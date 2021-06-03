Nóng: Người hâm mộ thất vọng, NS Hồng Vân chính thức 'cúi đầu nhận lỗi với khán giả'

Hậu trường 03/06/2021 13:30

Mới đây, ngay trên trang cá nhân của mình, nghệ sĩ Hồng Vân đã đăng tải bài viết với nội dung "Hồng Vân xin cúi đầu nhận lỗi với khán giả" khiến cộng đồng mạng chú ý.

Nhiều ngày qua, Hồng Vân liên tục được khán giả "réo tên", thậm chí chỉ trích giữa rất nhiều lùm xùm như bị nghi có bình luận không hay về bà Phương Hằng, hay được cho là có lời lẽ không đúng trước công chúng. Ngoài ra, nữ nghệ sĩ cũng như một số sao Vbiz khác, cũng bị khán giả quay lưng khi tham gia quảng cáo cho một số sản phẩm. 

Mới đây, nữ diễn viên "Gạo nếp gạo tẻ" đã chính thức đưa ra lời xin lỗi trên trang cá nhân của mình. Theo đó, Hồng Vân cho biết những ngày qua, khán giả và người hâm mộ đã bày tỏ sự thất vọng với một số sản phẩm mà mình đã quảng cáo. Nữ nghệ sĩ gửi lời xin lỗi đã phản hồi chậm trễ vì quá trình xác minh thông tin với đối tác, nhãn hàng. 

Nóng: Người hâm mộ thất vọng, NS Hồng Vân chính thức 'cúi đầu nhận lỗi với khán giả' - Ảnh 1
Nghệ sĩ Hồng Vân trong một mẫu quảng cáo sản phẩm - Ảnh: Thanh Niên 

Hồng Vân khẳng định, trước khi nhận quảng cáo, cô có xem xét giấy phép kinh doanh và giấy chứng nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Tuy nhiên, đoạn phim quảng cáo lại làm cho người tiêu dùng hiểu nhầm về thuốc và thực phẩm chức năng, khiến khán giả bức xúc. 

Nóng: Người hâm mộ thất vọng, NS Hồng Vân chính thức 'cúi đầu nhận lỗi với khán giả' - Ảnh 2
Bài viết công khai xin lỗi của nữ nghệ sĩ - Ảnh chụp màn hình 

Trước tình hình này, nữ nghệ sĩ đã lên tiếng nhận lỗi: "Vân xin cúi đầu nhận lỗi vì đã thiếu sót trong việc kiểm tra độ uy tín và cách thức bán hàng của sản phẩm mình quảng cáo. Là một nghệ sĩ nhận được nhiều tình cảm và sự ủng hộ, tin tưởng của công chúng, Vân vô cùng hối tiếc khi không ý thức được hết trách nhiệm của mình. Vân xin lỗi vì đã làm việc thiếu thận trọng.

Là một người của công chúng, Vân xin ghi nhận tất cả những lời nhận xét, góp ý của mọi người và sẽ coi đây là bài học đắt giá cho mình. Bản thân Vân sẽ cẩn trọng hơn với những phát ngôn của mình và luôn tự cố gắng nhiều hơn nữa để trở thành một người nghệ sĩ hoàn thiện cả về cả năng lực và đạo đức làm nghề, xứng đáng với lòng tin của khán giả". 

Nóng: Người hâm mộ thất vọng, NS Hồng Vân chính thức 'cúi đầu nhận lỗi với khán giả' - Ảnh 3
Hồng Vân cũng gửi lời cảm ơn công chúng đã giúp mình nhận ra được những việc làm chưa đúng - Ảnh: Internet

Trong bài viết, bà chủ sân khấu kịch Hồng Vân cũng gửi lời cảm ơn công chúng đã giúp mình nhận ra được những việc làm chưa đúng. 

Nóng: Người hâm mộ thất vọng, NS Hồng Vân chính thức 'cúi đầu nhận lỗi với khán giả' - Ảnh 4
Khán giả để lại bình luận nhiều chiều bên dưới bài viết - Ảnh chụp màn hình 

Bài viết sau khi được đăng tải đã nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Có bình luận để lại lời động viên thông cảm, nhưng đa số vẫn chưa quên được những "sự kiện" trước đó chưa được nữ nghệ sĩ nhắc đến và có lời chia sẻ chính thức: "Con không trách cô, vì ai cũng có lỗi lầm ... Mong cô rút kinh nghiệm nhe", "Đã từng rất mến mộ cô nhưng bây giờ hết sức thất vọng", "Tụi cháu xin từ chối lời xin lỗi thật trân này của cô ạ. Nghe đoạn ghi âm cô chửi khán giả là bọn cháu thất vọng", "Thiên hạ làm tất cả vì tiền còn nghệ sĩ chúng tôi khác biệt hơn *** bình dân là vì tiền mà chúng tôi có thể làm tất cả!",...

NS Hồng Vân lên tiếng: 'Tôi không quen biết ông Võ Hoàng Yên. Tôi không bao giờ chửi khán giả'

NS Hồng Vân lên tiếng: 'Tôi không quen biết ông Võ Hoàng Yên. Tôi không bao giờ chửi khán giả'

Hai ngày qua, mạng xã hội đang xôn xao về một đoạn tin nhắn âm thanh có giọng giống với nghệ sĩ Hồng Vân có nội dung xúc phạm khán giả. Sau thời gian im lặng dài trước nhiều lùm xùm, mới đây, nữ diễn viên "Gạo nếp gạo tẻ" đã chính thức lên tiếng.

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Từ khóa:   Hồng Vân NSND Hồng Vân nghệ sĩ Hồng Vân

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