Giữa ‘lục đục’ với bà Phương Hằng, MV ‘Còn lại chút tình người' của Đàm Vĩnh Hưng 'bay màu' trên Youtube, ‘khổ chủ’ chính thức lên tiếng

Sau khi bài hát Còn lại chút tình người của Đàm Vĩnh Hưng đột ngột "bay màu" khỏi Youtube và trang cá nhân, đã có nhiều lời đồn đoán về việc "đàn em" của bà Phương Hằng "nhúng tay" vào. Mới đây nam ca sĩ đã chính thức lên tiếng về vấn đề này.
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Sau khi cuộc khẩu chiến liên quan đến vấn đề "nghệ sĩ làm từ thiện" giữa Đàm Vĩnh Hưng và bà Phương Hằng nổ ra, Mr. Đàm bất ngờ tung ra ca khúc "Còn lại chút tình người" khiến nhiều người bất ngờ và bán tín bán nghi liệu đây có phải là ca khúc mà nam ca sĩ dành cho câu chuyện ồn ào giữa mình và nữ đại gia?
Thế nhưng chưa kịp "oanh tạc" các bảng xếp hạng thì ca khúc này bỗng chốc "bay màu" khỏi Youtube và trang cá nhân của nam ca sĩ khiến CĐM xôn xao tìm lý do. Thậm chí nhiều người còn đồn đoán việc bà Phương Hằng cử "đàn em" tác động khiến bài hát "không cánh mà bay".
Đến chiều tối nay, "ông hoàng nhạc Việt" đã chính thức lên tiếng về vấn đề này.
Cụ thể, nam ca sĩ cho hay: "Ca khúc này Hưng khá tâm đắc và mua độc quyền của tác giả nhưng đến khi phát hành thì đã có một đơn vị liên hệ với Hưng về vấn đề bản quyền. Nhạc sĩ này đã bán bài hát này cho đơn vị khác và cho cả Hưng nên Hưng thấy vấn đề bản quyền ca khúc không được đảm bảo". Mr.Đàm cũng nhấn mạnh việc gỡ bản quyền thể hiện sự tôn trọng đơn vị kia vì theo anh được biết thì phía đơn vị đã mua bản quyền trước đó 1 tháng.
Đồng thời Đàm Vĩnh Hưng cũng khẳng định sẽ làm rõ vấn đề này với chủ nhân của ca khúc trước pháp luật thật rõ ràng và minh bạch. Bên cạnh đó, để đáp lại sự yêu mến của cộng đồng fan, Mr.Đàm cũng không quên hứa hẹn về bài hát sắp cho ra mắt. Giọng ca Xin lỗi tình yêu tiết lộ bài hát mới sẽ được kết hợp với 1 rapper và dự sẽ vô cùng bùng nổ.
Bên dưới bài đăng của nam ca sĩ, nhiều người đã không khỏi tiếc nuối trước sự cố lần này và hy vọng ca khúc mới cũng sẽ đạt được thành công vang dội.