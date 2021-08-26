Nghệ sĩ Bạch Mai - mẹ ruột của nghệ sĩ Bình Tinh hưởng thọ 73 tuổi

Giữa đêm 25/8, showbiz Việt lại đón thêm một tin buồn: Nghệ sĩ Bạch Mai đã qua đời, hưởng thọ 74 tuổi. Trước đó, tháng 7/2021, nghệ sĩ Bạch Mai từng nhập viện vì suy sụp tinh thần sau khi nghệ sĩ Kim Phượng qua đời vì Covid-19. Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Ngọc Huyền không kìm được đau buồn báo tin cho bạn bè, đồng nghiệp và khán giả khiến ai nấy cũng vô cùng bàng hoàng thương xót.

Nghệ sĩ Ngọc Huyền báo tin buồn trên trang cá nhân của mình - Ảnh: Chụp màn hình

Nghệ sĩ Bạch Mai là nghệ sĩ tuồng cổ nổi tiếng những năm 1960, đồng thời cũng là người lập ra gánh hát cải lương tuồng cổ Huỳnh Long. Bên cạnh nghệ thuật biểu diễn, bà còn là soạn giả nổi tiếng của loạt tác phẩm tuồng như: Ngọc Kỳ Lân, Xử Án Phi Giao,... Khi biết được thông tin, rất nhiều nghệ sĩ cũng khá bàng hoàng và ngậm ngùi gửi lời chia buồn, tiễn biệt mong bà được yên nghỉ.

Dàn sao Việt bàng hoàng với thông tin nghệ sĩ Bạch Mai qua đời - Ảnh: Chụp màn hình

Với khán giả, nghệ sĩ Bạch Mai được biết đến với hàng trăm vai diễn trong các vở như: Người đẹp trong tranh, Đường về núi Lam, Tấm Cám,... Về đời tư, bà là vợ của nghệ sĩ Đức Lợi và là mẹ ruột của nghệ sĩ Bình Tinh. Lúc tuổi xế chiều, bà hạn chế đi diễn, chỉ ở phía sau hỗ trợ con gái gầy dựng lại gánh hát Huỳnh Long.

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