Nữ công nhân và ông chủ ở miền Tây 'tranh chấp giành giật' tờ vé số độc đắc 2 tỷ đồng

Xã hội 12/05/2021 20:56

Một người phụ nữ đã đại diện cho nhóm công nhân khởi kiện tranh chấp với ông chủ về tờ vé số trúng độc đắc trị giá 2 tỷ đồng.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 12/5, TAND huyện Long Hồ (Vĩnh Long) cho biết, đang thụ lý vụ tranh chấp dân sự một tờ vé số trúng độc đắc. Nguyên đơn là chị N.T.T.D. (49 tuổi, ngụ thị trấn Long Hồ). Bị đơn là ông T.T.T. (chủ một cơ sở sản xuất bàn ghế innox ở huyện Long Hồ).

Cụ thể, chị D. làm công nhân tại cơ sở sản xuất bàn ghế inox của ông T. Hôm 7/1, ông T. mua nhiều tờ vé số và cho chị Diễm 1 tờ của đài An Giang, dãy số 317626. Chị D. cho biết: "Ông T. tự nguyện cho tôi và có nhiều người thấy. Ông ấy nói nếu tờ vé số trúng độc đắc khi lĩnh thưởng về phải chia đều cho 19 công nhân làm việc vào hôm đó”. 

Đến chiều, chị D. có nhờ một đồng nghiệp nam làm chung dò số thì phát hiện trúng độc đắc, trị giá 2 tỷ đồng. Ngay sau đó, chị đã cầm tờ vé số đến thông báo với ông T. nhưng: "Ông ta giật tờ vé số trên tay tôi rồi kêu một công nhân đưa điện thoại để dò lại. Khi thấy tờ vé số trúng độc đắc ông ấy bỏ vé số vào túi áo rồi dặn đừng nói ai biết. Ông ấy nói để đi lĩnh thưởng giùm rồi về chia cho các công nhân trong xưởng” - Chị D. kể lại. Sau khi lĩnh thưởng, ông T. chỉ trích ra 183 triệu đồng chia cho 19 người. Số tiền còn lại được chị D. cho tường trình là đã bị ông T. cố tình chiếm đoạt. Chị D. cũng cho biết thêm, sau khi xảy ra vụ việc, chị và những người ký đơn trình báo ông T. chiếm đoạt tờ vé số trúng độc đắc đều lần lượt nghỉ việc. 

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Văn bản hướng dẫn của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long sau khi nhận đơn của chị D. - Ảnh: VietNamNet

Tuy nhiên khi trao đổi với báo chí, ông T. cho rằng, hôm đó ông chỉ nhờ chị D. dò số giùm, chứ không phải cho tờ vé số. Ông giải thích do mình sử dụng điện thoại “cùi bắp” nên không thể dò số được. 

Hiện tại, chị D. đã khởi kiện vụ việc tại tòa án để được giải quyết theo quy định.

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