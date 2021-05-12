Shark Tank Việt Nam vướng chỉ trích dữ dội vì phát ngôn 'Anh quan tâm đến mỗi em thôi' trước dự án của nữ CEO trên sóng truyền hình

Tin tức giải trí 12/05/2021 22:58

Trong tập mới nhất của Thương vụ bạc tỷ - Shark Tank, hàng loạt những những phát ngôn gây "sốc" của các Shark khiến cộng đồng mạng lên tiếng chỉ trích vì được cho là mang tính cợt nhả và thiếu đứng đắn trên sóng truyền hình.

Sau 3 mùa thành công rực rỡ, Shark Tank quay trở lại để tìm kiếm và hỗ trợ những "Startup" tài năng và sáng tạo. Tuy nhiên trong tập mới đây, hàng loạt những phát ngôn của các Shark đã khiến cộng đồng mạng nổ ra tranh cãi lớn. 

Cụ thể, phân đoạn gây tranh cãi khi Shark Phú buông lời "thả thính" Nguyễn Thị Thu Hằng - CEO nữ xinh đẹp kêu gọi đầu tư với sản phẩm xe đạp trợ lực điện Wiibike. Khi Thu Hằng vừa xuất hiện, shark Phú đã cười rất vui vẻ. Đến lúc được hỏi có thấy gì đặc biệt ở sản phẩm không, ông trả lời "rất không đúng trọng tâm" câu hỏi: "Anh chỉ mải nhìn em nên chẳng thấy gì ở chiếc xe cả".

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Khoảnh khắc Shark Phú cười 'tít mắt' khi thấy CEO Thu Hằng - Ảnh cắt từ chương trình

Ngay sau đó, đến lúc Shark Hưng lên xem xét sản phẩm, lại bất ngờ xuất hiện thêm một câu mang tính chất "bông đùa" không được lòng cư dân mạng. Vị này nói: "Lên đây xem để hỏi cho vui thôi chứ lúc đi vào đã thấy shark Phú cười thì đã biết deal này nhanh thôi. Giải pháp thì xanh, startup thì xinh". Tiếp lời của Shark Phú, nhà đầu tư Nguyễn Xuân Phú nhanh chóng "chốt đơn": "Em không cần giải thích gì thêm về bussiness. Với anh chỉ cần liếc mắt là biết bussiness nào rồi. Anh không quan tâm đến bussiness, không quan tâm đến sản phẩm. Anh đang quan tâm đến mỗi em thôi. Anh chốt thế này, 1,5 tỷ cho 10% cổ phần".

Được biết, do bị dư luận phản đối, video trên fanpage của Shark Tank đã bị gỡ.

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Shark Hưng cũng có những lời nói gây tranh cãi đối với màn giới thiệu sản phẩm của Thu Hằng - Ảnh cắt từ chương trình

Mặc dù có lẽ đây là câu nói để tạo yếu tố hài hước cho chương trình, thậm chí là tạo không khí thoải mái cho thí sinh như các mùa trước, thế nhưng lại vấp phải rất nhiều ý kiến chỉ trích. Cư dân mạng cho rằng các nhà đầu tư này đang bỡn cợt với một thí sinh trong một chương trình về kinh doanh. Đây là điều không hề phù hợp dù với mục đích gì đi nữa. 

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Sau màn 'thả thính' trên sóng truyền hình, Shark Phú và CEO 'chốt deal' nhanh gọn với nữ CEO - Ảnh cắt từ chương trình

Liên quan đến vụ việc này, chia sẻ với Tiền Phong, PGS-TS Trịnh Hòa Bình, Giám đốc Trung tâm Dư luận xã hội (Viện xã hội học) chia sẻ quan điểm của mình: "Anh không thể biến cộng đồng và xã hội thành một sân khấu nhỏ hay showbiz hài hước của mình được. Đặc biệt, khi đây là chương trình truyền cảm hứng cho các start up, cho tinh thần khởi nghiệp của giới trẻ. Việc nói những lời buông lơi như thế, không thể chấp nhận được. Nói câu đó đã thấy nhân cách có vấn đề”. 

Thậm chí theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, bà Khuất Thu Hồng - viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển xã hội (ISDS) - gọi đây là "văn hóa độc hại". Bà viết: "Tôi không lạ gì những kiểu phát ngôn thô lỗ, chớt nhả, thậm chí quấy rối trắng trợn của một số đàn ông, kể cả người có vị trí xã hội. Cái làm tôi choáng là những chương trình như thế được phát trên sóng quốc gia. Đồng ý là giải trí, thậm chí thương mại hóa là xu thế chung khó cưỡng lại, nhưng cũng không thể quên vai trò của cơ quan truyền thông đại chúng quốc gia như luật pháp Việt Nam đã quy định. Truyền thông đại chúng ảnh hưởng lớn đến nhận thức của công chúng, nhất là lớp trẻ. Việc dung túng cho những phát ngôn thô bỉ, những cử chỉ suồng sã và hành vi quấy rối tình dục, phân biệt đối xử giới tính... thật khó có thể chấp nhận".

Trước những chỉ trích từ nhiều phía, bà Lê Hạnh - Giám đốc sản xuất chương trình Shark Tank cho biết, ê-kíp chương trình đang họp xem xét lại vấn đề, và hiện chưa đưa ra bình luận gì thêm.

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Từ khóa:   Shark Tank Shark Phú Shark Hưng

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