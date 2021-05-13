Phương Dung khóc nức nở khi nhận ra Chế Nguyễn Quỳnh Châu là con gái thất lạc ở Kiếm Chồng Cho Mẹ Chồng

Sau bao nhiêu năm, cuối cùng bà Mai (Phương Dung) cũng tìm được con gái thất lạc của mình. Đồng thời, Toàn Thư (Chế Nguyễn Quỳnh Châu) không còn phải đối mặt với sống chết.
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Trong những diễn biến mới nhất của phim Kiếm Chồng Cho Mẹ Chồng, mối quan hệ của bà Mai (Phương Dung) và Toàn Thư (Chế Nguyễn Quỳnh Châu) ngày càng thân thiết. Trong một lần tình cờ, Toàn Thư nhặt được dây chuyền của bà Mai. Sau khi xâu chuỗi các tình tiết, Toàn Thư biết được bà Mai chính là mẹ ruột mà cô luôn tìm kiếm bấy lâu.
Thế nhưng trời không cho ai tất cả, sau khi tìm được mẹ ruột, Toàn Thư chưa kịp nhận lại mẹ đã phát hiện bản thân bị khối u trong não. Quá đau đớn trước tình cảnh của bản thân, Toàn Thư từ bỏ ý định nhận lại bà Mai. Tuy nhiên, vì lo lắng bà Mai xảy ra bất trắc khi đi tìm con ở nước ngoài, Toàn Thư đã lấy hết dũng cảm nói ra sự thật rằng cô mới chính là con gái ruột của bà.
Về phần bà Mai, thất lạc con gái cả chục năm, chưa ngày nào bà nguôi nỗi nhớ con. Tuy chưa nhận ra Toàn Thư nhưng bà Mai đối xử với cô vô cùng tận tâm. Đến khi Toàn Thư chính miệng thừa nhận mình là con gái ruột của bà, lúc này bà Mai mới bừng tỉnh. Với bằng chứng là vết sẹo trên lưng, bà Mai nhanh chóng nhận ra Toàn Thư là cô con gái bé bỏng năm nào.
Hai mẹ con ôm nhau khóc, mừng rỡ vì chính thức đoàn tụ. Niềm vui này vừa đến, niềm vui khác cũng kịp theo khi khối u trong não của Toàn Thư là khối u lành tính, hoàn toàn có thể chữa trị và hồi phục. Hai mẹ con bà Mai và Toàn Thư đã có thể đoàn tụ sau bao nhiêu biến cố và thăng trầm.
Ảnh: DQ M&E