Im lặng trước 'lùm xùm' nhưng vẫn chăm khoe phim mới, nghệ sĩ Hồng Vân bị khán giả công kích, ‘tẩy chay’

Tin tức giải trí 20/05/2021 12:51

Mới đây, trên trang cá nhân nghệ sĩ Hồng Vân đăng tải poster phim mới nhưng lại bị khán giả tẩy chay không thương tiếc.

Những ngày qua cộng đồng mạng dậy sóng từ những phát ngôn gây bão xoay quanh "cuộc chiến" giữa nữ doanh nhân Nguyễn Phương Hằng và giới nghệ sĩ Việt, trong đó có nghệ sĩ Hồng Vân. 

Cụ thể trên facebook, cuộc trò chuyện giữa NSND Hồng Vân và đạo diễn Hoa Hạ dù không nêu tên trực tiếp nhưng được cho là đang "xỉa xói" bà chủ khu du lịch Đại Nam, bởi trước đó chính vợ ông Dũng "lò vôi" cũng tuyên bố bà sở hữu khối tài sản rất khủng, sổ đỏ và kim cương "cân cả ký" - những chi tiết này cũng được cộng đồng mạng "soi ra" trong những bình luận của nghệ sĩ. Theo đó, Hồng Vân đã bình luận trong một bài viết của đạo diễn Hoa Hạ: "Coi mà ngứa mắt quá chị ạ... Sổ đỏ cả ký đó chị", "Làm ăn lương thiện thì làm sao mà hột xoàn cả rổ, sổ đỏ cân cả ký, hề quá".

Im lặng trước 'lùm xùm' nhưng vẫn chăm khoe phim mới, nghệ sĩ Hồng Vân bị khán giả công kích, ‘tẩy chay’ - Ảnh 1

 Hồng Vân được cho là đã có bình luận mỉa mai bà Phương Hằng - Ảnh: Internet  

Ngay sau đó, cư dân mạng đã ồ ạt tấn công trang cá nhân, để lại bình luận chỉ trích, thậm chí đòi tẩy chay sân khấu của nữ nghệ sĩ. Sau sự việc, Hồng Vân chia sẻ với báo giới về lùm xùm này: "Bây giờ chuyện tùm lum, tôi cũng không muốn dây dưa vào. Họ muốn chửi ai thì họ chửi chứ có làm gì đâu mà chửi um xùm. Tôi cũng không có nói đích danh bà ấy. Theo tôi thì câu chuyện này mọi người nên ngưng lại".

Kể từ phát ngôn đó, Hồng Vân "im hơi lặng tiếng" không đưa ra bất cứ lời giải thích nào khác trong khi dư luận không ngừng bàn tán. Đáng chú ý, dù im lặng trước mọi lùm xùm nhưng Hồng Vân vẫn đều đặn chia sẻ khoảnh khắc đời thường trên trang cá nhân. Đặc biệt, hôm 18/5 trên trang facebook Hồng Vân đăng poster phim mới, bên cạnh sự cổ vũ động viên từ khán giả, nữ nghệ sĩ tiếp tục nhận rất nhiều "gạch đá".

Im lặng trước 'lùm xùm' nhưng vẫn chăm khoe phim mới, nghệ sĩ Hồng Vân bị khán giả công kích, ‘tẩy chay’ - Ảnh 2
Poster phim mới được đăng trên FB của NSND Hồng Vân - Ảnh: Chụp màn hình

Nhiều cư dân mạng đã bình luận gay gắt: “Hơn 90 triệu cả nước hãy tẩy chay không xem để coi nghệ sĩ này có cần khán giả không nhé”, “Xem làm gì nhìn thấy là ghét từ vụ bà Hằng không bằng người ta thì ghen tỵ tính xấu quá”, “Xem khán giả không ra gì kêu gọi làm gì tẩy chay hết đi, xem những người có tâm thôi biết yêu thương khán giả”. 

Im lặng trước 'lùm xùm' nhưng vẫn chăm khoe phim mới, nghệ sĩ Hồng Vân bị khán giả công kích, ‘tẩy chay’ - Ảnh 3
Khán giả kêu gọi mọi người tẩy chay phim của Hồng Vân - Ảnh: Chụp màn hình
Im lặng trước 'lùm xùm' nhưng vẫn chăm khoe phim mới, nghệ sĩ Hồng Vân bị khán giả công kích, ‘tẩy chay’ - Ảnh 4
Hành động trước đây làm khán giả nghi ngờ Hồng Vân không yêu thương khán giả và kêu gọi tấy chay phim - Ảnh: Chụp màn hình 

Nghệ sĩ Hồng Vân trước giờ luôn là nghệ sĩ được nhiều người yêu thương và quan tâm tới những dự án nghệ thuật. Bên cạnh những bình luận chê bai đòi tẩy chay thì một số khán giả bày tỏ quan điểm luôn ủng hộ phim mới của cô. 

Im lặng trước 'lùm xùm' nhưng vẫn chăm khoe phim mới, nghệ sĩ Hồng Vân bị khán giả công kích, ‘tẩy chay’ - Ảnh 5
Sau lùm xùm không đáng có, khán giả vẫn yêu thương nghệ sĩ Hồng Vân - Ảnh: chụp màn hình

Im lặng trước 'lùm xùm' nhưng vẫn chăm khoe phim mới, nghệ sĩ Hồng Vân bị khán giả công kích, ‘tẩy chay’ - Ảnh 6

Bỏ qua những phát ngôn trước đó, khán giả hào hứng chờ đợi phim mới của nữ nghệ sĩ - Ảnh: chụp màn hình

Đến thời điểm hiện tại, trang cá nhân của nữ nghệ sĩ vẫn đang nhận nhiều bình luận tiêu cực, thậm chí gay gắt chỉ trích, công kích đến từ cư dân mạng. 

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