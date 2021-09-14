Đang hot ở “Running Man Vietnam”, Ngô Kiến Huy bất ngờ làm MC “5 giây thành triệu phú”

Giải trí 14/09/2021 07:26

Không chỉ tiết lộ format thú vị, Ngô Kiến Huy còn “leak” những “tài năng” đỉnh cao của Ban tư vấn.

Nhà sản xuất của "Running Man Vietnam" vừa công bố một chương trình mới toanh mang tên “5 Giây Thành Triệu Phú”, sẽ được phát sóng trên HTV7. Đáng chú ý, cái tên nghệ sĩ sẽ “cầm trịch” cho Gameshow mới này chính là chàng “Thỏ Đen” vô cùng duyên dáng - Ngô Kiến Huy

“Huy nhận lời tham gia show bởi vì Huy rất thích format của chương trình vừa có những câu hỏi thú vị mà vừa được trò chuyện giao lưu cùng ban tư vấn cũng như người chơi. Đây là gameshow cân bằng về cả sự giải trí và kiến thức cho khán giả” - Nam MC chia sẻ lý do nhận lời tham gia chương trình. 

Đánh giá về sự thú vị của gameshow này, Ngô Kiến Huy cho biết: “5 Giây Thành Triệu Phú rất đơn giản nhưng đòi hỏi người chơi phải có "cái đầu lạnh" vì đôi khi Ban tư vấn sẽ làm họ rối hơn nếu nghe tư vấn và họ phải tự quyết định 3 quyền trợ giúp của mình để tiến vào sâu hơn. Bên cạnh đó trong chương trình còn có sự tương tác giữa Ban tư vấn và khán giả xem truyền hình nữa. Rất nhiều những yếu tố hấp dẫn trong gameshow này”.

Đang hot ở “Running Man Vietnam”, Ngô Kiến Huy bất ngờ làm MC “5 giây thành triệu phú” - Ảnh 1

Đề cập đến Ban tư vấn, Ngô Kiến Huy cũng “leak nhẹ” với quý khán giả truyền hình rằng đây là những “nghệ sĩ tiền bối của Huy”. Tuy nhiên, nam MC cũng cho biết đây là “những nghệ sĩ rất trẻ trung, hài hước, mang đến những màu sắc rất mới cho chương trình. Họ có thể tinh thông trong mọi lĩnh vực từ “Kể chuyện em nghe” cho tới Sinh vật, Hóa học, Tâm lý học… Chắc chắn, khán giả sẽ bất ngờ về họ!” - Ngô Kiến Huy hài hước chia sẻ. 

Đang hot ở “Running Man Vietnam”, Ngô Kiến Huy bất ngờ làm MC “5 giây thành triệu phú” - Ảnh 2

Theo thông tin về format từ nhà sản xuất, để trở thành người chiến thắng, người chơi sẽ phải vượt qua 6 bậc với 16 câu hỏi tương ứng. Càng lên cao, số câu hỏi cho mỗi bậc sẽ tăng lên và tương ứng với từng số tiền của bậc đó. Riêng bậc thứ 6 chỉ có 1 câu hỏi quyết định. Các câu hỏi sẽ xoay quanh những kiến thức thông thường, những sự thật thú vị xung quanh cuộc sống… và người chơi chỉ có thể chọn “Đúng” hoặc “Sai” trong vòng 5 giây. Sau khi nghe ý kiến từ Ban tư vấn, người chơi có thể chốt “chắc nịch” với câu trả lời của mình hoặc có thể sử dụng 3 quyền trợ giúp: Đổi đáp án, Đổi câu hỏi và Vượt qua câu hỏi. Dĩ nhiên, người chơi cũng có quyền dừng lại và bảo toàn tiền thưởng nếu cảm thấy không an toàn với câu trả lời sắp tới của mình. 

Đang hot ở “Running Man Vietnam”, Ngô Kiến Huy bất ngờ làm MC “5 giây thành triệu phú” - Ảnh 3

Với format vô cùng thú vị và sự duyên dáng của MC Ngô Kiến Huy, Gameshow “5 Giây Thành Triệu Phú” hứa hẹn sẽ mang đến những giờ phút thư giãn, giải trí bổ ích với những khoảnh khắc hài hước, vui nhộn cho Quý khán giả truyền hình trong thời gian giãn cách xã hội. 

Đang hot ở “Running Man Vietnam”, Ngô Kiến Huy bất ngờ làm MC “5 giây thành triệu phú” - Ảnh 4

Gameshow “5 Giây Thành Triệu Phú” sẽ lên sóng tập đầu tiên vào lúc 21h Thứ 7 (ngày 18/9) trên kênh HTV7.

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