qua lau bàn, miệng thì liến thoắng “nà ná na nà" thấy cưng xỉu. Ba Tí hẳn sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì có con gái cưng mới 2 tuổi đã biết lo nghĩ cho ba rồi.

Cưng xỉu bé Destiny mới 2 tuổi đã biết phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa đón ba trở về. Ảnh: Chụp màn hình Trước đó Nhã Phương cũng từng đăng tải clip Destiny siêng năng “rủ" mẹ đi học trong lúc ba vắng nhà. Cô bé luôn miệng nói với mẹ “Mẹ ơi, học học" thể hiện độ chăm chỉ của mình. Sau đó thì cùng mẹ tiếng tới quyển sách tiếng anh mẫu giáo ABC Kid và đọc vanh vách các chữ cái bằng tiếng Anh rất rõ ràng rành mạch như W, Y, X,... Mẹ Nhã Phương cũng kiêm luôn làm cô giáo tại gia cho con trong những ngày giãn cách này.



Ngoài ra, trong đoạn clip “đánh đố" thử thách tên tiếng Anh của màu sắc, ba Tí đã tìm nhiều cách lừa gạt Destiny về màu và tên gọi nhưng đều không qua mắt được “ái nữ" của mình. Nam danh hài đình đám cầm lên một bảng màu, nhưng lại gọi tên một màu khác, ngay lập tức con gái anh liền không chịu mà lục dưới đất lấy một tấm bảng màu đúng với tên tiếng Anh mà Trường Giang đang nhắc đến để chứng minh là ba sai. Lần lượt các màu như xanh dương, vàng, hồng, cam đều được Destiny xác định đúng cả. Destiny đối đáp lượm liền với ba Tí của mình trong trò chơi thử thách gọi tên màu sắc bằng tiếng Anh. Ảnh: Chụp màn hình Xem clip này của ba Tí và Destiny, các fan hâm mộ không khỏi phấn khích vì dễ thương hết phần thiên hạ. Cực kỳ đáng yêu luôn đúng không mọi người? Destiny thường được ba Tí dẫn đi dạo, đi học, đi tập thể dục lúc còn chưa giãn cách xã hội. Ảnh: FBNV Tổ ấm đầy hạnh phúc của vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương. Ảnh: FBNV

Nhã Phương và hành trình 'làm mình, làm mẩy' khiến khán giả 'ghét cay ghét đắng' trong vai diễn mới Năm 2021 là một năm đột phá về diễn xuất của Nhã Phương khi nữ diễn viên 9x quyết tâm rũ bỏ hình ảnh “nữ hoàng nước mắt” của mình để hóa thân vào vai diễn trái ngược cá tính của mình ngoài đời là Báu, cô em út khó ưa của “Cây táo nở hoa”.

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