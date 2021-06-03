Cộng đồng mạng tranh cãi nảy lửa khi NS Hồng Vân lên tiếng xin lỗi về chuyện PR sản phẩm gây hiểu lầm trên trang cá nhân.

Dù đã cúi đầu xin lỗi và mong mọi người bỏ qua nhưng dường như NS Hồng Vân vẫn không làm hài lòng một bộ phận người hâm mộ. Một số khán giả tiếp tục bày tỏ sự thất vọng về nữ nghệ sĩ, cho rằng cô đã lợi dụng lòng tin của khán giả để quảng cáo một cách bất chấp. NS Hồng Vân vừa đăng lên trang cá nhân lời xin lỗi khán giả - Ảnh: Chụp màn hình Bên cạnh đó, không ít dân mạng chỉ trích NSND Hồng Vân rằng lời xin lỗi thời điểm này đã quá muộn. Rất nhiều khán giả vì tin nữ nghệ sĩ đã mua sản phẩm này về sử dụng và không thể lấy lại được số tiền đã bỏ ra.

Một số khác lại tỏ ra cảm thông với NS Hồng Vân, cho rằng cô đã rất dũng cảm nhận sai trong sự việc lần này. Việc nhận PR sản phẩm không nghiên cứu nguồn gốc rõ ràng vừa qua ảnh hưởng không ít tới danh tiếng của NSND Hồng Vân, nhiều người mong cô sẽ sớm lấy lại tinh thần, tiếp tục cống hiến.

Bên cạnh những comment phản đối - Ảnh: Chụp màn hình Cũng có nhiều khán giả tỏ ra thông cảm cho NS Hồng Vân - Ảnh: Chụp màn hình “Chúc mừng chị đã dũng cảm nhận sai. Khi nghệ sĩ chọn đứng về phía người hâm mộ thì lỗi lầm sẽ được bỏ qua”, “Thương cô. Sau cơn mưa trời lại sáng, bọn con luôn ủng hộ cô”, “Giá như cô nói lời xin lỗi sớm hơn thì mọi chuyện đã khác”, “Những người nhịn ăn nhịn uống để mua cả thùng sản phẩm về uống, giờ xin lỗi họ có lấy lại được tiền đâu”,... - một số bình luận bên dưới bài viết. Đứng trước làn sóng phản đối của người hâm mộ về việc "sao PR bẩn", trong ngày 3/6, NSND Hồng Vân đã chính thức lên tiếng xin lỗi khán giả. NSND Hồng Vân cho biết trước khi nhận lời quảng cáo đã xem xét chất lượng sản phẩm và giấy phép của Cục Y tế, tuy nhiên đoạn phim quảng cáo gửi đến khán giả lại gây hiểu lầm về loại thực phẩm chức năng này. Trước đó, NS Hồng Vân có quay clip quảng cáo cho 1 thực phẩm chức năng chữa u xơ u nang - Ảnh: Chụp màn hình Việc nghệ sĩ nhận quảng cáo là việc làm không sai. Tuy nhiên trước khi nhận PR một thương hiệu nào đó bản thân nghệ sĩ nên tìm hiểu rõ nguồn gốc sản phẩm để tránh gây hiểu lầm cho người hâm mộ.

Nóng: Người hâm mộ thất vọng, NS Hồng Vân chính thức 'cúi đầu nhận lỗi với khán giả' Mới đây, ngay trên trang cá nhân của mình, nghệ sĩ Hồng Vân đã đăng tải bài viết với nội dung "Hồng Vân xin cúi đầu nhận lỗi với khán giả" khiến cộng đồng mạng chú ý.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cdm-tranh-cai-du-doi-sau-khi-ns-hong-van-dang-dan-ve-chuyen-pr-san-pham-xin-loi-cung-co-lay-lai-duoc-tien-dau-407556.html