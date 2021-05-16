NSND Bạch Tuyết khiến khán giả ‘há hốc’ mồm khi chia sẻ về số tiền cát xê đầu tiên

Bước chân vào con đường nghệ thuật cùng dòng ca cổ Cải Lương từ khi tuổi còn nhỏ nhưng sau 1 năm gắn bó với sân khấu, NSND Bạch Tuyết đã được mời về Đoàn Thống Nhất của danh ca Út Trà Ôn – một trong những gánh hát lẫy lừng của thập niên 1960. Những năm tiếp theo trong cuộc đời sự nghiệp của mình, cô đã đạt được những thành tích khiến đồng nghiệp và khán giả phải nghiêng mình nể phục.

Sự khuấy đảo làng Cải Lương của đào chính Bạch Tuyết còn được tăng lên khi cô kết hợp với Hùng Cường tạo nên cặp đôi “Sóng Thần” chiếm lĩnh mọi sân khấu, nức tiếng thời bấy giờ. Dấu ấn giọng hát đến các vai diễn để đời của NSND Bạch Tuyết vẫn bền bỉ theo thời gian. Bởi lẽ nhắc đến Thái Hậu Dương Vân Nga, Thúy Kiều…không ai không nhớ đến người phụ nữ mang cái tên Bạch Tuyết ấy.

Ở tuổi 77, người NSND vẫn giữ nguyên vẹn lòng nhiệt thành đối với loại hình nghệ thuật dân tộc

Đứng trên sân khấu Dấu Ấn Huyền Thoại, cô xúc động: “Dấu ấn tức là những cái gì để lại ấn tượng, huyền thoại tức là đã qua rồi mà khán giả vẫn còn thương còn nhớ và cảm tưởng giống như không có thật. Cho nên tôi đã nhận lời liền khi được mời đến chương trình với sự cảm ơn tận đáy lòng”. Tâm hồn của cô đào chính vẫn đẹp, nguyên vẹn và giọng ca vẫn đông đầy cảm xúc khi NSND Bạch Tuyết lần lượt tái hiện những trích đoạn kinh điển như Chuyện Thúy Kiều, Đời Cô Lựu, Diễn Kịch Một Mình…