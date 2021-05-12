Mới đây, bà Nguyễn Phương Hằng đã tuyên bố trên trang cá nhân sẽ khởi kiện nghệ sĩ Hồng Vân.

Cách đây ít giờ, trên Facebook cá nhân, bà Hằng đăng bài tuyên bố rất "hùng hồn" với ý muốn khởi kiện: "Kính thưa quý vị, hôm nay Phương Hằng tôi sẽ chính thức khởi kiện nghệ sỹ nhân dân Hồng Vân và đạo diễn Hoa Hạ ra toà vì tội vu khống doanh nghiệp!"



Bài đăng tuyên bố khởi kiện Hồng Vân và đạo diễn Hoa Hạ - Ảnh chụp màn hình

Được biết, vào hôm qua 11/5, những bình luận được cho là "đá xoáy" câu chuyện "sổ đỏ - hột xoàn" của bà Phương Hằng đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Cụ thể, trong 1 phần bình luận với đạo diễn Hoa Hạ, nghệ sĩ Hồng Vân viết rằng "làm ăn lương thiện sao có được hột xoàn cả rổ, sổ đỏ cân cả kí". Chính điều này đã khiến vợ ông Dũng "lò vôi" cảm thấy khó chịu và bức xúc.

Đoạn hội thoại của Hồng Vân và Hoa Hạ được xem là lý do khiến bà Phương Hằng khởi kiện - Ảnh chụp màn hình

Trong livestream tối qua ngày 11/5, nữ đại gia đã có những câu nói cực gắt về nghệ sĩ Hồng Vân: "Trời ơi, tôi nói một chút mà bao nhiêu người nhột, nhất là Hồng Vân... Nói như Hồng Vân thì tất cả người giàu ở đất nước Việt Nam này đều đi lừa đảo hết hả?". Thậm chí, nữ đại gia Đại Nam còn không ngần ngại "khui" ra một số chuyện đời tư của nữ diễn viên Gạo nếp gạo tẻ khiến công chúng ngỡ ngàng.

Tưởng chừng bà Phương Hằng chỉ lên tiếng chỉ trích như vậy trong livestream rồi thôi, nhưng lần này, nữ đại gia gay gắt hơn thế khi tuyên bố chính thức đưa đơn khởi kiện.

Được biết, sau khi bị cộng đồng mạng chỉ trích kịch liệt vì mỉa mai nữ đại gia, Hồng Vân đã có phát ngôn với báo chí truyền thông, khẳng định với VTC News: "Bây giờ chuyện tùm lum, tôi cũng không muốn dây dưa vào. Họ muốn chửi ai thì họ chửi chứ có làm gì đâu mà chửi um xùm. Tôi cũng không có nói đích danh bà ấy. Theo tôi thì câu chuyện này mọi người nên ngưng lại".

Hiện tại, bên phía diễn viên Gạo nếp gạo tẻ và đạo diễn Hoa Hạ vẫn chưa có thêm bất kỳ động thái nào.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nong-ba-nguyen-phuong-hang-tuyen-bo-dam-don-khoi-kien-ns-hong-van-404969.html