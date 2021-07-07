Việt Quang thông báo sức khoẻ của anh đã ổn định hơn và sẽ được bác sĩ cho về nhà, tiếp tục uống thuốc và điều trị bệnh thêm vài tháng nữa.
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Vừa qua, khán giả không khỏi ngỡ ngàng khi biết thông tin nam ca sĩ Việt Quang phải nhập viện điều trị bệnh viêm phổi nặng. Vào giữa tháng 6, người nhà anh đã cập nhật tình hình sức khoẻ của anh tiến triển khả quan hơn, anh đang dần hồi phục vì phối hợp tốt với bác sĩ trong quá trình điều trị.
Mới đây, trên trang cá nhân, Việt Quang đã có dòng trạng thái cập nhật tình hình sức khoẻ của mình để khán giả, bạn bè, đồng nghiệp yên tâm hơn. Bên cạnh đó, anh cũng gửi lời cảm ơn đến bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đã luôn quan tâm, lo lắng cho anh trong suốt thời gian nằm viện điều trị. Nam ca sĩ viết:
"Hôm nay Việt Quang cảm thấy khoẻ mới viết status này để 1 lần nữa cảm ơn tất cả các cô chú, các anh, chị bạn bè đồng nghiệp luôn lo lắng cho Việt Quang! Và cảm ơn 1 số mạnh thường quân đã chuyển khoản để giúp Việt Quang trong lúc đang điều trị. Việc điều trị sẽ kéo dài thêm vài tháng nhưng bác sĩ sẽ cho về nhà để uống thuốc tại nhà. Có gì Việt Quang sẽ thông tin thêm sau nhé".
Ngoài lời cảm ơn đến mọi người, Việt Quang cũng thông báo rằng anh sẽ được bác sĩ cho về nhà tiếp tục uống thuốc và điều trị bệnh thêm vài tháng nữa. Khi bài viết đăng tải, rất nhiều bình luận gửi lời chúc mừng vì may mắn đã mỉm cười với anh. Bên cạnh đó, họ cũng cầu mong cho Việt Quang mau chóng bình phục và khoẻ mạnh.
Trước đó, Việt Quang từng chia sẻ về nguyên nhân khiến anh mắc bệnh viêm phổi nặng: "Do thói quen tắm đêm, làm việc nhiều và ỷ lại vào sức khỏe nên tôi bị viêm phổi nặng, nhập viện thời gian qua. Nhờ sự chữa trị của y bác sĩ nên sức khỏe tôi tiến triển tốt".