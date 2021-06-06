Mới đây, 1 tác giả trẻ đã có bài đăng tố ca sĩ Quang Lập cướp bản quyền của 17 bài hát sau khi cả hai không thống nhất được với nhau về điều khoản trong hợp đồng.

Quang Lập tên thật là Diệp Văn Lập, được biết đến là giọng ca bolero có chất giọng trầm ấm, đầy nội lực, có chiều sâu và lấy được rất nhiều thiện cảm của người nghe. Anh nổi lên với bản hit gần 200 triệu view "Đắp mộ cuộc tình". Nhờ đó, nam ca sĩ thu hút 1 lượng fan không hề nhỏ. Nam ca sĩ nổi tiếng với dòng nhạc trữ tình - Ảnh: Internet Tuy nhiên, mới đây, Quang Lập bất ngờ dính phốt khi bị 1 tác giả trẻ đăng đàn tố cướp bản quyền 17 ca khúc của người này.

Ảnh minh họa: Internet Người này cho hay: "Tôi từng xem anh như một người anh, người bạn thân thiết, nể trọng. Tôi tìm đến anh và giới thiệu những ca khúc mới do tôi sáng tác, anh nghe rồi khen hay, hợp giọng và nói sẽ hát tất cả các bài hát này". Thậm chí qua đoạn tin nhắn mà vị tác giả này đăng tải, có thể thấy anh còn mong muốn bỏ tiền để hoà âm phối khí giúp ca sĩ Quang Lập thu âm. Vị tác giả trẻ ngỏ ý tặng tất cả cho ca sĩ Quang Lập - Ảnh: FB Một thời gian sau, nam tác giả này cho biết, anh được ca sĩ Quang Lập yêu cầu ký vào bản hợp đồng để giúp anh phát hành ca khúc và phía Quang Lập cũng đề nghị chi trả 30 triệu cho các ca khúc này. Tuy nhiên, với suy nghĩ dành tặng cho nam ca sĩ vì mến mộ, tác giả đã từ chối và nhận được lời giải thích từ phía Quang Lập là: "Tượng trưng thôi không có biên nhận nhận tiền là anh cũng không hát được!".

Sau đó, người này còn gửi thêm cho Quang Lập 5 ca khúc nữa. Theo chia sẻ của tác giả thì phía nam ca sĩ lại đưa ra 1 bản hợp đồng trị giá 5 triệu cho 5 ca khúc mới nhưng tác giả vẫn không nhận. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra lại nội dung của bản hợp đồng, tác giả bất ngờ phát hiện hợp đồng này có tên là "Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả" chứ không phải "Hợp đồng cho phép sử dụng tác phẩm". Ngay sau khi phát hiện ra sai sót trong hợp đồng, nam tác giả đã nhanh chóng liên lạc với Quang Lập để giải quyết - Ảnh: FB Đoạn tin nhắn qua lại giữa nam tác giả và ca sĩ Quang Lập, thậm chí tin nhắn cho thấy ca sĩ Quang Lập đã từ chối cuộc gọi và tin nhắn - Ảnh: FB Gây sốc hơn là khi 2 công ty bản quyền gỡ nhạc các ca khúc do tác giả trẻ này sáng tác trên kênh YouTube. Khi được liên hệ, các công ty bản quyền này khẳng định đã được ca sĩ Quang Lập ủy quyền gỡ xuống với tư cách là chủ sở hữu các tác phẩm. Thậm chí kênh YouTube của tác giả trẻ này gây dựng đã nhận 17 gậy cảnh cáo và gỡ hơn 40 bài hát khác. Các bài hát của nam tác giả bị 'đánh' bản quyền - Ảnh: FB Hiện thông tin vụ việc chỉ là từ 1 phía nam tác giả trẻ, riêng ca sĩ Quang Lập vẫn chưa đưa ra bất kỳ lời giải thích nào về lời "tố" trên.

Giữa ồn ào phát ngôn thô tục, NS Đức Hải bức xúc mời công an vào cuộc: 'Vụ việc này không chỉ câu like đơn thuần' Gần đây, trên MXH lan truyền hình ảnh về bài đăng được cho là của NS Đức Hải với những ngôn từ phản cảm, tục tĩu ám chỉ bà Phương Hằng. Giữa làn sóng dư luận chỉ trích, nam nghệ sĩ cho hay anh đã chính thức làm đơn, nhờ công an can thiệp để đòi lại danh dự cho mình.

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