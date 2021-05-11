Loạt tên tuổi 'sừng sỏ' trong nghề lồng tiếng cùng xuất hiện trên sóng truyền hình

Hiện nay, các gameshow truyền hình đã trở thành một trong những món ăn tinh thần không thể thiếu cho khán giả. Các chương trình truyền hình với đủ các thể loại từ hài kịch, âm nhạc, diễn xuất hay các show hẹn hò… được phủ sóng dày đặc và trở nên quen mặt hơn với người xem. Cũng chính vậy mà những thể loại vốn chiếm được nhiều tình cảm dần trở nên nhàm chán. Vì thế, giờ đây một chương trình hội đủ các yếu tố chuyên môn, giải trí, đề tài mới lạ, hấp dẫn cùng dàn khách mời chất lượng mới có thể ghi điểm trong lòng người xem. Và gameshow Thanh Âm Quyền Năng chính là một chương trình như thế, hứa hẹn sẽ trở thành một trong những sân khấu bùng nổ trong mùa hè 2021.

Chắc hẳn nhiều khán giả vẫn còn lạ lẫm với cái tên Thanh Âm Quyền Năng vì đây là một chương trình mới toanh, sắp được trình làng vào cuối tháng 5 tới. Có thể nói đây là chương trình duy nhất và đầu tiên ở Việt Nam khai thác chủ đề lồng tiếng. Như đã biết, một bộ phim hay không chỉ dựa trên nội dung, diễn viên hay nhạc phim mà còn có một yếu tố khác quan trọng không kém góp phần thành công của một tác phẩm, đó là phần lồng tiếng cho nhân vật. Đặc biệt là ở bối cảnh làm phim của Việt Nam hiện tại thì lồng tiếng là một trong những yếu tố tiên quyết thu hút người xem. Vì thế vai trò của các diễn viên lồng tiếng quan trọng không kém gì các diễn viên chính. Chính họ là người sẽ thổi hồn vào các nhân vật, làm nó trở nên sống động và chân thật hơn bao giờ hết. Ngoài việc sử dụng tốt chất giọng đẹp thiên phú, các nghệ sĩ phải kết hợp kĩ năng diễn xuất để truyền tải tâm lí nhân vật, bối cảnh phim một cách sống động nhất. Qua đó có thể thấy, lồng tiếng chính là một lĩnh vực nghệ thuật và người lồng tiếng cũng là người nghệ sĩ thực thụ.