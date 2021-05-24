Trong bài viết của mình, nghệ sĩ Hồng Vân khẳng định, "Tôi không quen biết ông Võ Hoàng Yên và cũng chưa từng gặp mặt nên việc quy kết, chụp mũ tôi là đồng bọn với ông ấy là không đúng. Đối với khán giả, tôi luôn tri ân và không bao giờ “chửi” như những thông tin đang bị quy chụp. Tôi mang ơn những khán giả đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua".

Nguyên văn chia sẻ với truyền thông của nghệ sĩ Hồng Vân

"Hôm nay, tôi đã hoàn thành xong nghĩa vụ của một người công dân, hòa chung với niềm vui của đất nước khi quá trình bầu cử đã diễn ra một cách an toàn và tốt đẹp. Do vậy, bây giờ tôi mới tâm sự với mọi người về những việc của tôi trong thời gian vừa qua.

Trước hết, tôi xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả bạn bè, đồng nghiệp, các bạn phóng viên báo đài và những khán giả đã thương yêu, ủng hộ tôi suốt mấy chục năm qua. Những tình cảm ấy là phần thưởng là niềm hạnh phúc vô bờ bến mà không gì có thể so sánh được. Tôi luôn tâm niệm với lòng mình luôn phải cố gắng hết sức trong từng vai diễn, vở diễn để gửi tới khán giả. Xin mọi người hãy nhận từ tôi lòng biết ơn suốt một đời này.

Bỏ qua yếu tố nghề nghiệp, tôi cũng là một phụ nữ như bao phụ nữ khác, luôn hiếu kính với ông bà cha mẹ, tận tuỵ với chồng con, chan hoà với đồng nghiệp, bạn bè. Dù là nghệ sĩ nhưng tôi luôn chọn cách sống khép kín, tránh xa mọi sự ồn ào, thị phi.

Tuy nhiên, gần đây tôi lại vướng vào một sự kiện ầm ĩ, bị lôi vào câu chuyện một cách khá “lạ lùng”. Chuyện như thế nào chắc suốt mấy tháng qua mọi người đã thấy và nghe nhiều, tôi cùng các anh chị em nghệ sĩ đã bị một số nhân vật liên tục lôi ra miệt thị, sỉ nhục bằng những ngôn từ nặng nề, phản cảm. Hệ lụy của việc đó là rất nhiều tài khoản ảo đã vào trang cá nhân kênh YouTube của tôi chửi, chế tác rất nhiều video phản cảm công kích tôi và đồng nghiệp.

Không chỉ có thế, ngay cả những nhóm chat bạn bè với những nội dung hết sức riêng tư về quan điểm sống hoặc những cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố không biết bằng cách nào đã bị lấy ra cắt, ghép và đưa lên mạng xã hội với những nội dung chụp mũ, vu cáo với mục đích bêu xấu, hạ nhục nhân phẩm của tôi và đồng nghiệp.

Những ngày qua, tôi chọn cách im lặng không đôi co, phản biện vì không muốn làm ảnh hưởng đến những sự kiện quan trọng của đất nước. Nay khi đã xong nghĩa vụ bầu cử tôi giãi bầy vì sự việc đang bị đẩy đi không đúng sự thật.

Tôi xin khẳng định: Tôi không quen biết ông Võ Hoàng Yên và cũng chưa từng gặp mặt nên việc quy kết, chụp mũ tôi là đồng bọn với ông ấy là không đúng.

Đối với khán giả, tôi luôn tri ân và không bao giờ “chửi” như những thông tin đang bị quy chụp. Tôi mang ơn những khán giả đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua.

Chúng ta đang sống ở một đất nước pháp quyền, có luật lệ, hiến pháp với những điều khoản hết sức rõ ràng để bảo vệ quyền lợi, nhân phẩm, danh dự của từng cá nhân. Mọi sự hiềm khích nếu không thể giải quyết được thì hãy để toà án phân xử, đó mới là tinh thần thượng tôn pháp luật.

Thời gian qua, tôi thực sự rất buồn và tuyệt vọng khi nghề nghiệp thiêng liêng của mình bị đem ra chà đạp, khinh rẻ. Tôi và một số đồng nghiệp cảm thấy vô cùng đau lòng, sợ hãi, áp lực. Cuộc sống ngoài kia ai cũng phải lo đến cơm áo gạo tiền, mọi người càng chật vật trong thời buổi Covid-19 tấn công. Vậy mà khi có thời gian lên mạng thì phần nhiều là những tin tức khủng bố nhân phẩm, chà đạp danh dự khiến người ta hoang mang, mệt mỏi.

Thật khủng khiếp nếu mô hình này được lan rộng, những năng lượng tiêu cực này cứ tích tụ và thanh thiếu niên sẽ nhận thức được điều gì?...

Đôi điều chia sẻ với những người thật sự hiểu và yêu thương mình. Tôi xin cảm ơn tất cả những lời động viên, lo lắng của khán giả trong suốt thời gian qua. Tôi vô cùng biết ơn, tôi xin chúc những điều tốt đẹp nhất luôn đến với mọi người.