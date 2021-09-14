Võ Hoàng Yến được chồng sắp cưới cưng chiều như 'bà hoàng' tại Mỹ, đi du lịch khắp nơi từ Downtown Disney cho đến Big Bear Lake, biển Laguna

Giải trí 14/09/2021 15:27

Tính đến nay, Võ Hoàng Yến đã có 3 tháng sinh sống và làm việc tại Mỹ cùng chồng sắp cưới. Cuộc sống của vị chủ khảo quyền lực Vietnam's Next Top Model có phần “tươi hường" khi cô trẻ ra và bớt “drama" hơn hẳn.

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến vừa bay sang California vào sáng ngày 17/6, Mỹ hội ngộ chồng sắp cưới sau một năm rưỡi xa cách. Ban đầu chồng sắp cưới của cô phản đối vì nghĩ cô “quá rảnh". Tuy nhiên vì quá nhớ chồng nên siêu mẫu đành đánh liều bay sang Mỹ một phen. Kết quả bất ngờ là cô có cuộc sống hạnh phúc hơn cả mong đợi, đồng thời cũng có cơ hội được tập làm dâu xứ Mỹ xem có khác gì ở Việt Nam.

Võ Hoàng Yến được chồng sắp cưới cưng chiều như 'bà hoàng' tại Mỹ, đi du lịch khắp nơi từ Downtown Disney cho đến Big Bear Lake, biển Laguna - Ảnh 1
Võ Hoàng Yến chưa từng công khai danh tính chồng sắp cưới Việt Kiều nhưng cả 2 rất hạnh phúc. Ảnh: FBNV

"Tôi sẽ ở lại Mỹ khoảng ba, bốn tháng, tùy thuộc vào chuyến bay về được sắp xếp thế nào. Tôi vẫn giải quyết công việc từ xa với sự hỗ trợ của ê-kíp. Với các quảng cáo đơn giản, nhân viên sẽ gởi sản phẩm sang đây cho tôi thực hiện. Mỹ kiểm soát dịch tốt, cuộc sống trở lại bình thường. Vì thế, tôi rất yên tâm.” - Võ Hoàng Yến cho biết. Và hiện tại cô đã ở Mỹ được 3 tháng và vẫn chưa có ý định trở về Việt Nam vì quá vui. 

Chia sẻ về cuộc sống mới ở xứ sở cờ hoa, Võ Hoàng Yến luôn miệng tự nhận là mình “sướng lắm": “Tôi sướng lắm, sướng dữ lắm luôn mọi người ơi. Bình thường toàn được mẹ chồng nấu cho ăn. Bên đây, mỗi ngày ngủ dậy thì tôi sẽ đi tập thể dục, sáng 1 lần, chiều 1 lần, buồn buồn thì rủ rê bạn bè đi uống cafe, rồi kiểm tra công việc ở nhà. Tôi còn dành nhiều thời gian để xem phim, đọc sách, nói chung thoải mái và vui vẻ lắm.” 

Võ Hoàng Yến được chồng sắp cưới cưng chiều như 'bà hoàng' tại Mỹ, đi du lịch khắp nơi từ Downtown Disney cho đến Big Bear Lake, biển Laguna - Ảnh 2Võ Hoàng Yến được chồng sắp cưới cưng chiều như 'bà hoàng' tại Mỹ, đi du lịch khắp nơi từ Downtown Disney cho đến Big Bear Lake, biển Laguna - Ảnh 3

Võ Hoàng Yến được chồng sắp cưới cưng chiều như 'bà hoàng' tại Mỹ, đi du lịch khắp nơi từ Downtown Disney cho đến Big Bear Lake, biển Laguna - Ảnh 4
Sau 1 năm rưỡi chưa được gặp người thương, Võ Hoàng Yến và chồng sắp cưới có màn ôm nhau tới mức té như thế này đây. Ảnh: Chụp màn hình

Thật vậy, quan sát những bức ảnh đời sống thường nhật của Võ Hoàng Yến, fan hâm mộ không khỏi ganh tỵ trước những khoảnh khắc hạnh phúc của cô và chồng sắp cưới. Võ Hoàng Yến dù chưa một lần công khai danh tính hay gương mặt của chồng, nhưng nhìn những bức ảnh du lịch của cả hai, hay những khoảnh khắc được  cô ghi lại trên Youtube, dân tình không khỏi được một phen nhốn nháo. Trong 3 tháng ở Mỹ, Võ Hoàng Yến được chồng dẫn đi chích vắc xin, và cặp đôi cùng nhau chu du nhiều danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp ở đất Mỹ.

 Võ Hoàng Yến được chồng sắp cưới cưng chiều như 'bà hoàng' tại Mỹ, đi du lịch khắp nơi từ Downtown Disney cho đến Big Bear Lake, biển Laguna - Ảnh 5Võ Hoàng Yến được chồng sắp cưới cưng chiều như 'bà hoàng' tại Mỹ, đi du lịch khắp nơi từ Downtown Disney cho đến Big Bear Lake, biển Laguna - Ảnh 6

Trong tập 2 của series Võ Hoàng Yến ở Mỹ, Hoàng Yến chia sẻ mình được đi chích vắc xin ở Mỹ dù là khách du lịch và hoàn toàn miễn phí. Sau đó nữ siêu mẫu được chồng sắp cưới dẫn đi tham quan Big Bear Lake. Võ Hoàng Yến mặc dù đi đến Mỹ vẫn thèm phở Việt Nam, cô gọi một tô tái gân không bánh và ngồi ăn ngon lành trước khi chích vắc xin. Biểu cảm chích vác xin của siêu mẫu có phần hơi “làm quá", trong khi chồng sắp cưới không quên trêu chọc: “Cô ấy phải tiêm 10 mũi mới đủ".

Võ Hoàng Yến được chồng sắp cưới cưng chiều như 'bà hoàng' tại Mỹ, đi du lịch khắp nơi từ Downtown Disney cho đến Big Bear Lake, biển Laguna - Ảnh 7Võ Hoàng Yến được chồng sắp cưới cưng chiều như 'bà hoàng' tại Mỹ, đi du lịch khắp nơi từ Downtown Disney cho đến Big Bear Lake, biển Laguna - Ảnh 8Võ Hoàng Yến được chồng sắp cưới cưng chiều như 'bà hoàng' tại Mỹ, đi du lịch khắp nơi từ Downtown Disney cho đến Big Bear Lake, biển Laguna - Ảnh 9

Võ Hoàng Yến được chồng sắp cưới cưng chiều như 'bà hoàng' tại Mỹ, đi du lịch khắp nơi từ Downtown Disney cho đến Big Bear Lake, biển Laguna - Ảnh 10
Nữ siêu mẫu chỉ he hé chân dung chồng sắp cưới thế này thôi. Ảnh: Chụp màn hình

Võ Hoàng Yến được chồng sắp cưới cưng chiều như 'bà hoàng' tại Mỹ, đi du lịch khắp nơi từ Downtown Disney cho đến Big Bear Lake, biển Laguna - Ảnh 11Võ Hoàng Yến được chồng sắp cưới cưng chiều như 'bà hoàng' tại Mỹ, đi du lịch khắp nơi từ Downtown Disney cho đến Big Bear Lake, biển Laguna - Ảnh 12

Võ Hoàng Yến được chồng sắp cưới cưng chiều như 'bà hoàng' tại Mỹ, đi du lịch khắp nơi từ Downtown Disney cho đến Big Bear Lake, biển Laguna - Ảnh 13
Võ Hoàng Yến nghịch ngợm thể hiện đủ kiểu tình cảm cưng nựng của mình dành cho chồng sắp cưới. Ảnh: Chụp màn hình

Tháng 8 vừa qua, Võ Hoàng Yến tiếp tục đăng tải video về cuộc sống ở Mỹ, cô nàng khoe được chích vắc xin mũi 2 và được chồng dẫn đi du lịch Disneyland và biển Laguna kèm theo đó là “drama" mất chìa khóa xe. Giám khảo quyền lực của “Next Top Model" cho biết mình sang đây tạm giác lại công việc và tập trung cho việc “làm dâu" nhiều hơn: “Tôi sang đây ở cùng chồng và mẹ chồng nên đang tập làm dâu. Tôi và mẹ chồng thân lắm, 2 mẹ con nói chuyện với nhau thường xuyên, vui vẻ, hoan hỉ. Tôi ở Việt Nam và tôi ở bên Mỹ là 2 con người hoàn toàn khác nhau. Ở quê nhà, tôi phải cuống cuồng tập trung lo cho công việc để kiếm tiền, còn sang đây tôi xả hơi và dành thời gian cho gia đình.”

Võ Hoàng Yến được chồng sắp cưới cưng chiều như 'bà hoàng' tại Mỹ, đi du lịch khắp nơi từ Downtown Disney cho đến Big Bear Lake, biển Laguna - Ảnh 14Võ Hoàng Yến được chồng sắp cưới cưng chiều như 'bà hoàng' tại Mỹ, đi du lịch khắp nơi từ Downtown Disney cho đến Big Bear Lake, biển Laguna - Ảnh 15Võ Hoàng Yến được chồng sắp cưới cưng chiều như 'bà hoàng' tại Mỹ, đi du lịch khắp nơi từ Downtown Disney cho đến Big Bear Lake, biển Laguna - Ảnh 16Võ Hoàng Yến được chồng sắp cưới cưng chiều như 'bà hoàng' tại Mỹ, đi du lịch khắp nơi từ Downtown Disney cho đến Big Bear Lake, biển Laguna - Ảnh 17Võ Hoàng Yến được chồng sắp cưới cưng chiều như 'bà hoàng' tại Mỹ, đi du lịch khắp nơi từ Downtown Disney cho đến Big Bear Lake, biển Laguna - Ảnh 18

Võ Hoàng Yến được chồng sắp cưới cưng chiều như 'bà hoàng' tại Mỹ, đi du lịch khắp nơi từ Downtown Disney cho đến Big Bear Lake, biển Laguna - Ảnh 19

Võ Hoàng Yến được chồng sắp cưới cưng chiều như 'bà hoàng' tại Mỹ, đi du lịch khắp nơi từ Downtown Disney cho đến Big Bear Lake, biển Laguna - Ảnh 20
Từ ngày sang Mỹ, Võ Hoàng Yến được chồng dẫn đi du lịch khắp nơi, đặc biệt là biển. Ảnh: Chụp màn hình

 Võ Hoàng Yến được chồng sắp cưới cưng chiều như 'bà hoàng' tại Mỹ, đi du lịch khắp nơi từ Downtown Disney cho đến Big Bear Lake, biển Laguna - Ảnh 21

Võ Hoàng Yến được chồng sắp cưới cưng chiều như 'bà hoàng' tại Mỹ, đi du lịch khắp nơi từ Downtown Disney cho đến Big Bear Lake, biển Laguna - Ảnh 22
Trông host của Vietnam's Next Top Model rất hạnh phúc với cuộc sống bên nhà chồng. Ảnh: Chụp màn hình
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