Ca sĩ Việt Quang đã qua đời vì viêm phổi, những ngày cuối đời anh không ăn uống được, từ chối uống thuốc vì quá đau.

Ca sĩ Việt Quang từng nhập viện vì viêm phổi tuy nhiên lúc đó bệnh tình của anh không quá nặng. Thế nhưng điều buồn nhất đã xảy ra. Theo Thanh Niên, nam ca sĩ mất trong vòng tay người thân tại nhà. Được biết Việt Quang xuất viện được một tháng sau thời gian điều trị bệnh viêm phổi tại Bệnh viện Nhiệt Đới TP.HCM. Theo người thân chia sẻ nam va sĩ đã có những chuyển biến tích cực, song những ngày cuối đời anh không ăn uống được, từ chối uống thuốc vì quá đau.

Nam ca sĩ từng nhập viện vì viêm phổi - Ảnh: Internet

Trước đó, theo VietNamNet, Việt Quang từng mê sảng, liên tục sốt cao và sụt cân nhiều. Những ngày đầu, nam ca sĩ có dấu hiệu ho, chán ăn. Tuy nhiên do chủ quan bệnh thông thường nên anh chỉ mua thuốc về uống.

Ngày 5/6, Việt Quang đăng tải mạng xã hội bày tỏ cảm ơn mọi người đã quan tâm, động viên anh. “Do thói quen tắm đêm, làm việc nhiều và ỷ lại sức khoẻ nên tôi bị viêm phổi nặng phải nhập viện điều trị. Trong thời gian qua, nhờ sự chữa trị nhiệt tình và kịp thời của bác sĩ nên tôi đã khoẻ lại rất nhiều. Hiện tại tôi vẫn còn nằm viện để điều trị đủ liệu trình”, nam ca sĩ từng chia sẻ.

Việt Quang thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp - Ảnh: Internet

Việt Quang sinh năm 1977, từng là ngôi sao âm nhạc đình đám vào những năm cuối thập niên 1990, đầu thập niên 2000 cùng thời với Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng. Nam ca sĩ nhanh chóng tạo dựng tên tuổi ở sân khấu âm nhạc trong nước đầu những năm 2000, với chất giọng nam cao bên cạnh phong cách năng động, trẻ trung. Nổi bật nhất là ca khúc "Tình Ơi", Series album: "Vẫn Mãi Yêu Em". Bên cạnh đó còn có những ca khúc khác như "Về Đây", "Tình Phiêu Lãng", "Cafe Buồn", "Thời Sinh Viên"...

Anh đã vĩnh viễn ra đi để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng khán giả - Ảnh: Internet

Sau khi nghe thông tin nam ca sĩ qua đời, rất nhiều fan của anh đã bàng hoàng xót xa. Mong anh yên nghỉ nơi chín suối.

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