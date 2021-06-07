Nguyên nhân bất ngờ khiến Việt Quang bị mê sảng, sụt cân không kiểm soát: Thường xuyên tắm đêm lại tự mua thuốc uống

Thông tin nam ca sĩ sinh năm 1977 đang nằm viện điều trị viêm phổi khiến người hâm mộ lo lắng. Anh lên tiếng trấn an và khuyên mọi người nên chú trọng sức khỏe.

Mới đây, ca sĩ Khánh Băng có bài đăng gây chú ý trên trang cá nhân khi tiết lộ hình ảnh gầy gò cùng thông tin ca sĩ Việt Quang phải nhập viện do ốm nặng. Ngay lập tức, nhiều bạn bè thân thiết đã liên hệ với gia đình anh và xác nhận thông tin trên là đúng sự thật. Theo thông tin được người nhà anh tiết lộ, Việt Quang mê sảng, sốt cao và sụt cân kéo dài. Tuy nhiên anh chỉ mua thuốc uống vì nghĩ bệnh đơn giản dù có thêm các triệu chứng như ho và chán ăn. Do tình hình xấu đi nhanh chóng, nam ca sĩ hiện đã nhập viện và điều trị theo liệu trình của bác sĩ.



Ca sĩ Việt Quang phải nhập viện do viêm phổi nặng - Ảnh: Internet Ngày 5/6, Việt Quang đăng tải mạng xã hội bày tỏ cảm ơn mọi người đã quan tâm, động viên anh: “Do thói quen tắm đêm, làm việc nhiều và ỷ lại sức khoẻ nên tôi bị viêm phổi nặng phải nhập viện điều trị. Trong thời gian qua, nhờ sự chữa trị nhiệt tình và kịp thời của bác sĩ nên tôi đã khoẻ lại rất nhiều. Hiện tại tôi vẫn còn nằm viện để điều trị đủ liệu trình”. Nhắc đến việc nhiều anh em bạn bè kêu gọi quyên góp để giúp anh chữa bệnh, Việt Quang tuyên bố mình vẫn có khả năng lo liệu chi phí và xin được không nhận bất cứ một số tiền quyên góp nào.

Anh mong muốn mọi người hãy giúp đỡ cho các trường hợp khó khăn hơn mình - Ảnh: Internet Việt Quang nói thêm, vì có nhiều trường họp còn khó khăn hơn trong dịch Covid-19 nên mong mọi người dùng số tiền muốn quyên góp cho anh để hỗ trợ các trường hợp này. Anh cầu nguyện Việt Nam sẽ bình an vượt qua đợt dịch lần này đồng thời hẹn sớm gặp lại quý khán giả vào một ngyaf không xa. Cuối cùng, anh gửi lời cảm ơn tình yêu thương của tất cả mọi người. Bài đăng của nam ca sĩ trên trang cá nhân của mình - Ảnh: Chụp màn hình Hàng loạt sao Việt gửi lời chúc, mong Việt Quang chóng khỏi bệnh - Ảnh: Chụp màn hình Việt Quang nổi tiếng với hàng loạt bài hit như Vẫn Yêu Dại Khờ, Tình Ơi, Ngắm Trăng, Cà Phê Buồn, Tình Phiêu Lãng... Đặc biệt, tên tuổi anh cực hot ở giai đoạn cuối 1990, đầu 2000. Nỗi đau mất đi giọng hát từng ám ảnh anh trong thời gian dài - Ảnh: Internet Năm 2008, ca sĩ Việt Quang gặp một tai nạn nên mất đi giọng hát, thậm chí gây ra khó khăn khi nói chuyện. Sau đó anh quyết định rời ngành giải trí và kinh doanh. Tuy nhiên vì có nhiều yếu tố, công ty anh thua lỗ và phải phá sản. Gần đây anh có xuất hiện trở lại tại một số chương trình.

Ca sĩ Việt Quang bị viêm phổi nặng sau 10 ngày, trước đó có dấu hiệu ho, biếng ăn nhưng chủ quan mua thuốc Tây uống Sau khi phát bệnh 10 ngày, nam ca sĩ Việt Quang hiện đang trong tình trạng viêm phổi nặng. Được biết, trước đó anh có dấu hiệu ho, biếng ăn nhưng chủ quan, mua thuốc Tây về uống.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguyen-nhan-bat-ngo-khien-viet-quang-bi-me-sang-sut-can-khong-kiem-soat-thuong-xuyen-tam-dem-lai-tu-mua-thuoc-uong-407912.html