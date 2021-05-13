Phương Dung khóc nức nở khi nhận ra Chế Nguyễn Quỳnh Châu là con gái thất lạc ở Kiếm Chồng Cho Mẹ Chồng

Trong những diễn biến mới nhất của phim Kiếm Chồng Cho Mẹ Chồng, mối quan hệ của bà Mai (Phương Dung) và Toàn Thư (Chế Nguyễn Quỳnh Châu) ngày càng thân thiết. Trong một lần tình cờ, Toàn Thư nhặt được dây chuyền của bà Mai. Sau khi xâu chuỗi các tình tiết, Toàn Thư biết được bà Mai chính là mẹ ruột mà cô luôn tìm kiếm bấy lâu.

Thế nhưng trời không cho ai tất cả, sau khi tìm được mẹ ruột, Toàn Thư chưa kịp nhận lại mẹ đã phát hiện bản thân bị khối u trong não. Quá đau đớn trước tình cảnh của bản thân, Toàn Thư từ bỏ ý định nhận lại bà Mai. Tuy nhiên, vì lo lắng bà Mai xảy ra bất trắc khi đi tìm con ở nước ngoài, Toàn Thư đã lấy hết dũng cảm nói ra sự thật rằng cô mới chính là con gái ruột của bà.