NSND Bạch Tuyết khiến khán giả ‘há hốc’ mồm khi chia sẻ về số tiền cát xê đầu tiên

Tin tức giải trí 16/05/2021 21:27

NSND Bạch Tuyết có hơn 60 năm gắn bó với sân khấu cải lương. Năm 16 tuổi, “bông hồng” An Giang chính thức bước chân vào con đường nghệ thuật, từ đó gặt hái được rất nhiều thành công và được xướng danh là “Cải lương chi bảo”.

Bước chân vào con đường nghệ thuật cùng dòng ca cổ Cải Lương từ khi tuổi còn nhỏ nhưng sau 1 năm gắn bó với sân khấu, NSND Bạch Tuyết đã được mời về Đoàn Thống Nhất của danh ca Út Trà Ôn – một trong những gánh hát lẫy lừng của thập niên 1960. Những năm tiếp theo trong cuộc đời sự nghiệp của mình, cô đã đạt được những thành tích khiến đồng nghiệp và khán giả phải nghiêng mình nể phục. 

NSND Bạch Tuyết khiến khán giả ‘há hốc’ mồm khi chia sẻ về số tiền cát xê đầu tiên - Ảnh 1

NSND Bạch Tuyết – viên ngọc quý hiếm hoi còn sót lại của nghệ thuật cải lương

Sự khuấy đảo làng Cải Lương của đào chính Bạch Tuyết còn được tăng lên khi cô kết hợp với Hùng Cường tạo nên cặp đôi “Sóng Thần” chiếm lĩnh mọi sân khấu, nức tiếng thời bấy giờ. Dấu ấn giọng hát đến các vai diễn để đời của NSND Bạch Tuyết vẫn bền bỉ theo thời gian. Bởi lẽ nhắc đến Thái Hậu Dương Vân Nga, Thúy Kiều…không ai không nhớ đến người phụ nữ mang cái tên Bạch Tuyết ấy.

NSND Bạch Tuyết khiến khán giả ‘há hốc’ mồm khi chia sẻ về số tiền cát xê đầu tiên - Ảnh 2
Ở tuổi 77, người NSND vẫn giữ nguyên vẹn lòng nhiệt thành đối với loại hình nghệ thuật dân tộc

Đứng trên sân khấu Dấu Ấn Huyền Thoại, cô xúc động: “Dấu ấn tức là những cái gì để lại ấn tượng, huyền thoại tức là đã qua rồi mà khán giả vẫn còn thương còn nhớ và cảm tưởng giống như không có thật. Cho nên tôi đã nhận lời liền khi được mời đến chương trình với sự cảm ơn tận đáy lòng”. Tâm hồn của cô đào chính vẫn đẹp, nguyên vẹn và giọng ca vẫn đông đầy cảm xúc khi NSND Bạch Tuyết lần lượt tái hiện những trích đoạn kinh điển như Chuyện Thúy Kiều, Đời Cô Lựu, Diễn Kịch Một Mình…

NSND Bạch Tuyết khiến khán giả ‘há hốc’ mồm khi chia sẻ về số tiền cát xê đầu tiên - Ảnh 3
Tâm hồn của cô đào chính vẫn đẹp và giọng ca vẫn đông đầy cảm xúc khi NSND Bạch Tuyết  tái hiện những trích đoạn kinh điển

Dù đã có hơn 60 năm làm nghề nhưng cảm xúc về những đầu tiên chập chững bước lên sân khấu có lẽ NSND Bạch Tuyết không bao giờ quên. “Tối được lãnh lương. Quý vị ơi, một đứa con nít 16 tuổi mà được một đống tiền vì làm đào chính mà. Cầm tiền đi tới đi lui hỏi mấy chú hậu đài “chú, lương chú mỗi đêm nhiêu vậy chú?”. Nó cách mấy chục cây số. Mình nói mình vừa mới vào gánh hát mà được nhiều tiền quá vậy. Tối mai người ta còn cho mình hát nữa không?”, nữ nghệ sĩ hào hứng chia sẻ.

NSND Bạch Tuyết khiến khán giả ‘há hốc’ mồm khi chia sẻ về số tiền cát xê đầu tiên - Ảnh 4
77 tuổi, 60 năm làm nghề, NSND Bạch Tuyết trở thành cây đại thụ của sân khấu cải lương

Sân khấu Dấu Ấn Huyền Thoại với sự xuất hiện của “Cải Lương Chi Bảo” Bạch Tuyết cùng những chia sẻ từ tận đáy lòng của nữ nghệ sĩ hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc cùng dòng nhạc cổ Cải Lương.

Ảnh: DQ M&E

Phương Dung khóc nức nở khi nhận ra Chế Nguyễn Quỳnh Châu là con gái thất lạc ở Kiếm Chồng Cho Mẹ Chồng

Phương Dung khóc nức nở khi nhận ra Chế Nguyễn Quỳnh Châu là con gái thất lạc ở Kiếm Chồng Cho Mẹ Chồng

Sau bao nhiêu năm, cuối cùng bà Mai (Phương Dung) cũng tìm được con gái thất lạc của mình. Đồng thời, Toàn Thư (Chế Nguyễn Quỳnh Châu) không còn phải đối mặt với sống chết.

Xem thêm
Từ khóa:   nghệ sĩ Bạch Tuyết NSND Bạch Tuyết Dấu ấn huyền thoại

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 1 giờ 55 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 3 giờ 25 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43