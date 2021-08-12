Việt Quang là một trong những giọng ca được yêu thích vào đầu những năm 2000, cùng thời Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng,... Nhắc đến anh, người ta thường nhớ đến loạt bài hit như Tình Ơi, Ngắm Trăng, Cà Phê Buồn, Tình Phiêu Lãng, Thời Sinh Viên,...

Vừa qua, khán giả không khỏi lo lắng khi nghe tin sức khoẻ Việt Quang diễn tiến xấu khi anh mắc bệnh viêm phổi nặng. Sau thời gian chống chọi với căn bệnh, ca sĩ Việt Quang đã không qua nỗi và trút hơi thở cuối cùng vào rạng sáng 12/8 tại nhà riêng.