'Hoàng tử Mưa Bụi' Đình Văn hiếm hoi xuất hiện trên truyền hình: 'Bây giờ tuổi mình phải có một cái dấu ấn rồi'

Dường như đối với những người nghệ sĩ lâu năm trong nghề, việc có được một sân khấu để lưu giữ lại hình ảnh của mình là một điều gì đó vô cùng quý giá. Đình Văn cũng thật thà thú nhận: “Bây giờ tuổi mình phải có một cái dấu ấn rồi”.

Theo dòng chảy của thời gian, mọi thứ xung quanh không ngừng thay đổi và phát triển, trong đó có cả âm nhạc. Xã hội càng hiện đại, dòng nhạc cổ, nhạc truyền thống Việt Nam càng dễ có nguy cơ mai một. Tuy nhiên sẽ có những tên tuổi sống mãi trong lòng khán giả bất chấp định luật của không gian và thời gian. Đó có thể là những ngôi sao vang bóng một thời, những danh ca với sự nghiệp lẫy lừng, những tài năng âm nhạc đỉnh cao hay đơn giản chỉ là giọng ca tuổi thơ của thế hệ xưa. Với mục đích tôn vinh những tác phẩm âm nhạc, những nhạc sĩ tài hoa, những ca sĩ có công đóng góp cho nền âm nhạc nước nhà, chương trình Dấu Ấn Huyền Thoại đã ra đời. Dấu Ấn Huyền Thoại sẽ là nơi lưu giữ lại những thước phim đẹp nhất về thời hoàng kim của những nghệ sĩ gạo cội cũng như gợi nhớ lại những ký ức thanh xuân tươi đẹp của thế hệ trước ở những năm 60, 70 trải dài đến 80, 90.

Đình Văn từng ghi dấu ấn với loạt hit nổi tiếng thập niên 90, trong đó có 'Mưa bụi' Không chỉ được thưởng thức những ca khúc bất hủ, gắn liền với tên tuổi nghệ sĩ như Mưa bụi của Đình Văn hay Chiều hạ vàng của danh ca Bảo Yến, khán giả còn được lắng nghe những câu chuyện đầy cảm xúc đằng sau ánh hào quang người nghệ sĩ, những thăng trầm trong cuộc đời làm nghề của họ. NSND Thanh Tuấn nói: “Cho khán giả biết được quá trình làm nghề là một cái nghệ sĩ rất mong muốn”. Đồng hành xuyên suốt cùng chương trình là Color Man. Gần đây, anh được nhiều người biết đến với vai trò người dẫn dắt chương trình truyền hình qua hai chương trình nổi bật Tiếng Rao 4.0 và Sô Diễn Cuộc Đời. Anh chia sẻ: “Color Man đã ấp ủ để xây dựng một chương trình nhằm tôn vinh những tên tuổi, những tài năng âm nhạc vang bóng một thời và đồng thời mang lại những tác phẩm kinh điển, những ca khúc bất hủ trở lại với khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ.”. Bởi lẽ bên cạnh “nhiệm vụ” thắp sắng lại ngọn đèn tuổi thơ, anh còn mong muốn nhóm ngọn lửa cảm hứng vào trái tim thế hệ trẻ.

Nghệ sĩ Ngọc Sơn tại chương trình Dấu Ấn Huyền Thoại cùng người dẫn chương trình Color Man Ngồi cùng nhau trên sân khấu được thiết kế đơn giản, gần gũi nhưng cũng không kém phần trang trọng và ấm cúng, NSND Bạch Tuyết, NSND Thanh Tuấn, NSƯT Thế Hiển, danh ca Bảo Yến, “hoàng tử Mưa bụi" Đình Văn, nghệ sĩ Ngọc Sơn, nghệ sĩ Thanh Kim Huệ,… sẽ có những phút giây trải lòng tâm sự về chuyện đời, chuyện nghề mà trước đây họ chưa từng tiết lộ. Ngay cả người nghệ sĩ sống nội tâm Đình Văn cũng thật thà thú nhận: “Bây giờ tuổi mình phải có một cái dấu ấn rồi”. Dường như đối với những người nghệ sĩ lâu năm trong nghề, việc có được một sân khấu để lưu giữ lại hình ảnh của mình là một điều gì đó vô cùng quý giá. Cũng chính vì lẽ đó, họ đã sống hết mình một lần nữa trên sân khấu này. NSND Bạch Tuyết nói: “Sân khấu chỉ có giá trị khi nào biết chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với nhân gian và người nghệ sĩ chỉ có giá trị khi nào nói những lời thật với khán giả của mình, làm cho cuộc sống mỗi ngày càng đẹp hơn”. NSND Thanh Tuấn bộc bạch tại chương trình: 'Cho khán giả biết được quá trình làm nghề là một cái nghệ sĩ rất mong muốn' Những câu ca khúc bất hủ, những chuyện đầy cảm xúc, những giọt nước mắt chất chứa niềm vui, nỗi buồn của người nghệ sĩ sẽ là những điều mà khán giả được lắng nghe, được chứng kiến khi đến với chương trình Dấu Ấn Huyền Thoại. Tập 1 Dấu Ấn Huyền Thoại sẽ được phát sóng vào lúc 20g35 Thứ Tư ngày 12/5/2021 trên kênh HTV7.

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