Loạt tên tuổi 'sừng sỏ' trong nghề lồng tiếng cùng xuất hiện trên sóng truyền hình

Trong khi các chương trình về hài kịch, âm nhạc đang chiếm thế áp đảo thì Thanh Âm Quyền Năng – gameshow tôn vinh những “chất giọng đẹp” hứa hẹn sẽ trở thành món ăn tinh thần mới lạ cho khán giả truyền hình.
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Hiện nay, các gameshow truyền hình đã trở thành một trong những món ăn tinh thần không thể thiếu cho khán giả. Các chương trình truyền hình với đủ các thể loại từ hài kịch, âm nhạc, diễn xuất hay các show hẹn hò… được phủ sóng dày đặc và trở nên quen mặt hơn với người xem. Cũng chính vậy mà những thể loại vốn chiếm được nhiều tình cảm dần trở nên nhàm chán. Vì thế, giờ đây một chương trình hội đủ các yếu tố chuyên môn, giải trí, đề tài mới lạ, hấp dẫn cùng dàn khách mời chất lượng mới có thể ghi điểm trong lòng người xem. Và gameshow Thanh Âm Quyền Năng chính là một chương trình như thế, hứa hẹn sẽ trở thành một trong những sân khấu bùng nổ trong mùa hè 2021.
Chắc hẳn nhiều khán giả vẫn còn lạ lẫm với cái tên Thanh Âm Quyền Năng vì đây là một chương trình mới toanh, sắp được trình làng vào cuối tháng 5 tới. Có thể nói đây là chương trình duy nhất và đầu tiên ở Việt Nam khai thác chủ đề lồng tiếng. Như đã biết, một bộ phim hay không chỉ dựa trên nội dung, diễn viên hay nhạc phim mà còn có một yếu tố khác quan trọng không kém góp phần thành công của một tác phẩm, đó là phần lồng tiếng cho nhân vật. Đặc biệt là ở bối cảnh làm phim của Việt Nam hiện tại thì lồng tiếng là một trong những yếu tố tiên quyết thu hút người xem. Vì thế vai trò của các diễn viên lồng tiếng quan trọng không kém gì các diễn viên chính. Chính họ là người sẽ thổi hồn vào các nhân vật, làm nó trở nên sống động và chân thật hơn bao giờ hết. Ngoài việc sử dụng tốt chất giọng đẹp thiên phú, các nghệ sĩ phải kết hợp kĩ năng diễn xuất để truyền tải tâm lí nhân vật, bối cảnh phim một cách sống động nhất. Qua đó có thể thấy, lồng tiếng chính là một lĩnh vực nghệ thuật và người lồng tiếng cũng là người nghệ sĩ thực thụ.
Phim ảnh rất đa dạng từ phim bộ truyền hình, phim điện ảnh đến phim hoạt hình, vì thế các nghệ sĩ lồng tiếng cũng được trải nghiệm nhiều màu sắc nhân vật ở những thể loại khác nhau. Tuy vậy có không ít các nghệ sĩ đã gây dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả bởi những vai diễn kinh điển. Tiêu biểu có Đạo diễn – Diễn viên lồng tiếng Đạt Phi, một nhân vật đầy kinh nghiệm với 30 năm trong nghề lồng tiếng. Thầy sở hữu hàng loạt những vai diễn kinh điển như Triển Chiêu trong Bao Thanh Thiên, Hà Thư Hoàn trong Tân Dòng Sông Ly Biệt, Hà Sanh trong Ngày Mai Trời Lại Sáng,… hay gần đây nhất là những bộ phim hoạt hình Hollywood bom tấn. Ngoài ra còn có sự góp mặt của những diễn viên lồng tiếng thực lực khác như Hoàng Sơn, Hoài Thương, Lê Trường Tân, Minh Thành, Thùy Dương, Ngọc Quý,...
Hơn thế nữa, đến với Thanh Âm Quyền Năng, khán giả không chỉ được thưởng thức những màn thị phạm lồng tiếng đỉnh cao của các diễn viên gạo cội ngay trên sân khấu mà còn có thể xem những tiết mục mới lạ, độc đáo, đầy tính sáng tạo của khách mời, người chơi. Sự kết hợp đan xen giữa tính chuyên môn và giải trí, những màn lồng tiếng của diễn viên chuyên nghiệp và các thí sinh tay ngang chắc chắn sẽ mang lại màu sắc đa dạng cho chương trình.
Với mục đích để người xem hiểu hơn về nghề lồng tiếng cũng như tôn vinh những chất giọng đẹp. Chương trình đã tạo cơ hội cho những bạn trẻ thử sức với lĩnh vực lồng tiếng, từ đó khám phá một khía cạnh nghệ thuật của bản thân. Nhưng điều thú vị nhất đối với khán giả chắc chắn là sự xuất hiện của những giọng nói phía sau màn ảnh cùng những câu chuyện thú vị xung quanh công việc lồng tiếng. Với format mới lạ, hấp dẫn, chương trình Thanh Âm Quyền Năng hứa hẹn sẽ đem đến cho khán giả xem đài những buổi tối thư giãn và tràn ngập tiếng cười.
Đón xem tập đầu tiên của Thanh Âm Quyền Năng được phát sóng vào lúc 20g25 thứ Sáu, ngày 21/05/2021 trên kênh HTV7.