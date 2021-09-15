Nhã Phương và hành trình 'làm mình, làm mẩy' khiến khán giả 'ghét cay ghét đắng' trong vai diễn mới

Vai diễn Báu trong “Cây táo nở hoa" thật sự là vai diễn “để đời" của Nhã Phương , vì sau 9 năm dài hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên lần đầu tiên có quyết định mạo hiểm, quay ngoắt lại với hình tượng yếu đuối, mỏng manh vốn đã đóng đinh với tên tuổi của mình trong các vai diễn ở màn ảnh lớn và nhỏ. Cùng nhìn lại hành trình “lột xác" của “Nữ hoàng nước mắt" Nhã Phương từ đó đến nay.

Trong số các diễn viên cùng lứa tuổi và theo học cùng khóa tại trường Sân khấu điện ảnh, Nhã Phương là cái tên nổi bật và tìm thấy được hào quang sớm nhất so với Ninh Dương Lan Ngọc và Thúy Ngân. Năm 2014, Nhã Phương được đạo diễn Vũ Ngọc Đãng “chọn mặt gửi vàng" cho vai Thêu, đóng cùng Minh Hằng trong “Vừa đi vừa khóc". Nét diễn ngây thơ và đúng với lứa tuổi của Nhã Phương nhanh chóng chinh phục khán giả. Mặc dù chỉ tham gia tuyến nhân vật phụ, nhưng nét diễn lém lỉnh, hài hước, đôi lúc lại rất vô duyên trong vai Thêu đã giúp Nhã Phương “chiếm sóng" và được yêu thích hơn cả cặp nhân vật chính.

Năm 2013, dù chỉ tham gia một phim ngắn chiếu Youtube là “Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò”, nhưng Nhã Phương đã vụt sáng trở thành một hiện tượng mới của điện ảnh. Trong phim, cô vào vai cô gái bán bánh tráng, có một tình yêu đẹp với chàng trai bán bánh giò tuy nhiên tình yêu đó lại bị gia đình cấm cản. Ngay sau khi đăng tải lên Youtube, sức hút và sự lan truyền của bộ phim có lẽ cũng khiến chính Nhã Phương kinh ngạc. Từ một diễn viên không mấy tiếng tăm, Nhã Phương nổi tiếng và có thêm nhiều người hâm mộ, cô còn được người xem ưu ái gọi với cái tên “hot girl bánh tráng trộn”. Vai diễn này đã đưa Nhã Phương đến với showbiz và trở thành “ngọc nữ điện ảnh” sau này.

Nhã Phương có vai diễn đáng yêu và cá tính thu hút sự chú ý khi diễn xuất cùng Minh Hằng năm 2014. Ảnh: Internet

Nhã Phương và Lan Ngọc cùng nhau trưởng thành sau bộ phim của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Ảnh: Internet

Vai diễn này đã chiếm trọn cảm tình của khán giả. Sau đó Nhã Phương đã “bén duyên" với vai diễn điện ảnh đầu tay, mà lại còn “rơi" ngay vào tay của đạo diễn bậc thầy lừng danh Victor Vũ. Nhã Phương năm 2014 chạm ngõ điện ảnh với một tác phẩm kinh dị cực kỳ ấn tượng “Quả tim máu”. Bộ phim đã chứng tỏ được khả năng diễn xuất thực sự trưởng thành của Nhã Phương trong một vai diễn hết sức nặng ký. Bởi vai Linh trong “Quả tim máu” không nhí nhảnh, vui tươi như những vai cô từng thủ mà đòi hỏi nữ diễn viên phải diễn có chiều sâu hơn. Và một lần nữa, chị Nabi lại khiến khán ấn tượng bởi khả năng diễn xuất của mình.

Vẻ đẹp 'như sương như khói' của Nhã Phương trong 'Quả tim máu' quay tại Đà Lạt, 'ngọc nữ màn ảnh' có một bước trưởng thành nhan sắc vượt bậc trong bộ phim này. Ảnh: ĐPCC

Nhã Phương chinh phục khán giả trong diễn xuất khi liên tiếp 'trưng' ra gương mặt đờ đẫn, mất hồn gây hoảng sợ trong phim. Ảnh: ĐPCC

Liên tục được "xuất khẩu" sang nước ngoài quay phim, trở thành "bảo chứng rating" cho đài truyền hình quốc gia

Sau khi làm nên tên tuổi ở màn ảnh rộng, 2015 là một năm thật sự bùng nổ của Nhã Phương khi cô bén duyên với tác phẩm điện ảnh hợp tác Việt - Hàn mang tên "Tuổi thanh xuân". Nhã Phương có một vai diễn thành công hoàn toàn hợp với ngoại hình thanh xuân tươi trẻ của mình. Nhã Phương và bạn diễn viên trẻ người Hàn Quốc Kang Tae Oh đã trở thành cặp đôi làm mưa làm gió trên sóng truyền hình trong suốt năm 2015 - 2016. Lần đầu tiên có một nữ diễn viên người Việt kết hợp với một nam tài tử điển trai người Hàn Quốc đã khiến dân tình phát sốt vì sự xứng đôi vừa lứa của cả hai. Nhã Phương khi tham gia vai diễn này cũng đã có cơ hội được học hỏi và làm việc tại Hàn Quốc trong khoảng thời gian dài. Cả cô và Kang Tae Oh đều nhận được giải nam, nữ diễn viên ấn tượng tại giải thưởng "Ấn tượng VTV" 2015.

Nhã Phương và Kang Tae Oh là cặp đôi gây 'dậy sóng' truyền thông nhiều nhất năm 2015, 2016 vì độ xứng đôi vừa lứa của mình. Ảnh: ĐPCC

Để hóa thân thành công vào vai diễn, Nhã Phương đã phải hy sinh rất nhiều. Cô phải nhịn ăn, trong suốt khoảng thời gian dài quay phim. Trả lời trên sóng một chương trình truyền hình, Nhã Phương cho biết mình phải tập kiềm chế trước cơn thèm ăn vì bản tính là một người rất mê ăn những món ngon, đặc biệt là ở Hàn Quốc.

Cặp đôi diễn viên Việt - Hàn dù bất đồng ngôn ngữ nhưng vẫn diễn xuất ăn ý một cách xuất thần trên màn ảnh. Ảnh: ĐPCC

Họ ăn ý đến độ khoảng thời gian phim phát sóng, cặp đôi được fan 'đẩy thuyền' liên tục vì phản ứng 'hóa học' đỉnh của mình. Ảnh: ĐPCC

Ngoài ra, trong quá trình quay, cô nàng đã tự mình thực hiện những cảnh quay nguy hiểm và gặp nhiều sự cố như bị tát, bị đâm xe vào người, bị đánh, phải ở dưới thời tiết -0 độ,... để chinh phục người xem. Chính những cảnh quay này trong phim đã khiến cho Nhã Phương khóc rất nhiều, khóc nhiều đến nỗi có luôn danh xưng là "nữ hoàng nước mắt".

Có một khoảng thời gian, hễ cứ mở TV lên là lại thấy Nhã Phương khóc đến xót ruột trong 'Tuổi thanh xuân. Nhờ vậy cô được phong tặng danh hiệu 'nữ hoàng nước mắt'. Ảnh: ĐPCC

Những phân cảnh tốn không ít nước mắt của diễn viên thực lực Nhã Phương trong 'Tuổi thanh xuân'. Ảnh: ĐPCC

Sau thành công của Tuổi thanh xuân, bà xã Trường Giang tiếp tục được nhà sản xuất VFC để ý và mời vào vai diễn Yến Phương trong phim truyền hình hợp tác Việt - Nhật"“Khúc hát Mặt Trời". Đây lại là một vai diễn thử thách khả năng diễn xuất của Nhã Phương khi vừa hồn nhiên, trong sáng, vừa có chiều sâu nội tâm và diễn biến tâm lý phức tạp.

Nhã Phương sau đó có một bộ phim đẫm nước mắt không kém trong tác phẩm hợp tác Việt - Nhật. Ảnh: ĐPCC

Theo đạo diễn Đỗ Thanh Hải, Giám đốc trung tâm sản xuất phim truyền hình (VFC) chia sẻ, Nhã Phương được Đài truyền hình Nhật Bản TBS khen ngợi với khả năng diễn xuất tầm quốc tế. Đây cũng là vai diễn đòi hỏi Nhã Phương phải rất nỗ lực bởi nhiều phân đoạn cô phải vừa diễn, vừa đàn, vừa hát. Đó là chưa kể đến những khó khăn khi phải thoại bằng tiếng Anh cho không ít cảnh quay tại Nhật. Vai diễn giúp Nhã Phương đạt cúp Diễn viên nữ ấn tượng trong "VTV Ấn tượng" 2016.

Tự làm xấu mình để hoàn thành vai diễn

Năm 2016, Nhã Phương có màn cống hiến hết mình vì vai diễn trong bộ phim "Zippo, mù tạt và em" khi liên tiếp làm xấu mình với tạo hình "gái quê" trong phim. Vai diễn ấn tượng này giúp Nhã Phương mang về giải thưởng Nữ diễn viên điện ảnh - truyền hình trong lễ trao giải Mai Vàng 2016.

Ở "Zippo, Mù tạt và Em", gần như Nhã Phương lại để mặt mộc hoàn toàn. Có diễn viên nào mà khi đóng phim dám để mặt mộc hoàn toàn như Nhã Phương? Phải hy sinh vì vai diễn lắm một diễn viên mới có thể dám làm điều nói trên. Bên cạnh đó, trang phục của Lam - nhân vật nữ diễn viên đảm nhận trong phim - cũng được giản dị hóa tối đa. Hầu hết trang phục Nhã Phương diện trong phim chỉ toàn là áo phông, áo sơmi kẻ caro rộng và quần bò. Bên cạnh đó, tóc của Nhã Phương lúc nào cũng được buộc cao và cộng thêm cái mái hơi ngố ngố.

Nhã Phương và trang phục 10 lần như 1 trong 'Zippo, Mù tạt và Em'. Ảnh: ĐPCC

Vai diễn này của Nhã Phương cũng lấy đi nhiều nước mắt khán giả. Dù có ngoại hình hơi "xấu" một chút nhưng khán giả vẫn rất yêu nhân vật Lam bởi tính cách mạnh mẽ, độc lập và cũng rất đáng yêu của cô. Lam là một cô gái có hoàn cảnh khó khăn, nghèo rớt mồng tơi. Để có tiền học và trang trải cuộc sống, Lam còn đi bán dưa muối.

Chấp nhận để khán giả "ghét cay ghét đắng" nhằm hoàn thiện "bộ sưu tập" vai diễn của bản thân

Từng trả lời phỏng vấn trước đây rằng nếu được cho thử sức ở một vai diễn diễn mới khác biệt hoàn toàn với những vai diễn trước đây thì Nhã Phương mong được đóng vai phản diện, tức là một vai không hiền lành, nhu mì và khóc nhiều nữa. Như được thỏa ý nguyện, vai Báu của "Cây táo nở hoa" tính ra được "đo ni đóng giày" cho Nhã Phương vì nó như một bức tranh trái ngược với toàn bộ hình ảnh của "ngọc nữ màn ảnh" từ trước tới nay. Ấy thế mà Nhã Phương chẳng những làm được, mà lại còn là xuất sắc.

Không hẳn là vai phản diện, cũng không phải là vai ác nhưng tính cách của nhân vật Báu khiến diễn xuất của Nhã Phương nâng lên tầm cao mới vì không phải ai cũng có thể nhập vai "xuất thần nhập quỷ" như vậy. Báu là cô em gái út ăn chơi, đanh đá, lười nhác, luôn gây rắc rối cho anh cả trong gia đình có 5 anh em: Ngọc, Ngà, Châu, Báu, Dư.

​​Ở những tập đầu, Nhã Phương xuất hiện với phong cách thời trang "thập cẩm", thể hiện rõ tính cách của cô gái ngổ ngáo. Có thể nói, thời trang của Báu chính là một thảm họa. Xem Báu, người hâm mộ không khỏi thắc mắc hình tượng Linh trong Tuổi thanh xuân đâu mất rồi? Linh là một cô nàng du học sinh ở Hàn nổi tiếng với gu ăn mặc đẹp với phong cách đậm chất Idol Kpop, ngoài ra còn gây chú ý bởi những kiểu tóc đậm chất gái Hàn.

Thế mà đến vai Báu, Nhã Phương đành nhẫn tâm "bóp bát" hình tượng "ngọc nữ" mình đã xây dựng bấy lâu với những hình ảnh cô út "chợ" không thể nào tả được. Ấy thế mới nể phục độ hy sinh vì vai diễn của bà xã Trường Giang đến nhường nào. "Nếu là trước đây, Nhã Phương không bao giờ chịu mặc những bộ đồ như trong phim này. Tôi rất tin tưởng đạo diễn nên đồng ý phá vỡ hình ảnh từng gắn với mình nhiều năm", nữ diễn viên từng chia sẻ.

Báu trong "Cây táo nở hoa" là một "cây hài" thực thụ với những "bộ cánh" muốn bật ngửa như váy sọc ngang màu trắng, hồng, phối áo voan chấm bi hay khi ở nhà, cô xuất hiện thường xuyên với mái tóc cuốn lô, phụ kiện hoa tai, choker... làm bằng nhựa đủ màu sắc. Được biết, tất cả những bộ cánh "thảm họa" trứ danh này của Báu đều có xuất xứ từ các khu chợ nổi tiếng tại TP.HCM như chợ Bà Chiểu, chợ Bàn Cờ,... với giá chỉ vài chục nghìn đồng. Tất cả đã góp phần làm nên một nhân vật Báu với phong cách có 1-0-2 trong Cây táo nở hoa. Tìm đâu ra được một Nhã Phương thứ 2 để vào vai Báu đây?

Mặc dù có những ý kiến khen chê nhưng nhìn chung hình tượng Báu hợp với cô nàng diễn viên sinh năm 1990. Quả thật chưa thấy ai đã làm mẹ 1 con rồi mà còn có thể hóa thân vào kiểu nhân vật teen girl nửa mùa như hay đến như vậy.

Gu thời trang 'cá 7 màu' và phong cách trang điểm 'tới công chuyện' của Nhã Phương trong 'Cây táo nở hoa' khiến ai cũng phải phì cười, hóa ra là hàng chợ Bà Chiểu. Ảnh: ĐPCC

Phong cách thời trang chẳng khác nào 'sao Hỏa - sao Kim' của Nhã Phương trong 'Tuổi thanh xuân' và 'Cây táo nở hoa'. Ảnh: ĐPCC

Ủa, alo, Nhã Phương ơi? Ảnh: ĐPCC

Hình tượng Nhã Phương ngoài đời và trong phim. Một bức hình nói lên tất cả. Ảnh: FBNV, ĐPCC

Khác với những vai diễn trước, Nhã Phương mỏng manh dễ vỡ, tưởng chừng chạm nhẹ là sẽ chảy nước mắt ngay. Diễn xuất của cô nàng trong "Cây táo nở hoa" được đánh giá là thiên biến vạn hóa. Chẳng ai có thể dự đoán trước được cảm xúc của nhân vật mà Nhã Phương thủ vai. Mặc dù trước đó cố tình làm cho khán giả ghét cay ghét đắng, nhiều lúc Báu lại khiến cho họ phải phì cười không ngớt vì tính cách "trên trời" của mình. Ngoài ra, Nhã Phương cũng chinh phục khán giả ở những phân đoạn nội tâm như chính sở trường của mình, lật ngược tình thế chuyển khán giả từ ghét thành cảm thông sâu sắc với số phận và hoàn cảnh của cô Báu.

Đỉnh điểm là bắt đầu từ tập 13 của phim, khi quá khứ của nhân vật Báu được hé lộ. Những phân đoạn diễn xuất đầy tâm trạng của Nhã Phương trong tập này được xem là "đỉnh của chóp", góp phần đưa rating của phim chạm ngưỡng cao kỷ lục. Trong tập này, Báu thực sự bị anh trai tống cổ khỏi nhà và không còn biết phải bấu víu vào ai. Ngay lúc thê thảm nhất, Báu gặp lại chồng cũ và ký ức của cô cũng trở về. Trong quá khứ, Báu từng một lần bị giang hồ đuổi đánh, vì bảo vệ Báu, Quân (Văn Anh) đã bị đánh thừa sống thiếu chết, một chiếc chân cũng vì vậy mà đi tập tễnh đến giờ. Báu - Quân từng bị anh Ngọc cấm cản, cuộc sống hai người cũng không sung sướng gì.

Những hồi ức và cảm xúc đau đớn vì quá khứ đầy rẫy bất hạnh nói trên đã tạo nên đất diễn tuyệt vời cho Nhã Phương lột tả nhân vật Báu và cô đã nắm bắt cô hội một cách tuyệt vời. Có vẻ như việc trở thành một người vợ, một người mẹ ngoài đời đã giúp Nhã Phương phần nào thể hiện cảm xúc nhân vật một cách trọn vẹn nhất có thể. Bên cạnh đó sự phối hợp ăn ý giữa cô với bạn diễn Văn Anh cũng nhận được khá nhiều lời ngợi khen từ cộng động mạng. Nhã Phương đã có những phân cảnh trên phim "để đời" sau này.

Tập 13 được xem là tập bắt đầu đột phá của Nhã Phương và diễn xuất khi thay đổi cái nhìn của khán giả về nhân vật chỉ trong vòng 1 đêm. Ảnh: ĐPCC

Không ai cố tình vào nhân vật thấy ghét mà lại khiến khán giả yêu thương như vậy. Mặc dù sau đó trong tập 15, Báu vẫn có lúc mặt dày xin tiền anh để cho chồng làm ăn, hay trong tập 52, Báu bị chỉ trích vì không chịu hiến gan cho anh, nhưng khán giả vẫn nhớ về những phân đoạn ký ức đau khổ trong quá khứ mà Nhã Phương đã thể hiện xuất thần mà bênh vực cho cô. Một số người cho rằng Báu phản ứng thái quá, vô ơn với Ngọc. Nhiều người khác lại bênh vực, cảm thông trước thái độ của Báu. Họ cho rằng quá khứ bị anh trai phân biệt đối xử với Châu khiến cô tổn thương tâm lý, lệch lạc trong suy nghĩ.

Nhã Phương diễn xuất tâm lý đạt đến nỗi đạo diễn Thạch Thảo của phim cũng lên tiếng ngợi khen tinh thần làm việc của "bà mẹ 1 con". Cô cho biết khi hoàn thành 2 trường đoạn về việc hiến gan, Nhã Phương lạc giọng, mắt sưng húp vì diễn nhập tâm. Nữ đạo diễn cùng dành lời khen về thái độ làm việc của diễn viên trên phim trường: "Nhã Phương chăm chỉ, học thoại tại nhà và đến bối cảnh sớm để chuẩn bị cho cảnh quay. Khi được nghỉ, cô đều ôm kịch bản để nghiên cứu".

Sau đó là những phân đoạn đẫm nước thuộc về sở trường của 'bà hoàng nước mắt' Nhã Phương ở những tập về cuối. Ảnh: ĐPCC

"Cây táo nở hoa” là bộ phim lập kỷ lục phim truyền hình Việt có lượng khán giả theo dõi cùng lúc trên YouTube (CCU) cao nhất và bứt phá nhất mọi thời đại với 230.000 người xem ở tập 38. Và tất nhiên với những thành công đó không thể thiếu vắng sự góp sức của một diễn viên thực lực cống hiến hết mình vì vai diễn, thậm chí đánh đổi hình tượng của mình đã xây dựng bấy lâu để khiến người ta "ghét", nhằm mang lại giá trị nhân văn cho bộ phim của Nhã Phương.

Ước nguyện được đóng một vai phản diện, vai diễn trái ngược hoàn toàn với tính cách ngoài đời của Nhã Phương đã trở thành hiện thực. Khán giả sẽ nhớ mãi Nhã Phương trong hình ảnh một cô Báu "chỉ biết làm những chuyện tào lao" trong "Cây táo nở hoa" trong một khoảng thời gian khá dài đấy. Ngoài ra khán giả cũng sẽ luôn nuôi hy vọng sẽ được nhìn thấy Nhã Phương "thiên biến vạn hóa" với những vai diễn khác lạ và đầy thử thách hơn nữa trong tương lai.