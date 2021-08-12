Dàn sao Việt bàng hoàng và thương tiếc khi ca sĩ Việt Quang qua đời sau thời gian dài chống chọi bệnh viêm phổi nặng

Sao Việt 12/08/2021 09:06

Thông tin Việt Quang qua đời khiến các nghệ sĩ showbiz Việt bàng hoàng, gửi lời chia buồn trên mạng xã hội.

Việt Quang là một trong những giọng ca được yêu thích vào đầu những năm 2000, cùng thời Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng,... Nhắc đến anh, người ta thường nhớ đến loạt bài hit như Tình Ơi, Ngắm Trăng, Cà Phê Buồn, Tình Phiêu Lãng, Thời Sinh Viên,...

Vừa qua, khán giả không khỏi lo lắng khi nghe tin sức khoẻ Việt Quang diễn tiến xấu khi anh mắc bệnh viêm phổi nặng. Sau thời gian chống chọi với căn bệnh, ca sĩ Việt Quang đã không qua nỗi và trút hơi thở cuối cùng vào rạng sáng 12/8 tại nhà riêng.

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Ca sĩ Việt Quang trút hơi thở cuối cùng vào rạng sáng 12/8 tại nhà riêng - Ảnh: Internet

Thông tin Việt Quang qua đời khiến khán giả mến mộ, đặc biệt là giới nghệ sĩ không khỏi bàng hoàng, thương xót vì mới đây, anh còn thông báo đã khoẻ hơn rất nhiều. Nhiều đồng nghiệp đã gửi lời chào tạm biệt Việt Quang, chia buồn cùng gia đình anh trên mạng xã hội.

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Dàn sao Việt bàng hoàng và thương tiếc khi ca sĩ Việt Quang qua đời sau thời gian dài chống chọi bệnh viêm phổi nặng - Ảnh 8
Dàn sao Việt gửi lời chia buồn đến gia đình của ca sĩ Việt Quang - Ảnh Chụp màn hình

Việt Quang nhập viện điều trị viêm phổi nặng vào khoảng cuối tháng 5/2021. Sau một thời gian chạy chữa, sức khỏe Việt Quang có chuyển biến tích cực, tuy nhiên, lại xấu đi ở những ngày cuối đời.

Ca sĩ Việt Quang qua đời, xem thông tin ngày cuối đời mà xót xa

Ca sĩ Việt Quang qua đời, xem thông tin ngày cuối đời mà xót xa

Ca sĩ Việt Quang đã qua đời vì viêm phổi, những ngày cuối đời anh không ăn uống được, từ chối uống thuốc vì quá đau.

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