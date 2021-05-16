NSND Bạch Tuyết khiến khán giả ‘há hốc’ mồm khi chia sẻ về số tiền cát xê đầu tiên

NSND Bạch Tuyết có hơn 60 năm gắn bó với sân khấu cải lương. Năm 16 tuổi, “bông hồng” An Giang chính thức bước chân vào con đường nghệ thuật, từ đó gặt hái được rất nhiều thành công và được xướng danh là “Cải lương chi bảo”.
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Bước chân vào con đường nghệ thuật cùng dòng ca cổ Cải Lương từ khi tuổi còn nhỏ nhưng sau 1 năm gắn bó với sân khấu, NSND Bạch Tuyết đã được mời về Đoàn Thống Nhất của danh ca Út Trà Ôn – một trong những gánh hát lẫy lừng của thập niên 1960. Những năm tiếp theo trong cuộc đời sự nghiệp của mình, cô đã đạt được những thành tích khiến đồng nghiệp và khán giả phải nghiêng mình nể phục.
Sự khuấy đảo làng Cải Lương của đào chính Bạch Tuyết còn được tăng lên khi cô kết hợp với Hùng Cường tạo nên cặp đôi “Sóng Thần” chiếm lĩnh mọi sân khấu, nức tiếng thời bấy giờ. Dấu ấn giọng hát đến các vai diễn để đời của NSND Bạch Tuyết vẫn bền bỉ theo thời gian. Bởi lẽ nhắc đến Thái Hậu Dương Vân Nga, Thúy Kiều…không ai không nhớ đến người phụ nữ mang cái tên Bạch Tuyết ấy.
Đứng trên sân khấu Dấu Ấn Huyền Thoại, cô xúc động: “Dấu ấn tức là những cái gì để lại ấn tượng, huyền thoại tức là đã qua rồi mà khán giả vẫn còn thương còn nhớ và cảm tưởng giống như không có thật. Cho nên tôi đã nhận lời liền khi được mời đến chương trình với sự cảm ơn tận đáy lòng”. Tâm hồn của cô đào chính vẫn đẹp, nguyên vẹn và giọng ca vẫn đông đầy cảm xúc khi NSND Bạch Tuyết lần lượt tái hiện những trích đoạn kinh điển như Chuyện Thúy Kiều, Đời Cô Lựu, Diễn Kịch Một Mình…
Dù đã có hơn 60 năm làm nghề nhưng cảm xúc về những đầu tiên chập chững bước lên sân khấu có lẽ NSND Bạch Tuyết không bao giờ quên. “Tối được lãnh lương. Quý vị ơi, một đứa con nít 16 tuổi mà được một đống tiền vì làm đào chính mà. Cầm tiền đi tới đi lui hỏi mấy chú hậu đài “chú, lương chú mỗi đêm nhiêu vậy chú?”. Nó cách mấy chục cây số. Mình nói mình vừa mới vào gánh hát mà được nhiều tiền quá vậy. Tối mai người ta còn cho mình hát nữa không?”, nữ nghệ sĩ hào hứng chia sẻ.
Sân khấu Dấu Ấn Huyền Thoại với sự xuất hiện của “Cải Lương Chi Bảo” Bạch Tuyết cùng những chia sẻ từ tận đáy lòng của nữ nghệ sĩ hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc cùng dòng nhạc cổ Cải Lương.
Ảnh: DQ M&E