Xót xa nam ca sĩ Việt qua đời vì mắc Covid-19, vợ con đều là F0 đang điều trị nên không thể nhìn mặt lần cuối

Sao Việt 15/09/2021 08:45

Anh phát hiện nhiễm Covid-19 từ tháng 8 và qua đời sau thời gian điều trị tích cực tại bệnh viện. Trước khi qua đời, tình trạng bệnh của ca sĩ Đình Hùng chuyển nặng, rơi vào hôn mê sâu.

Thời gian vừa qua, showbiz Việt không khỏi bàng hoàng trước loạt "tin dữ" về sự ra đi của nhiều nghệ sĩ. Mới đây, thông tin ca sĩ Đình Hùng qua đời lại càng khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả xót xa. Theo Pháp luật và bạn đọc, được biết, nam ca sĩ mất lúc 23h30 phút ngày 6/9 tại Trung tâm hồi sức tích cực, bệnh viện dã chiến số 16 (quận 7, TP.HCM) vì nhiễm.

Anh phát hiện nhiễm Covid-19 từ tháng 8 và qua đời sau thời gian điều trị tích cực tại bệnh viện. Trước khi qua đời, tình trạng bệnh của ca sĩ Đình Hùng chuyển nặng, rơi vào hôn mê sâu. Hiện tại, bà xã và các con của nam ca sĩ cũng là F0 và đang điều trị cách ly tại nhà. Vì vậy, gia đình không thể gặp Đình Hùng lần cuối.

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Ca sĩ Đình Hùng qua đời sau thời gian điều trị Covid-19 tại bệnh viện - Ảnh: Internet

Ca sĩ Đình Hùng sinh năm 1957. Trước đó, anh là thành viên nhóm nhạc Gipsy fire band, chuyên biểu diễn tại các sự kiện ở TP.HCM. Ngoài ra, nam ca sĩ cũng từng là giám khảo nhiều cuộc thi âm nhạc và có quan hệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

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