Nguyên nhân bất ngờ khiến Việt Quang bị mê sảng, sụt cân không kiểm soát: Thường xuyên tắm đêm lại tự mua thuốc uống

Hậu trường 07/06/2021 07:13

Thông tin nam ca sĩ sinh năm 1977 đang nằm viện điều trị viêm phổi khiến người hâm mộ lo lắng. Anh lên tiếng trấn an và khuyên mọi người nên chú trọng sức khỏe.

Mới đây, ca sĩ Khánh Băng có bài đăng gây chú ý trên trang cá nhân khi tiết lộ hình ảnh gầy gò cùng thông tin ca sĩ Việt Quang phải nhập viện do ốm nặng. Ngay lập tức, nhiều bạn bè thân thiết đã liên hệ với gia đình anh và xác nhận thông tin trên là đúng sự thật.

Theo thông tin được người nhà anh tiết lộ, Việt Quang mê sảng, sốt cao và sụt cân kéo dài. Tuy nhiên anh chỉ mua thuốc uống vì nghĩ bệnh đơn giản dù có thêm các triệu chứng như ho và chán ăn. Do tình hình xấu đi nhanh chóng, nam ca sĩ hiện đã nhập viện và điều trị theo liệu trình của bác sĩ.

viet quang 1
Ca sĩ Việt Quang phải nhập viện do viêm phổi nặng - Ảnh: Internet

Ngày 5/6, Việt Quang đăng tải mạng xã hội bày tỏ cảm ơn mọi người đã quan tâm, động viên anh: “Do thói quen tắm đêm, làm việc nhiều và ỷ lại sức khoẻ nên tôi bị viêm phổi nặng phải nhập viện điều trị. Trong thời gian qua, nhờ sự chữa trị nhiệt tình và kịp thời của bác sĩ nên tôi đã khoẻ lại rất nhiều. Hiện tại tôi vẫn còn nằm viện để điều trị đủ liệu trình”.

Nhắc đến việc nhiều anh em bạn bè kêu gọi quyên góp để giúp anh chữa bệnh, Việt Quang tuyên bố mình vẫn có khả năng lo liệu chi phí và xin được không nhận bất cứ một số tiền quyên góp nào.

viet quang 2
Anh mong muốn mọi người hãy giúp đỡ cho các trường hợp khó khăn hơn mình - Ảnh: Internet

Việt Quang nói thêm, vì có nhiều trường họp còn khó khăn hơn trong dịch Covid-19 nên mong mọi người dùng số tiền muốn quyên góp cho anh để hỗ trợ các trường hợp này. Anh cầu nguyện Việt Nam sẽ bình an vượt qua đợt dịch lần này đồng thời hẹn sớm gặp lại quý khán giả vào một ngyaf không xa. Cuối cùng, anh gửi lời cảm ơn tình yêu thương của tất cả mọi người.

viet quang 4
Bài đăng của nam ca sĩ trên trang cá nhân của mình - Ảnh: Chụp màn hình
viet quang 5
Hàng loạt sao Việt gửi lời chúc, mong Việt Quang chóng khỏi bệnh - Ảnh: Chụp màn hình

Việt Quang nổi tiếng với hàng loạt bài hit như Vẫn Yêu Dại Khờ, Tình Ơi, Ngắm Trăng, Cà Phê Buồn, Tình Phiêu Lãng... Đặc biệt, tên tuổi anh cực hot ở giai đoạn cuối 1990, đầu 2000.

viet quang 3
Nỗi đau mất đi giọng hát từng ám ảnh anh trong thời gian dài - Ảnh: Internet

Năm 2008, ca sĩ Việt Quang gặp một tai nạn nên mất đi giọng hát, thậm chí gây ra khó khăn khi nói chuyện. Sau đó anh quyết định rời ngành giải trí và kinh doanh. Tuy nhiên vì có nhiều yếu tố, công ty anh thua lỗ và phải phá sản. Gần đây anh có xuất hiện trở lại tại một số chương trình.

Ca sĩ Việt Quang bị viêm phổi nặng sau 10 ngày, trước đó có dấu hiệu ho, biếng ăn nhưng chủ quan mua thuốc Tây uống

Ca sĩ Việt Quang bị viêm phổi nặng sau 10 ngày, trước đó có dấu hiệu ho, biếng ăn nhưng chủ quan mua thuốc Tây uống

Sau khi phát bệnh 10 ngày, nam ca sĩ Việt Quang hiện đang trong tình trạng viêm phổi nặng. Được biết, trước đó anh có dấu hiệu ho, biếng ăn nhưng chủ quan, mua thuốc Tây về uống.

Xem thêm
Từ khóa:   ca sĩ Việt Quang Ca sĩ Việt Quang nhập viện Viêm phổi do tắm đêm

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 4 giờ 24 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 35 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 40 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 4 giờ 54 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 5 giờ 13 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 5 giờ 24 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 5 giờ 54 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 6 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36