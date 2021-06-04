NS Hồng Vân xin lỗi vì quảng cáo sai, Quang Hà 'đổ thêm dầu vào lửa' với bình luận gây tranh cãi 'tùy thuốc hợp với cơ địa mỗi người'

Hậu trường 04/06/2021 21:02

Vừa qua, nữ nghệ sĩ Hồng Vân đã có động thái xin lỗi khán giả vì quảng cáo thực phẩm chức năng kém chất lượng. Ca sĩ Quang Hà ngay sau đó đã lên tiếng bênh vực Hồng Vân tuy nhiên lại bị cư dân mạng phản ứng gay gắt vì phát ngôn gây tranh cãi.

NS Hồng Vân xin lỗi vì quảng cáo sai, Quang Hà 'đổ thêm dầu vào lửa' với bình luận gây tranh cãi 'tùy thuốc hợp với cơ địa mỗi người' - Ảnh 1
Bài viết xin lỗi của NS Hồng Vân trước đó - Ảnh chụp màn hình 

Cụ thể, Quang Hà có lời bình luận ủng hộ bên dưới bài đăng xin lỗi của nữ nghệ sĩ Hồng Vân: "Đối với người này thì tốt, đối với người khác lại là chưa đủ. Thuốc hay thực phẩm chức năng hay sản phẩm gì đi chăng nữa thì cũng tùy hợp với cơ địa của mỗi người. Mãi yêu chị NSND Hồng Vân! Cố lên chị yêu!". Trong khi đó, trong bài đăng gốc của nữ diễn viên "Gạo nếp gạo tẻ", cô "cúi đầu xin lỗi" khán giả vì những ngày qua, khán giả và người hâm mộ đã bày tỏ sự thất vọng với một số sản phẩm mà mình đã quảng cáo. Nữ nghệ sĩ gửi lời xin lỗi đã phản hồi chậm trễ vì quá trình xác minh thông tin với đối tác, nhãn hàng. Hồng Vân khẳng định, trước khi nhận quảng cáo, cô có xem xét giấy phép kinh doanh và giấy chứng nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Tuy nhiên, đoạn phim quảng cáo lại làm cho người tiêu dùng hiểu nhầm về thuốc và thực phẩm chức năng, khiến khán giả bức xúc. 

NS Hồng Vân xin lỗi vì quảng cáo sai, Quang Hà 'đổ thêm dầu vào lửa' với bình luận gây tranh cãi 'tùy thuốc hợp với cơ địa mỗi người' - Ảnh 2
Bình luận của ca sĩ Quang Hà dưới bài đăng của Hồng Vân - Ảnh chụp màn hình

Hành động của ca sĩ Quang Hà đã khiến khán giả không chỉ chỉ trích anh mà còn được cho là hành động thêm dầu vào lửa khi Hồng Vân đã “cất công” quay đầu và xin lỗi khán giả. Bên dưới bình luận của anh, cư dân mạng chỉ trích gay gắt. Khán giả thẳng tay ném đá “Đừng bênh nhau mù quáng bất chấp như vậy”. 

Nhiều người không chấp nhận lập luận của anh, cho rằng thuốc hay thực phẩm chức năng là hai sản phẩm hoàn toàn khác nhau, cho rằng nam ca sĩ nên tìm hiểu kĩ trước khi đi comment.

NS Hồng Vân xin lỗi vì quảng cáo sai, Quang Hà 'đổ thêm dầu vào lửa' với bình luận gây tranh cãi 'tùy thuốc hợp với cơ địa mỗi người' - Ảnh 3

NS Hồng Vân xin lỗi vì quảng cáo sai, Quang Hà 'đổ thêm dầu vào lửa' với bình luận gây tranh cãi 'tùy thuốc hợp với cơ địa mỗi người' - Ảnh 4

NS Hồng Vân xin lỗi vì quảng cáo sai, Quang Hà 'đổ thêm dầu vào lửa' với bình luận gây tranh cãi 'tùy thuốc hợp với cơ địa mỗi người' - Ảnh 5
Nhiều khán giả gay gắt dưới bình luận của Quang Hà - Ảnh chụp màn hình

“Biết mà cá mè một lứa, bênh nhau dữ vậy quý zị”; “Xin lỗi mà còn ngoan cố kiểu này thì ai chấp nhận lời xin lỗi. Bây giờ chúng tôi đã quá mất niềm tin vào nghệ sĩ mấy người nên đừng mong lợi dụng được lòng tin của chúng tôi mà kiếm tiền”; “Đang mê anh nhưng nghe những lời nịnh nọt này hết mê luôn”; “Từ giờ nhìn Quang Hà bằng con mắt khác luôn rồi”; “Thuốc giả nó khác bạn ạ, thuốc thật bạn nói thế còn nghe được, đằng này là thuốc giả mà bạn nói cơ địa thì thôi… bạn chỉ cần hát cho người ta nghe được không? Đừng làm thêm trò gì nữa"... một số bình luận bên dưới bài viết.

Một cư dân mạng khác cho rằng, chính Hồng Vân còn thừa nhận là quảng cáo sai sự thật, thế nhưng Quang Hà lại đưa ra bình luận như thế không khác gì xu nịnh, có bình luận còn mỉa mai là "nam ca sĩ dạo này dẫm chân vào ngành tiến sĩ dược". 

Qua sự việc lần này cho thấy, giữa một thời điểm nhạy cảm như thế này bản thân nghệ sĩ phải hết sức thận trọng, đặt biệt là những vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe của người khác như vụ việc vừa qua, nên tìm hiểu kĩ sự việc trước khi phát ngôn. Hiện tại ca sĩ Quang Hà vẫn chưa có động thái gì mới, anh vẫn hứng chịu làn sóng chỉ trích từ cộng đồng mạng khi đứng về phía NSND Hồng Vân sau phát ngôn gây tranh cãi.

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