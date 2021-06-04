Ca sĩ Việt Quang bị viêm phổi nặng sau 10 ngày, trước đó có dấu hiệu ho, biếng ăn nhưng chủ quan mua thuốc Tây uống

Mới đây, thông tin từ Pháp luật và Bạn đọc cho hay, theo xác nhận của ca sĩ Nguyên Vũ, ca sĩ Việt Quang đang bị viêm phổi, nằm tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, TP.HCM. Việt Quang bị sụt cân đến mức không còn nhận ra. Anh đã phát bệnh được hơn 10 ngày.

Nguồn tin từ Ngoisao.net, chị Uyên Trang - chị gái của Việt Quang cho hay, nam ca sĩ ban đầu có dấu hiệu ho, biếng ăn nhưng chủ quan, mua thuốc Tây về uống. Khoảng hơn một tháng trước, dấu hiệu nặng hơn nên nam ca sĩ nhập viện và được bác sĩ chẩn đoán viêm phổi. "Suốt thời gian qua, bác sĩ liên tục xét nghiệm máu, cho uống thuốc theo liệu trình. Quang thường mê sảng, sốt cao, cứ ăn là ói nên tôi chỉ cho em ăn cháo loãng với đường. Vài ngày gần đây, Quang mới nói chuyện được song vẫn còn yếu lắm, cần chờ đợi xem đáp ứng thuốc như thế nào", chị Trang cho hay.

Hình ảnh hiện tại của nam ca sĩ thần tượng một thời khiến mọi người xót xa

Ca sĩ Việt Quang sinh năm 1977, từng là nghệ sĩ gắn liền với thế hệ 7X, 8X với loạt hit: Tình ơi, Ngắm trăng, Cà phê buồn, Tình phiêu lãng... Anh là ca sĩ cùng thời với Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm...