Nóng: Người hâm mộ thất vọng, NS Hồng Vân chính thức 'cúi đầu nhận lỗi với khán giả'

Nhiều ngày qua, Hồng Vân liên tục được khán giả "réo tên", thậm chí chỉ trích giữa rất nhiều lùm xùm như bị nghi có bình luận không hay về bà Phương Hằng, hay được cho là có lời lẽ không đúng trước công chúng. Ngoài ra, nữ nghệ sĩ cũng như một số sao Vbiz khác, cũng bị khán giả quay lưng khi tham gia quảng cáo cho một số sản phẩm.

Mới đây, nữ diễn viên "Gạo nếp gạo tẻ" đã chính thức đưa ra lời xin lỗi trên trang cá nhân của mình. Theo đó, Hồng Vân cho biết những ngày qua, khán giả và người hâm mộ đã bày tỏ sự thất vọng với một số sản phẩm mà mình đã quảng cáo. Nữ nghệ sĩ gửi lời xin lỗi đã phản hồi chậm trễ vì quá trình xác minh thông tin với đối tác, nhãn hàng.