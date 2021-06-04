Bộ VHTTDL vào cuộc vụ nghệ sĩ quảng cáo sai sự thật, có phát ngôn xúc phạm nhân phẩm trên MXH...

Ngày 4/6, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã vào cuộc chấn chỉnh tình trạng quảng cáo tràn lan của các nghệ sĩ Việt.

Theo Tiền Phong, ngày 4/6, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông ký văn bản về việc tăng cường công tác quản lý trong hoạt động văn hóa nghệ thuật, gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Bộ ghi nhận trong những năm qua, hoạt động văn hóa nghệ thuật trên toàn quốc cơ bản được thực hiện đúng quy định của pháp luật. Nhiều sản phẩm văn hóa nghệ thuật chất lượng được sáng tạo góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Bằng trí tuệ, tài năng, tình yêu nghề và uy tín của mình, các văn nghệ sĩ đã không ngừng lao động sáng tạo nghệ thuật, tích cực tham gia các hoạt động xã hội và có nhiều đóng góp cho cộng đồng, để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng công chúng.

“Tuy nhiên, gần đây một số nghệ sĩ, diễn viên, người biểu diễn tham gia hoạt động quảng cáo có nội dung không đúng hoặc gây nhầm lẫn về công dụng của sản phẩm; sử dụng mạng xã hội truyền tải thông tin chưa xác thực, thiếu kiểm chứng, xúc phạm cá nhân; một số tổ chức, cá nhân phổ biến, lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung không phù hợp với thuần phong, mỹ tục, truyền thống của dân tộc, gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, đến nhân phẩm, làm suy giảm niềm tin của người tiêu dùng, làm xấu đi hình ảnh của người nghệ sĩ và gây bức xúc trong nhân dân”, lãnh đạo Bộ nêu. Để kịp phát huy những mặt tích cực, đồng thời chấn chỉnh các hiện tượng tiêu cực nêu trên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND các tỉnh, thành chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông và cơ quan có liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động diễn ra trên địa bàn.

Các biện pháp Bộ VHTTDL nêu ra: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về nghệ thuật biểu diễn, quảng cáo, an ninh mạng đến các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động văn hoá, nghệ thuật. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định tại Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn, pháp luật về quảng cáo và các quy định pháp luật có liên quan. Vừa qua, nghệ sĩ Hồng Vân cũng đã lên tiếng xin lỗi vì một quảng cáo khiến cộng đồng thất vọng - Ảnh: Thanh Niên Bộ cũng đề nghị các địa phương yêu cầu lãnh đạo các đơn vị quản lý các nghệ sĩ, diễn viên (công lập và ngoài công lập) tăng cường phổ biến các quy định pháp luật, định hướng cho đội ngũ nghệ sĩ, diễn viên thuộc đơn vị nâng cao nhận thức, trách nhiệm, uy tín của bản thân đối với cộng đồng, xã hội; có quy chế quản lý, xử lý trách nhiệm đối các trường hợp có sai phạm. Lãnh đạo Bộ VHTTDL cũng đề nghị Ủy ban toàn quốc các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam chỉ đạo lãnh đạo các tổ chức thành viên đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật đến các hội viên; yêu cầu các hội viên tham gia hoạt động nghề nghiệp, hoạt động xã hội cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, lan toả những việc làm tốt, những hình ảnh đẹp, tác phong, ứng xử văn hoá đến cộng đồng, xã hội và thực hiện nghiêm Điều lệ, nội quy, quy chế của Hội và các quy định pháp luật có liên quan. Tăng cường chỉ đạo các tổ chức thành viên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác quản lý hội viên.

NS Hồng Vân xin lỗi vì quảng cáo sai, Quang Hà 'đổ thêm dầu vào lửa' với bình luận gây tranh cãi 'tùy thuốc hợp với cơ địa mỗi người' Vừa qua, nữ nghệ sĩ Hồng Vân đã có động thái xin lỗi khán giả vì quảng cáo thực phẩm chức năng kém chất lượng. Ca sĩ Quang Hà ngay sau đó đã lên tiếng bênh vực Hồng Vân tuy nhiên lại bị cư dân mạng phản ứng gay gắt vì phát ngôn gây tranh cãi.

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